О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео - 31.07.2023 Украина.ру
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О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео
О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео - 31.07.2023 Украина.ру
О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Первой мировой войны можно сопоставить с нынешней... Украина.ру, 31.07.2023
2023-07-31T16:01
2023-07-31T16:01
кирилл копылов
видео
россия
украина
сво
история
первая мировая война
артёмовск (бахмут)
донбасс
армия
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Первой мировой войны можно сопоставить с нынешней ситуацией на фронте, о необходимости минирования полей, о самом кровавом сражении и о многом другом: 00:28 - Насколько военно-политическому руководству РФ удается приспосабливаться к меняющейся обстановке на фронте по сравнению с тем, как это было в период Первой мировой войны? 03:50 – Военное поражение или экономический надрыв: о рисках для России; 05:12 – Опыт "Леопардов": были ли в истории Первой мировой войны примеры провальных танковых атак, которые подняли бы боевой дух противника? 07:15 – Почему ВС РФ надо продолжать минировать поля? 08:15 - На что сейчас похожа битва за Артёмовск? Насколько во времена Первой мировой войны фактор топографии имел значение? 11:48 – О самом кровавом сражении Первой мировой войны и в СВО; 15:15 - Разрушение Каховской ГЭС: были ли в истории Первой мировой были примеры, когда наводнение серьезно меняло обстановку на фронте? 19:10 – Сравнение Украины с Италией времён Первой мировой войны; 20:52 – Что показал Брусиловский прорыв? 23:10 – О самой успешной наступательной операции Первой мировой.
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кирилл копылов, видео, россия, украина, сво, история, первая мировая война, артёмовск (бахмут), донбасс, армия, часов яр, гэс, французы, фронт, бои, италия, видео
Кирилл Копылов, Видео, Россия, Украина, СВО, История, Первая мировая война, Артёмовск (Бахмут), Донбасс, армия, Часов Яр, ГЭС, французы, фронт, бои, Италия

О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео

16:01 31.07.2023
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Первой мировой войны можно сопоставить с нынешней ситуацией на фронте, о необходимости минирования полей, о самом кровавом сражении и о многом другом:
00:28 - Насколько военно-политическому руководству РФ удается приспосабливаться к меняющейся обстановке на фронте по сравнению с тем, как это было в период Первой мировой войны?
03:50 – Военное поражение или экономический надрыв: о рисках для России;
05:12 – Опыт "Леопардов": были ли в истории Первой мировой войны примеры провальных танковых атак, которые подняли бы боевой дух противника?
07:15 – Почему ВС РФ надо продолжать минировать поля?
08:15 - На что сейчас похожа битва за Артёмовск? Насколько во времена Первой мировой войны фактор топографии имел значение?
11:48 – О самом кровавом сражении Первой мировой войны и в СВО;
15:15 - Разрушение Каховской ГЭС: были ли в истории Первой мировой были примеры, когда наводнение серьезно меняло обстановку на фронте?
19:10 – Сравнение Украины с Италией времён Первой мировой войны;
20:52 – Что показал Брусиловский прорыв?
23:10 – О самой успешной наступательной операции Первой мировой.
 
Кирилл КопыловВидеоРоссияУкраинаСВОИсторияПервая мировая войнаАртёмовск (Бахмут)ДонбассармияЧасов ЯрГЭСфранцузыфронтбоиИталия
 
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