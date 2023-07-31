Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость - 31.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230731/1048367865.html
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость - 31.07.2023 Украина.ру
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
Рождаемость на Украине сократилась почти на треть. Об этом 31 июля сообщила в своем телеграм-канале платформа "Опендатамедиа"
2023-07-31T12:26
2023-07-31T12:26
украина
рождаемость
новости
демография
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047844778_0:4:3423:1929_1920x0_80_0_0_83003a372ac0ca2c079c473c39c00563.jpg
Рождаемость на Украине упала на 28% после 24 февраля 2022 года, говорится в исследовании. За последние полгода в стране родились менее 97 тысяч детей (около 47 тысяч девочек и почти 50 тысяч мальчиков). По данным исследователей, это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда на свет появились более 135 тысяч младенцев.Спад рождаемости на Украине фиксируется с 2013 года - примерно на 7% ежегодно.В прошлом году академик НАН Украины Элла Либанова уже предсказывала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине. По ее прогнозу, к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов. По подсчетам "Украинского института будущего", после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года Украину покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.Аналитики считают, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.
https://ukraina.ru/20221103/1040465165.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/06/1047844778_694:0:3423:2047_1920x0_80_0_0_c935c97b215aa27c2858e4505c2ae117.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, рождаемость, новости, демография, дети
Украина, рождаемость, Новости, демография, дети

Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость

12:26 31.07.2023
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкОтделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
Рождаемость на Украине сократилась почти на треть. Об этом 31 июля сообщила в своем телеграм-канале платформа "Опендатамедиа"
Рождаемость на Украине упала на 28% после 24 февраля 2022 года, говорится в исследовании.
За последние полгода в стране родились менее 97 тысяч детей (около 47 тысяч девочек и почти 50 тысяч мальчиков). По данным исследователей, это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда на свет появились более 135 тысяч младенцев.
Спад рождаемости на Украине фиксируется с 2013 года - примерно на 7% ежегодно.
В прошлом году академик НАН Украины Элла Либанова уже предсказывала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине. По ее прогнозу, к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов.
По подсчетам "Украинского института будущего", после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года Украину покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.
Аналитики считают, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября 2022, 11:32
"Повысится рождаемость": Кулеба нашёл позитивную сторону отключений электричества на УкраинеНа Украине, "возможно", повысится рождаемость из-за перебоев с электроснабжением. Такой прогноз сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном 3 октября интервью испанской радиостанции Cadena SER
 
УкраинарождаемостьНовостидемографиядети
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
13:07Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
12:53Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
12:36"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД
12:27The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет
12:26Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
12:24В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
12:21Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
12:10Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве
12:09В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
12:08ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31
11:57Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада
10:57В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
10:55Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале
10:37В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада
10:37Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты
10:36Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
10:21Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди
10:05Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское— Пушилин
10:03В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
Лента новостейМолния