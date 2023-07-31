Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента, он задумался
© petition.president.gov.uaПетиция на сайте президента Украины
© petition.president.gov.ua
От президента Украины Владимира Зеленского потребовали убрать русский язык с сайта главы украинского государства. Петицию опубликовали на сайте для обращений к Зеленскому
От Зеленского требуют "немедленно убрать язык агрессора" с сайта президента Украины.
Автором петиции указан лейтенант ВСУ Андрей Гайдай. По его мнению, на сайте главы государства всё это время существовал русский язык, который "веками насильственно насаждали украинцам".
Вот только написал ВСУшник свою петицию на украинском языке с ошибками.
"Украинский народ решительно осуждает такую позорную ситуацию!" - говорится в тексте петиции.
Лейтенант ВСУ опубликовал эту петицию 17 июля.
На 12:00 31 июля петиция набрала более 25 667 голосов и сейчас находится на рассмотрении.