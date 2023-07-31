https://ukraina.ru/20230731/1048382390.html

О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео

О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео - 31.07.2023 Украина.ру

О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Первой мировой войны можно сопоставить с нынешней... Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T16:01

2023-07-31T16:01

2023-07-31T16:01

кирилл копылов

видео

россия

украина

сво

история

первая мировая война

артёмовск (бахмут)

донбасс

армия

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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Первой мировой войны можно сопоставить с нынешней ситуацией на фронте, о необходимости минирования полей, о самом кровавом сражении и о многом другом: 00:28 - Насколько военно-политическому руководству РФ удается приспосабливаться к меняющейся обстановке на фронте по сравнению с тем, как это было в период Первой мировой войны? 03:50 – Военное поражение или экономический надрыв: о рисках для России; 05:12 – Опыт "Леопардов": были ли в истории Первой мировой войны примеры провальных танковых атак, которые подняли бы боевой дух противника? 07:15 – Почему ВС РФ надо продолжать минировать поля? 08:15 - На что сейчас похожа битва за Артёмовск? Насколько во времена Первой мировой войны фактор топографии имел значение? 11:48 – О самом кровавом сражении Первой мировой войны и в СВО; 15:15 - Разрушение Каховской ГЭС: были ли в истории Первой мировой были примеры, когда наводнение серьезно меняло обстановку на фронте? 19:10 – Сравнение Украины с Италией времён Первой мировой войны; 20:52 – Что показал Брусиловский прорыв? 23:10 – О самой успешной наступательной операции Первой мировой.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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