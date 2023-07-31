В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
© СтратКом ЗСУ телеграм-каналСтратКом ВСУ опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России
© СтратКом ЗСУ телеграм-канал
Стратегическое командование Вооруженных сил Украины анонсировало массированную атаку беспилотниками по России на 24 августа. Видеоролик опубликовало ведомство в своём телеграм-канале 30 июля
Стратегическое командование ВСУ в своём телеграм-канале опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России, приуроченная ко Дню независимости Украины. Этот день отмечается 24 августа.
Ролик выполнен в формате анимации. В начале видео мальчик находит в траве рисунок с семьёй на фоне украинского флага.
Он складывает рисунок в бумажный самолётик и запускает его небо. Во время полёта самолётик превращается в ударный беспилотник.
Через пару секунд в воздухе появляется уже десятки таких беспилотников, которые движутся на российские города. Последний беспилотник движется прямо на Москву. После чего видео обрывается и появляется надпись "24 августа".
"Год возмездия продолжается. Даты меняются. А результат остается - боль и трагедия оккупантов", - говорится в сообщении.
Ролик опубликовали 30 июля. В этот день в Минобороны РФ заявили об отражении атак украинских беспилотников в Москве и Московской области, а также в Крыму.