"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на Украине - 31.07.2023 Украина.ру
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"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на Украине
"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на Украине - 31.07.2023 Украина.ру
"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на Украине
Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне переименуют в Музей войны за независимость. Об этом 31 июля сообщил гендиректор музея Юрий Савчук, передает "360"
2023-07-31T16:29
2023-07-31T16:29
новости
украина
родина-мать
памятник
музей
переименование
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Накануне издание Украина.ру написало о том, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать". Читатели тут же обратили внимание в комментариях, что никакой отдельной Украины тогда не было."Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне. Это что за музей? У них был музей истории Великой Отечественной. Они его что-ли переименовали? Во 2 мировой не было государства Украины!" - написала одна из подписчиц Украина.ру.Не прошло и суток, как Савчук заявил о переименовании музея, которым он руководит.Параллельно в сети разгорелись споры о том, как на самом деле выглядит "Украина-мать", ведь памятник с похожим названием ранее уже был установлен в Болгарии.Речь про "Крик украинской матери" местного скульптора Недельчо Костадинова, которую поставили в Софии весной прошлого года."Да, эта тетя прям для клипа на их гимн "Ще не вмерла..","Надо эту скульптуру передать Киеву, пусть поставят, красота какая пропадает", "Это скорее, "Украина, мать твою!", "Да, именно это украинская мать, а ту, что они порезать пытаются - Родина", - отреагировали пользователи.Кстати, изваяние настолько напугало болгар, что в итоге "украинскую мать" все же убрали, заменив ее на импровизированную выставку о жертвах украинского фашизма.
https://ukraina.ru/20230731/1048370577.html
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новости, украина, родина-мать, памятник, музей, переименование
Новости, Украина, Родина-мать, памятник, музей, переименование

"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на Украине

16:29 31.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне переименуют в Музей войны за независимость. Об этом 31 июля сообщил гендиректор музея Юрий Савчук, передает "360"
Накануне издание Украина.ру написало о том, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать". Читатели тут же обратили внимание в комментариях, что никакой отдельной Украины тогда не было.
"Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне. Это что за музей? У них был музей истории Великой Отечественной. Они его что-ли переименовали? Во 2 мировой не было государства Украины!" - написала одна из подписчиц Украина.ру.
Не прошло и суток, как Савчук заявил о переименовании музея, которым он руководит.
Параллельно в сети разгорелись споры о том, как на самом деле выглядит "Украина-мать", ведь памятник с похожим названием ранее уже был установлен в Болгарии.
© t.me/rt_russianКрик украинской матери
Крик украинской матери
© t.me/rt_russian
Крик украинской матери
Речь про "Крик украинской матери" местного скульптора Недельчо Костадинова, которую поставили в Софии весной прошлого года.
"Да, эта тетя прям для клипа на их гимн "Ще не вмерла..","Надо эту скульптуру передать Киеву, пусть поставят, красота какая пропадает", "Это скорее, "Украина, мать твою!", "Да, именно это украинская мать, а ту, что они порезать пытаются - Родина", - отреагировали пользователи.
Кстати, изваяние настолько напугало болгар, что в итоге "украинскую мать" все же убрали, заменив ее на импровизированную выставку о жертвах украинского фашизма.
Мемориальный комплекс - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
14:00История
Родины у них нет. Есть ли матери – неизвестноУкраина продолжает успешную войну с памятниками. После долгих размышлений 26 июля был начат демонтаж советского герба с щита статуи Родины-Матери в Киеве, а 29 июля генеральный директор национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что принято решение об отказе от слова "родина" в названии статуи
 
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