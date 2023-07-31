https://ukraina.ru/20230731/1048383975.html

Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию

Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию - 31.07.2023 Украина.ру

Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию

В отличие от шумихи в западных СМИ, заявляющих, что "война возвращается в Россию", участившиеся нападения украинских беспилотников на Москву не занимают первых строчек китайских новостных каналов

2023-07-31T16:55

2023-07-31T16:55

2023-07-31T16:55

эксклюзив

украина

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запад

беспилотники

москва

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В Китае хорошо понимают истинные причины атак украинских дронов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, Сюй Цзицзюнь.– То, что в 2023 году Москва уже третий раз подвергается атакам – тревожный знак, который нельзя игнорировать.Отметим, что в первый год спецоперации на Украине подобного никто даже представить не мог. Но с окончанием шестимесячного сражения за Артёмовск, завершившегося водружением российского флага и освобождением города, украинская сторона конфликта была вынуждена развернуть "контрнаступление" и начать разработку сопутствующих мер.Но, как мы видим, попытки украинских военных отбить потерянное проваливаются.Косвенно успехи России на фронте доказываются тем, что западные СМИ отметили довольно спокойное и благодушное поведение президента Путина во время недавнего форума "Россия-Африка". Поэтому вполне логично, что именно продвижение российских войск заставляет Украину прибегать к различным уловкам по деморализации российского общества.Но, независимо от того, каковы успехи российских военных, постоянные атаки украинских беспилотников на Москву негативно сказываются на имидже России в мире.Примерно такой же информационный эффект был и от ударов по Крымскому мосту.Провал украинского наступления и успешные действия российских военных отходят на второй план. Россия проигрывает в информационной войне. Но всё происходящее подтверждает необходимость и правильность начала Россией военной спецоперации.Становится понятными опасения России по расширению НАТО на восток: вступление Украины в НАТО поставит Москву под постоянную угрозу нападения. Атаки беспилотников на Москву это хорошо продемонстрировали.Очевидно то, что, несмотря на агрессивность со стороны США и НАТО, Россия упорно идёт к ранее поставленным целям.Как считают многие китайские эксперты, в ответ на попытки Зеленского вынести войну на территорию России необходимо усилить интенсивность ударов, необходимо расширить масштабы операции. По крайней мере постараться отодвинуть фронт до Днепра и занять Харьков.Только так Москва сможет обеспечить безопасное пространство для нормальной жизнедеятельности.Россияне должны реально оценивать силу противника и быть психологически готовы отражать постоянные атаки врага, пока он так близок к Москве.Необходимо вдвойне серьёзно относиться к пониманию того, кто является настоящим противником России. Русские должны понимать, что амбиции англосаксов – пугающе велики и не должны недооцениваться.Распад Советского Союза в 1991 году не принес дружбы с Западом. В наше время любые уступки или малодушие со стороны России лишь усилят аппетиты США.Сдаваться или разоружаться перед беспощадными потомками пиратов равносильно самоуничтожению. Русские всегда должны иметь это в виду.В целом же, атаки дронов на Москву не несут больших экономических или людских потерь для России. Их цель – сломить дух россиян.

https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html

https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html

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Украина. ру

эксклюзив, украина, россия, китай, сша, нато, владимир зеленский, запад, беспилотники, москва, владимир путин