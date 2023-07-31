https://ukraina.ru/20230731/1048371354.html

Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента, он задумался

Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента, он задумался - 31.07.2023 Украина.ру

Зеленского попросили убрать русский язык с сайта президента, он задумался

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали убрать русский язык с сайта главы украинского государства. Петицию опубликовали на сайте для обращений к Зеленскому

2023-07-31T13:47

2023-07-31T13:47

2023-07-31T13:47

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петиция

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От Зеленского требуют "немедленно убрать язык агрессора" с сайта президента Украины. Автором петиции указан лейтенант ВСУ Андрей Гайдай. По его мнению, на сайте главы государства всё это время существовал русский язык, который "веками насильственно насаждали украинцам".Вот только написал ВСУшник свою петицию на украинском языке с ошибками.Лейтенант ВСУ опубликовал эту петицию 17 июля.На 12:00 31 июля петиция набрала более 25 667 голосов и сейчас находится на рассмотрении.

https://ukraina.ru/20230718/1048084274.html

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новости, украина, президент украины, всу, русский язык, петиция