Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
На Западе поняли, что нанести поражение России военными действиями невозможно, и начали активно использовать террористические методы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии
"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев.
Украинские спецслужбы осуществляют многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и другие регионы страны при координации с западными кураторами, отметил секретарь Совбеза РФ.
Патрушев напомнил о совершенном киевским режимом теракте на Крымском мосту 17 июля, в результате которого погибли мирные граждане.
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