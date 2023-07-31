О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру рассказал, какой эпизод Первой мировой войны можно сопоставить с нынешней ситуацией на фронте, о необходимости минирования полей, о самом кровавом сражении и о многом другом:
00:28 - Насколько военно-политическому руководству РФ удается приспосабливаться к меняющейся обстановке на фронте по сравнению с тем, как это было в период Первой мировой войны?
03:50 – Военное поражение или экономический надрыв: о рисках для России;
05:12 – Опыт "Леопардов": были ли в истории Первой мировой войны примеры провальных танковых атак, которые подняли бы боевой дух противника?
07:15 – Почему ВС РФ надо продолжать минировать поля?
08:15 - На что сейчас похожа битва за Артёмовск? Насколько во времена Первой мировой войны фактор топографии имел значение?
11:48 – О самом кровавом сражении Первой мировой войны и в СВО;
15:15 - Разрушение Каховской ГЭС: были ли в истории Первой мировой были примеры, когда наводнение серьезно меняло обстановку на фронте?
19:10 – Сравнение Украины с Италией времён Первой мировой войны;
20:52 – Что показал Брусиловский прорыв?
23:10 – О самой успешной наступательной операции Первой мировой.
03:50 – Военное поражение или экономический надрыв: о рисках для России;
05:12 – Опыт "Леопардов": были ли в истории Первой мировой войны примеры провальных танковых атак, которые подняли бы боевой дух противника?
07:15 – Почему ВС РФ надо продолжать минировать поля?
08:15 - На что сейчас похожа битва за Артёмовск? Насколько во времена Первой мировой войны фактор топографии имел значение?
11:48 – О самом кровавом сражении Первой мировой войны и в СВО;
15:15 - Разрушение Каховской ГЭС: были ли в истории Первой мировой были примеры, когда наводнение серьезно меняло обстановку на фронте?
19:10 – Сравнение Украины с Италией времён Первой мировой войны;
20:52 – Что показал Брусиловский прорыв?
23:10 – О самой успешной наступательной операции Первой мировой.