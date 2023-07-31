https://ukraina.ru/20230731/1048383975.html
Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию
Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию - 31.07.2023 Украина.ру
Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию
В отличие от шумихи в западных СМИ, заявляющих, что "война возвращается в Россию", участившиеся нападения украинских беспилотников на Москву не занимают первых строчек китайских новостных каналов
2023-07-31T16:55
2023-07-31T16:55
2023-07-31T16:55
эксклюзив
украина
россия
китай
сша
нато
владимир зеленский
запад
беспилотники
москва
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В Китае хорошо понимают истинные причины атак украинских дронов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, Сюй Цзицзюнь.– То, что в 2023 году Москва уже третий раз подвергается атакам – тревожный знак, который нельзя игнорировать.Отметим, что в первый год спецоперации на Украине подобного никто даже представить не мог. Но с окончанием шестимесячного сражения за Артёмовск, завершившегося водружением российского флага и освобождением города, украинская сторона конфликта была вынуждена развернуть "контрнаступление" и начать разработку сопутствующих мер.Но, как мы видим, попытки украинских военных отбить потерянное проваливаются.Косвенно успехи России на фронте доказываются тем, что западные СМИ отметили довольно спокойное и благодушное поведение президента Путина во время недавнего форума "Россия-Африка". Поэтому вполне логично, что именно продвижение российских войск заставляет Украину прибегать к различным уловкам по деморализации российского общества.Но, независимо от того, каковы успехи российских военных, постоянные атаки украинских беспилотников на Москву негативно сказываются на имидже России в мире.Примерно такой же информационный эффект был и от ударов по Крымскому мосту.Провал украинского наступления и успешные действия российских военных отходят на второй план. Россия проигрывает в информационной войне. Но всё происходящее подтверждает необходимость и правильность начала Россией военной спецоперации.Становится понятными опасения России по расширению НАТО на восток: вступление Украины в НАТО поставит Москву под постоянную угрозу нападения. Атаки беспилотников на Москву это хорошо продемонстрировали.Очевидно то, что, несмотря на агрессивность со стороны США и НАТО, Россия упорно идёт к ранее поставленным целям.Как считают многие китайские эксперты, в ответ на попытки Зеленского вынести войну на территорию России необходимо усилить интенсивность ударов, необходимо расширить масштабы операции. По крайней мере постараться отодвинуть фронт до Днепра и занять Харьков.Только так Москва сможет обеспечить безопасное пространство для нормальной жизнедеятельности.Россияне должны реально оценивать силу противника и быть психологически готовы отражать постоянные атаки врага, пока он так близок к Москве.Необходимо вдвойне серьёзно относиться к пониманию того, кто является настоящим противником России. Русские должны понимать, что амбиции англосаксов – пугающе велики и не должны недооцениваться.Распад Советского Союза в 1991 году не принес дружбы с Западом. В наше время любые уступки или малодушие со стороны России лишь усилят аппетиты США.Сдаваться или разоружаться перед беспощадными потомками пиратов равносильно самоуничтожению. Русские всегда должны иметь это в виду.В целом же, атаки дронов на Москву не несут больших экономических или людских потерь для России. Их цель – сломить дух россиян.
https://ukraina.ru/20230523/1046486944.html
https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, россия, китай, сша, нато, владимир зеленский, запад, беспилотники, москва, владимир путин
Эксклюзив, Украина, Россия, Китай, США, НАТО, Владимир Зеленский, Запад, беспилотники, Москва, Владимир Путин
Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию
В отличие от шумихи в западных СМИ, заявляющих, что "война возвращается в Россию", участившиеся нападения украинских беспилотников на Москву не занимают первых строчек китайских новостных каналов
В Китае хорошо понимают истинные причины атак украинских дронов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, Сюй Цзицзюнь.
– То, что в 2023 году Москва уже третий раз подвергается атакам – тревожный знак, который нельзя игнорировать.
Отметим, что в первый год спецоперации на Украине подобного никто даже представить не мог. Но с окончанием шестимесячного сражения за Артёмовск, завершившегося водружением российского флага и освобождением города, украинская сторона конфликта была вынуждена развернуть "контрнаступление" и начать разработку сопутствующих мер.
Но, как мы видим, попытки украинских военных отбить потерянное проваливаются.
Косвенно успехи России на фронте доказываются тем, что западные СМИ отметили довольно спокойное и благодушное поведение президента Путина во время недавнего форума "Россия-Африка". Поэтому вполне логично, что именно продвижение российских войск заставляет Украину прибегать к различным уловкам по деморализации российского общества.
Но, независимо от того, каковы успехи российских военных, постоянные атаки украинских беспилотников на Москву негативно сказываются на имидже России в мире.
Примерно такой же информационный эффект был и от ударов по Крымскому мосту.
Провал украинского наступления и успешные действия российских военных отходят на второй план. Россия проигрывает в информационной войне. Но всё происходящее подтверждает необходимость и правильность начала Россией военной спецоперации.
Становится понятными опасения России по расширению НАТО на восток: вступление Украины в НАТО поставит Москву под постоянную угрозу нападения. Атаки беспилотников на Москву это хорошо продемонстрировали.
Очевидно то, что, несмотря на агрессивность со стороны США и НАТО, Россия упорно идёт к ранее поставленным целям.
Как считают многие китайские эксперты, в ответ на попытки Зеленского вынести войну на территорию России необходимо усилить интенсивность ударов, необходимо расширить масштабы операции. По крайней мере постараться отодвинуть фронт до Днепра и занять Харьков.
Только так Москва сможет обеспечить безопасное пространство для нормальной жизнедеятельности.
Россияне должны реально оценивать силу противника и быть психологически готовы отражать постоянные атаки врага, пока он так близок к Москве.
Необходимо вдвойне серьёзно относиться к пониманию того, кто является настоящим противником России. Русские должны понимать, что амбиции англосаксов – пугающе велики и не должны недооцениваться.
Распад Советского Союза в 1991 году не принес дружбы с Западом. В наше время любые уступки или малодушие со стороны России лишь усилят аппетиты США.
Сдаваться или разоружаться перед беспощадными потомками пиратов равносильно самоуничтожению. Русские всегда должны иметь это в виду.
В целом же, атаки дронов на Москву не несут больших экономических или людских потерь для России. Их цель – сломить дух россиян.