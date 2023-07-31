Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов - 31.07.2023 Украина.ру
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Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов
Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов - 31.07.2023 Украина.ру
Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов
Политическая система, сформированная президентом России Владимиром Путиным, показала свою устойчивость. Об этом заявил 31 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с российским лидером
2023-07-31T14:49
2023-07-31T14:49
владимир путин
вячеслав володин
депутаты
новости
россия
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"Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин.Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений.Володин добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.
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владимир путин, вячеслав володин, депутаты, новости, россия
Владимир Путин, Вячеслав Володин, депутаты, Новости, Россия

Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов

14:49 31.07.2023
 
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© РИА Новости . Максим Блинов
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Политическая система, сформированная президентом России Владимиром Путиным, показала свою устойчивость. Об этом заявил 31 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с российским лидером
"Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин.
Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений.
"И опять-таки, невзирая на свои партийные программы, все понимают, что достижение целей специальной военной операции обеспечит будущее нашего государства – России", - подчеркнул он.
Володин добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.
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