Науседа узрел угрозу в "вагнеровцах" в Белоруссии

Не картошку же копать приехали: замглавы МВД Польши заявил, что следит за группой "Вагнера" в Белоруссии Польские пограничники располагают информацией о том, где именно в Белоруссии находятся "вагнеровцы", которые "очевидно не урожай туда приехали убирать". Об этом в эфире "Радио Тройка" 31 июля заявил замглавы МВД и администрации Мацей Васик