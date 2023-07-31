"Акты отчаяния": Кремль отреагировал на попытки Киева устраивать теракты в РФ - 31.07.2023 Украина.ру
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"Акты отчаяния": Кремль отреагировал на попытки Киева устраивать теракты в РФ
"Акты отчаяния": Кремль отреагировал на попытки Киева устраивать теракты в РФ - 31.07.2023 Украина.ру
"Акты отчаяния": Кремль отреагировал на попытки Киева устраивать теракты в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 июля прокомментировал журналистам заявление укаринского лидера Владимира Зеленского якобы об успехе новой тактики ВСУ атаковать символичные для Росии объекты
2023-07-31T13:40
2023-07-31T13:40
кремль
дмитрий песков
теракт
новости
россия
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Он назвал попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов актами отчаяния .Он подчеркнул, что "о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится".Украинская сторона безуспешно пытается атаковать Москву и область беспилотниками. Первая атака произошла в ночь на 3 мая. Два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Аппараты вывели из строя. Вторая атака случилась 30 мая. По данным Минобороны России, пять из восьми дронов удалось сбить, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Повреждения получили три жилых многоквартирных дома: на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве. Обломки сбитых беспилотников также нашли в четырех поселках на Рублевке. Третья атака произошла 4 июля. В ней были задействованы пять беспилотников. Один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья, четыре были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы. В четвертый раз атаке беспилотников Москва подверглась утром 24 июля. Дроны врезались в нежилые здания в двух районах на юге Москвы. На проспекте Лихачева повреждены верхние этажи бизнес-центра, Комсомольском — разбиты витрины. Пятая атака произошла в ночь на 28 июля. О попытке атаки "вражеского беспилотника" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили силы Минобороны, никто не пострадал, разрушений нет. Ранним утром 30 июля произошла шестая атака - в башню "Москвы-Сити" попал украинский беспилотник.
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кремль, дмитрий песков, теракт, новости, россия
Кремль, Дмитрий Песков, теракт, Новости, Россия

"Акты отчаяния": Кремль отреагировал на попытки Киева устраивать теракты в РФ

13:40 31.07.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 июля прокомментировал журналистам заявление укаринского лидера Владимира Зеленского якобы об успехе новой тактики ВСУ атаковать символичные для Росии объекты
Он назвал попытки Киева устраивать теракты против гражданских объектов актами отчаяния .

"Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим - он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться", - заверил официальный представитель Кремля

Он подчеркнул, что "о каких-то успехах однозначно киевскому режиму говорить не приходится".
Украинская сторона безуспешно пытается атаковать Москву и область беспилотниками.
Первая атака произошла в ночь на 3 мая. Два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Аппараты вывели из строя. Вторая атака случилась 30 мая. По данным Минобороны России, пять из восьми дронов удалось сбить, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Повреждения получили три жилых многоквартирных дома: на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве. Обломки сбитых беспилотников также нашли в четырех поселках на Рублевке.
Третья атака произошла 4 июля. В ней были задействованы пять беспилотников. Один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья, четыре были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы. В четвертый раз атаке беспилотников Москва подверглась утром 24 июля. Дроны врезались в нежилые здания в двух районах на юге Москвы. На проспекте Лихачева повреждены верхние этажи бизнес-центра, Комсомольском — разбиты витрины.
Пятая атака произошла в ночь на 28 июля. О попытке атаки "вражеского беспилотника" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили силы Минобороны, никто не пострадал, разрушений нет. Ранним утром 30 июля произошла шестая атака - в башню "Москвы-Сити" попал украинский беспилотник.
СтратКом ВСУ опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России
12:24
В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августаСтратегическое командование Вооруженных сил Украины анонсировало массированную атаку беспилотниками по России на 24 августа. Видеоролик опубликовало ведомство в своём телеграм-канале 30 июля
 
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