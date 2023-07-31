https://ukraina.ru/20230731/1048378044.html

Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов

Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов - 31.07.2023 Украина.ру

Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов

Политическая система, сформированная президентом России Владимиром Путиным, показала свою устойчивость. Об этом заявил 31 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с российским лидером

2023-07-31T14:49

2023-07-31T14:49

2023-07-31T14:49

владимир путин

вячеслав володин

депутаты

новости

россия

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"Вообще, если говорить о вызовах, конечно, они беспрецедентны, но политическая система, сформированная президентом, экономическая модель показали свою устойчивость. Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами", - сказал Володин.Он отметил, что депутатский корпус объединился вокруг страны, независимо от политических мировоззрений.Володин добавил, что работа депутатов строится вокруг повестки России.

https://ukraina.ru/20230730/1048353859.html

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2023

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владимир путин, вячеслав володин, депутаты, новости, россия