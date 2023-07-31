https://ukraina.ru/20230731/1048384644.html

Парламент Венгрии не проголосовал за вступление Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума

Парламент Венгрии не проголосовал за вступление Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума - 31.07.2023 Украина.ру

Парламент Венгрии не проголосовал за вступление Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума

Парламент Венгрии не провёл голосовании по вступлению Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума, свидетельствует информация на сайте парламента

2023-07-31T17:15

2023-07-31T17:15

2023-07-31T17:15

новости

венгрия

швеция

нато

парламент

внеочередная сессия

кворум

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В парламенте Венгрии сейчас летние каникулы и официально депутаты выйдут на работу только в сентябре.Внеочередное заседание 31 июля было созвано по инициативе оппозиционной партии Momentum при поддержке пяти других оппозиционных партий. Они сформулировали шесть пунктов повестки дня, которые, по их мнению, парламент должен срочно обсудить. К ним относится и вопрос вступления Швеции в НАТО.Руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гульяш заявил, что правящая фракция не будет участвовать, поскольку у парламента будет очередная сессия и нет причин для чрезвычайной ситуации.Альянс правящих партий "Фидес" - "Христианско-демократическая народная партия" имеет конституционное большинство, а именно 133 места из 199. Поскольку депутаты от этих партий не приняли участия в заседании, кворума не состоялось.Как сообщается, в голосовании приняли участие 47 депутатов из 199.Председатель комиссии венгерского парламента по иностранным делам Жолт Немет ранее заявлял, что парламент займётся ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО после начала осенней сессии, созывать досрочное заседание нецелесообразно.На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.

https://ukraina.ru/20230725/1048238225.html

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новости, венгрия, швеция, нато, парламент, внеочередная сессия, кворум