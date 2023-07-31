Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы - 31.07.2023 Украина.ру
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Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы
Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы - 31.07.2023 Украина.ру
Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы
На Западе поняли, что нанести поражение России военными действиями невозможно, и начали активно использовать террористические методы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии
2023-07-31T16:39
2023-07-31T16:39
новости
россия
сша
киев
киевский режим
запад
зарубежье
патрушев
теракт
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Украинские спецслужбы осуществляют многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и другие регионы страны при координации с западными кураторами, отметил секретарь Совбеза РФ.Патрушев напомнил о совершенном киевским режимом теракте на Крымском мосту 17 июля, в результате которого погибли мирные граждане.
https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html
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новости, россия, сша, киев, киевский режим, запад, зарубежье, патрушев, теракт
Новости, Россия, США, Киев, киевский режим, Запад, Зарубежье, Патрушев, теракт

Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы

16:39 31.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ
Президент РФ В.Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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На Западе поняли, что нанести поражение России военными действиями невозможно, и начали активно использовать террористические методы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии
"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев.
Украинские спецслужбы осуществляют многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и другие регионы страны при координации с западными кураторами, отметил секретарь Совбеза РФ.
Патрушев напомнил о совершенном киевским режимом теракте на Крымском мосту 17 июля, в результате которого погибли мирные граждане.
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
06:37
Посеять панику. Эксперты про атаку дронов на Москва-ситиМоскву снова атаковали дроны-камикадзе. Попали в Москва-Сити. Пострадавших нет, но повреждение небоскребов имеются. Сработала защита РЭБ. Какую военную цель преследует Украина атакуя показательно Москву – объяснили эксперты в своих соцсетях.
 
НовостиРоссияСШАКиевкиевский режимЗападЗарубежьеПатрушевтеракт
 
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Заголовок открываемого материала
16:55Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию
16:39Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы
16:39Самоубийственная война или переговоры на условиях Путина. К чему Запад готовит Украину из-за провала ВСУ
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