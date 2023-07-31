Хваленая энергонезависимость: Британия вложит десятки миллиардов в нефтяные месторождения - 31.07.2023 Украина.ру
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Хваленая энергонезависимость: Британия вложит десятки миллиардов в нефтяные месторождения
Хваленая энергонезависимость: Британия вложит десятки миллиардов в нефтяные месторождения - 31.07.2023 Украина.ру
Хваленая энергонезависимость: Британия вложит десятки миллиардов в нефтяные месторождения
Премьер-министр Британии Риши Сунак 31 июля заявил, что предоставит сотни новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, чтобы добиться энергетической независимости от России, передает AP
2023-07-31T13:37
2023-07-31T13:38
россия
риши сунак
британия
добыча
энергокризис
энергоресурсы
нефть
газ
миллиарды
зарубежье
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Эти планы включают инвестирование 20 миллиардов фунтов стерлингов (26 миллиардов долларов) в проекты по улавливанию и хранению углерода (поскольку Сунак подтвердил обязательство правительства по устранению выбросов углерода к 2050 году).По мнению Сунака, лучше добывать нефть и природный газ на родине, чем полагаться на иностранных лидеров.При этом ученые ООН и защитники окружающей среды призывают правительства всего мира уйти от использования ископаемого топлива. По их словам, сжигание нефти и газа для питания автомобилей, заводов и электростанций приводит к выбросу огромного количества углекислого газа, который является основным фактором глобального потепления и влияет на климат. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность тем, что правительства отказываются от своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. По его словам, мир должен "оставить нефть, уголь и газ в недрах земли, где им и место, — и значительно увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии".На днях министр энергетики Британии Грант Шаппс заявил, что правительство страны должно "максимально использовать" запасы нефти и газа в Северном море. Для этого необходимо выдать лицензии на все выгодные месторождения нефти и газа. Но даже при этом, по его словам, добыча нефти в Великобритании будет снижаться на 7% в год.После начала спецоперации на Украине Запад ввел антироссийские санкции, также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Санкционное давление на РФ уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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россия, риши сунак, британия, добыча, энергокризис, энергоресурсы, нефть, газ, миллиарды, зарубежье
Россия, Риши Сунак, Британия, добыча, энергокризис, энергоресурсы, нефть, газ, миллиарды, Зарубежье

Хваленая энергонезависимость: Британия вложит десятки миллиардов в нефтяные месторождения

13:37 31.07.2023 (обновлено: 13:38 31.07.2023)
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Премьер-министр Британии Риши Сунак 31 июля заявил, что предоставит сотни новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, чтобы добиться энергетической независимости от России, передает AP
Эти планы включают инвестирование 20 миллиардов фунтов стерлингов (26 миллиардов долларов) в проекты по улавливанию и хранению углерода (поскольку Сунак подтвердил обязательство правительства по устранению выбросов углерода к 2050 году).
По мнению Сунака, лучше добывать нефть и природный газ на родине, чем полагаться на иностранных лидеров.
"Сейчас как никогда важно, чтобы мы укрепили нашу энергетическую безопасность и извлекли выгоду из этой независимости, чтобы обеспечить более доступной и чистой энергией британские дома и предприятия", - сказал премьер Британии.
При этом ученые ООН и защитники окружающей среды призывают правительства всего мира уйти от использования ископаемого топлива. По их словам, сжигание нефти и газа для питания автомобилей, заводов и электростанций приводит к выбросу огромного количества углекислого газа, который является основным фактором глобального потепления и влияет на климат.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражал обеспокоенность тем, что правительства отказываются от своих обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. По его словам, мир должен "оставить нефть, уголь и газ в недрах земли, где им и место, — и значительно увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии".
На днях министр энергетики Британии Грант Шаппс заявил, что правительство страны должно "максимально использовать" запасы нефти и газа в Северном море. Для этого необходимо выдать лицензии на все выгодные месторождения нефти и газа. Но даже при этом, по его словам, добыча нефти в Великобритании будет снижаться на 7% в год.

После начала спецоперации на Украине Запад ввел антироссийские санкции, также стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Санкционное давление на РФ уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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РоссияРиши СунакБританиядобычаэнергокризисэнергоресурсынефтьгазмиллиардыЗарубежье
 
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