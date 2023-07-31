В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами - 31.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230731/1048367723.html
В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами - 31.07.2023 Украина.ру
В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
Полиция Таллинна в ночь на 30 июля задержала мужчину, который прямо на глазах у полицейских забросал посольство РФ в Эстонии яйцами. Об этом в тот же день написал прибалтийский Delfi, а 31 июля "Укрнформ" сообщил, что злоумышленником оказался их бывший коллега Аркадий Бабченко*, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов
2023-07-31T10:57
2023-07-31T11:28
новости
эстония
аркадий бабченко
задержание
яйца
посольство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102041/76/1020417651_0:91:960:631_1920x0_80_0_0_9b54fa355eb23bd20a28cb701ae439af.jpg
"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело. Информация будет уточнена в ходе разбирательства", - сообщили в местной полиции.Позже "Укринформ" уточнил, что речь идет о журналисте Аркадие Бабченко*. Издание в том числе сослалось на слова проукраинского активиста "Мирного сопротивления" Михаила Баранов, который также был задержан в Литве накануне.Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото, на котором сидит в полицейской машине. К посту он добавил поэтическую подпись:"Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом".Имевший российское гражданство журналист Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. На протяжении нескольких лет в своих эфирах, а также в публикациях в соцсетях Бабченко* критиковал Россию, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и даже обещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако "убийство" оказалось поставновкой.Осенью 2019 года Бабченко* покинул Украину "из-за политических убеждений". В январе текущего года МВД РФ объявило его в розыск.*-Включен в список иноагентов в РФ.
https://ukraina.ru/20230731/1048364773.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102041/76/1020417651_0:0:854:640_1920x0_80_0_0_f161c54d10f90034b8fe106f3833d9c2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эстония, аркадий бабченко, задержание, яйца, посольство рф
Новости, Эстония, Аркадий Бабченко, задержание, яйца, посольство РФ

В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами

10:57 31.07.2023 (обновлено: 11:28 31.07.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко / Перейти в фотобанкАркадий Бабченко
Аркадий Бабченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко
Перейти в фотобанк
Читать в
Полиция Таллинна в ночь на 30 июля задержала мужчину, который прямо на глазах у полицейских забросал посольство РФ в Эстонии яйцами. Об этом в тот же день написал прибалтийский Delfi, а 31 июля "Укрнформ" сообщил, что злоумышленником оказался их бывший коллега Аркадий Бабченко*, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов
"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело. Информация будет уточнена в ходе разбирательства", - сообщили в местной полиции.
Позже "Укринформ" уточнил, что речь идет о журналисте Аркадие Бабченко*. Издание в том числе сослалось на слова проукраинского активиста "Мирного сопротивления" Михаила Баранов, который также был задержан в Литве накануне.
Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото, на котором сидит в полицейской машине. К посту он добавил поэтическую подпись:
"Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом".
© Аркадий Бабченко/соцсети
© Аркадий Бабченко/соцсети
Имевший российское гражданство журналист Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
На протяжении нескольких лет в своих эфирах, а также в публикациях в соцсетях Бабченко* критиковал Россию, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и даже обещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако "убийство" оказалось поставновкой.
Осенью 2019 года Бабченко* покинул Украину "из-за политических убеждений". В январе текущего года МВД РФ объявило его в розыск.
ФСБ России пресекла деятельность агентурной сети Главного управления разведки Министерства обороны Украины
10:03
В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Воронежской области за госизмену. Задержанные передавали сведения о военных объектах представителям украинских националистов из "Правого сектора"*. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ
*-Включен в список иноагентов в РФ.
 
НовостиЭстонияАркадий Бабченкозадержаниеяйцапосольство РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июля
13:07Варшава сообщила о переброске снайперов на границу с Белоруссией
12:53Кого в СБУ назначают российскими агентами и почему на Украине сажают пенсионерок - Шеслер. Видео
12:36"Версия диверсии не подтвердилась". Генпрокурор Украины прокомментировал расследование гибели главы МВД
12:27The Economist: Россия выстроила одну из самых сложных линий обороны за последние 80 лет
12:26Страна стариков? На Украине почти на треть упала рождаемость
12:24В ВСУ анонсировали атаку беспилотниками по России 24 августа
12:21Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
12:10Украинский скульптор настаивает на сохранении советского герба на "Родине-матери" в Киеве
12:09В обстрелянном автобусе в центре Донецка погибли люди - Пушилин
12:08ОАК вернула Минобороны РФ модернизированные истребители МиГ-31
11:57Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада
10:57В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
10:55Это провал. Пугачева и Вайкуле в Юрмале
10:37В Харькове в результате ночных обстрелов загорелось здание склада
10:37Запад вновь шантажирует войной. На этот раз по новой формуле к военным присоединятся дипломаты
10:36Как Россия отбивает атаки ВСУ и когда будет самый удачный момент для наступления - военкор Медведев
10:21Маршрутка и машины загорелись из-за обстрела центра Донецка, пострадали люди
10:05Российские войска вытеснили ВСУ из села Старомайорское— Пушилин
10:03В Воронежской области сотрудники ФСБ задержали пособников "Правого сектора"*
Лента новостейМолния