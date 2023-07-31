https://ukraina.ru/20230731/1048368595.html

В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа

В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа - 31.07.2023 Украина.ру

В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа

Стратегическое командование Вооруженных сил Украины анонсировало массированную атаку беспилотниками по России на 24 августа. Видеоролик опубликовало ведомство в своём телеграм-канале 30 июля

2023-07-31T12:24

2023-07-31T12:24

2023-07-31T12:24

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Стратегическое командование ВСУ в своём телеграм-канале опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России, приуроченная ко Дню независимости Украины. Этот день отмечается 24 августа.Ролик выполнен в формате анимации. В начале видео мальчик находит в траве рисунок с семьёй на фоне украинского флага.Он складывает рисунок в бумажный самолётик и запускает его небо. Во время полёта самолётик превращается в ударный беспилотник. Через пару секунд в воздухе появляется уже десятки таких беспилотников, которые движутся на российские города. Последний беспилотник движется прямо на Москву. После чего видео обрывается и появляется надпись "24 августа". Ролик опубликовали 30 июля. В этот день в Минобороны РФ заявили об отражении атак украинских беспилотников в Москве и Московской области, а также в Крыму.

https://ukraina.ru/20230730/1048352711.html

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новости, украина, россия, москва, беспилотники, бпла