https://ukraina.ru/20230731/1048367865.html

Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость

Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость - 31.07.2023 Украина.ру

Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость

Рождаемость на Украине сократилась почти на треть. Об этом 31 июля сообщила в своем телеграм-канале платформа "Опендатамедиа"

2023-07-31T12:26

2023-07-31T12:26

2023-07-31T12:26

украина

рождаемость

новости

демография

дети

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Рождаемость на Украине упала на 28% после 24 февраля 2022 года, говорится в исследовании. За последние полгода в стране родились менее 97 тысяч детей (около 47 тысяч девочек и почти 50 тысяч мальчиков). По данным исследователей, это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда на свет появились более 135 тысяч младенцев.Спад рождаемости на Украине фиксируется с 2013 года - примерно на 7% ежегодно.В прошлом году академик НАН Украины Элла Либанова уже предсказывала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине. По ее прогнозу, к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов. По подсчетам "Украинского института будущего", после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года Украину покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.Аналитики считают, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.

https://ukraina.ru/20221103/1040465165.html

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украина, рождаемость, новости, демография, дети