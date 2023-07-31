https://ukraina.ru/20230731/1048382643.html

Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы

Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы - 31.07.2023 Украина.ру

Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы

На Западе поняли, что нанести поражение России военными действиями невозможно, и начали активно использовать террористические методы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии

2023-07-31T16:39

2023-07-31T16:39

2023-07-31T16:39

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Украинские спецслужбы осуществляют многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и другие регионы страны при координации с западными кураторами, отметил секретарь Совбеза РФ.Патрушев напомнил о совершенном киевским режимом теракте на Крымском мосту 17 июля, в результате которого погибли мирные граждане.

https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сша, киев, киевский режим, запад, зарубежье, патрушев, теракт