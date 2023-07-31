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Науседа узрел угрозу в "вагнеровцах" в Белоруссии
Науседа узрел угрозу в "вагнеровцах" в Белоруссии - 31.07.2023 Украина.ру
Науседа узрел угрозу в "вагнеровцах" в Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии представляет серьёзную угрозу, сообщил портал lrt.lt
2023-07-31T16:04
2023-07-31T16:04
2023-07-31T16:04
новости
литва
зарубежье
гитанас науседа
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
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В Литве видят угрозу от бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии и в случае необходимости Вооруженные силы Литвы придут на помощь пограничникам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.По мнению литовского лидера, провокации возможны против Литвы, Польши и Латвии, поэтому ситуация отслеживается и усиливается разведка.Науседа также заявил, что в случае необходимости Вооруженные силы Литвы придут на помощь пограничникам.Накануне замглавы МВД Польши Мацей Васик заявил, что польские службы тщательно следят за перемещением "вагнеровцев" по Белоруссии. Васик при этом заметил, что численность "вагнеровцев" больше, чем литовской армии.
https://ukraina.ru/20230731/1048377339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, зарубежье, гитанас науседа, чвк "вагнер", "вагнеровцы"
Новости, Литва, Зарубежье, Гитанас Науседа, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы"
Науседа узрел угрозу в "вагнеровцах" в Белоруссии
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что присутствие ЧВК "Вагнер" в Белоруссии представляет серьёзную угрозу, сообщил портал lrt.lt
В Литве видят угрозу от бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии и в случае необходимости Вооруженные силы Литвы придут на помощь пограничникам, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"С первых же сообщений о том, что в Белорусии могут быть размещены бойцы группы "Вагнера", я сразу сказал, что мы не можем исключать такую угрозу", — сказал Науседа.
По мнению литовского лидера, провокации возможны против Литвы, Польши и Латвии, поэтому ситуация отслеживается и усиливается разведка.
Науседа также заявил, что в случае необходимости Вооруженные силы Литвы придут на помощь пограничникам.
Накануне замглавы МВД Польши Мацей Васик заявил, что польские службы тщательно следят за перемещением "вагнеровцев" по Белоруссии. Васик при этом заметил, что численность "вагнеровцев" больше, чем литовской армии.