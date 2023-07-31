https://ukraina.ru/20230731/1048368166.html

Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве

Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве - 31.07.2023 Украина.ру

Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве

Советский герб, который планируют снять с монумента "Родина-мать" в Киеве, следовало бы сохранить и поместить в зал под статуей. Таким мнением поделился украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца, передает 31 июля агентство "Укринформ"

2023-07-31T12:10

2023-07-31T12:10

2023-07-31T12:11

герб

родина-мать

монумент

украина

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новости

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"Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в темном помещении под "Родиной-матерью", там есть большой темный зал", - сказал скульптор.По его словам, демонтаж герба СССР начнется на этой неделе.В середине месяца власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента.Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.Накануне гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать".

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