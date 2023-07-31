В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа - 31.07.2023 Украина.ру
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В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа - 31.07.2023 Украина.ру
В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
Стратегическое командование Вооруженных сил Украины анонсировало массированную атаку беспилотниками по России на 24 августа. Видеоролик опубликовало ведомство в своём телеграм-канале 30 июля
2023-07-31T12:24
2023-07-31T12:24
новости
украина
россия
москва
беспилотники
бпла
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Стратегическое командование ВСУ в своём телеграм-канале опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России, приуроченная ко Дню независимости Украины. Этот день отмечается 24 августа.Ролик выполнен в формате анимации. В начале видео мальчик находит в траве рисунок с семьёй на фоне украинского флага.Он складывает рисунок в бумажный самолётик и запускает его небо. Во время полёта самолётик превращается в ударный беспилотник. Через пару секунд в воздухе появляется уже десятки таких беспилотников, которые движутся на российские города. Последний беспилотник движется прямо на Москву. После чего видео обрывается и появляется надпись "24 августа". Ролик опубликовали 30 июля. В этот день в Минобороны РФ заявили об отражении атак украинских беспилотников в Москве и Московской области, а также в Крыму.
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новости, украина, россия, москва, беспилотники, бпла
Новости, Украина, Россия, Москва, беспилотники, БПЛА

В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа

12:24 31.07.2023
 
© СтратКом ЗСУ телеграм-каналСтратКом ВСУ опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России
СтратКом ВСУ опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России
© СтратКом ЗСУ телеграм-канал
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Стратегическое командование Вооруженных сил Украины анонсировало массированную атаку беспилотниками по России на 24 августа. Видеоролик опубликовало ведомство в своём телеграм-канале 30 июля
Стратегическое командование ВСУ в своём телеграм-канале опубликовало ролик, на котором показана атака беспилотниками по России, приуроченная ко Дню независимости Украины. Этот день отмечается 24 августа.
Ролик выполнен в формате анимации. В начале видео мальчик находит в траве рисунок с семьёй на фоне украинского флага.
Он складывает рисунок в бумажный самолётик и запускает его небо. Во время полёта самолётик превращается в ударный беспилотник.
Через пару секунд в воздухе появляется уже десятки таких беспилотников, которые движутся на российские города. Последний беспилотник движется прямо на Москву. После чего видео обрывается и появляется надпись "24 августа".

"Год возмездия продолжается. Даты меняются. А результат остается - боль и трагедия оккупантов", - говорится в сообщении.

Ролик опубликовали 30 июля. В этот день в Минобороны РФ заявили об отражении атак украинских беспилотников в Москве и Московской области, а также в Крыму.
Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Вчера, 09:44
Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - МинобороныСредствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены три украинских беспилотника на территории Москвы и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России 30 июля
 
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