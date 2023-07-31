https://ukraina.ru/20230731/1048367865.html
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость - 31.07.2023 Украина.ру
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
Рождаемость на Украине сократилась почти на треть. Об этом 31 июля сообщила в своем телеграм-канале платформа "Опендатамедиа"
2023-07-31T12:26
2023-07-31T12:26
2023-07-31T12:26
украина
рождаемость
новости
демография
дети
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Рождаемость на Украине упала на 28% после 24 февраля 2022 года, говорится в исследовании. За последние полгода в стране родились менее 97 тысяч детей (около 47 тысяч девочек и почти 50 тысяч мальчиков). По данным исследователей, это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда на свет появились более 135 тысяч младенцев.Спад рождаемости на Украине фиксируется с 2013 года - примерно на 7% ежегодно.В прошлом году академик НАН Украины Элла Либанова уже предсказывала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине. По ее прогнозу, к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов. По подсчетам "Украинского института будущего", после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года Украину покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.Аналитики считают, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.
https://ukraina.ru/20221103/1040465165.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, рождаемость, новости, демография, дети
Украина, рождаемость, Новости, демография, дети
Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
Рождаемость на Украине сократилась почти на треть. Об этом 31 июля сообщила в своем телеграм-канале платформа "Опендатамедиа"
Рождаемость на Украине упала на 28% после 24 февраля 2022 года, говорится в исследовании.
За последние полгода в стране родились менее 97 тысяч детей (около 47 тысяч девочек и почти 50 тысяч мальчиков). По данным исследователей, это на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, когда на свет появились более 135 тысяч младенцев.
Спад рождаемости на Украине фиксируется с 2013 года - примерно на 7% ежегодно.
В прошлом году академик НАН Украины Элла Либанова уже предсказывала, что 2023-й станет годом катастрофического падения рождаемости на Украине. По ее прогнозу, к 2030 году население страны сократится до 35 миллионов.
По подсчетам "Украинского института будущего", после начала российской спецоперации население страны сократилось с 37,6 до 29 млн человек. С февраля прошлого года Украину покинули более 20 млн человек, из них 8,6 млн украинцев так и не вернулись на родину.
Аналитики считают, что если ситуация не изменится, то в перспективе нескольких лет пенсионеров на Украине будет вдвое больше, чем работающих.