В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами
10:57 31.07.2023 (обновлено: 11:28 31.07.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко / Перейти в фотобанкАркадий Бабченко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Аркадий Бабченко
Полиция Таллинна в ночь на 30 июля задержала мужчину, который прямо на глазах у полицейских забросал посольство РФ в Эстонии яйцами. Об этом в тот же день написал прибалтийский Delfi, а 31 июля "Укрнформ" сообщил, что злоумышленником оказался их бывший коллега Аркадий Бабченко*, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов
"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело. Информация будет уточнена в ходе разбирательства", - сообщили в местной полиции.
Позже "Укринформ" уточнил, что речь идет о журналисте Аркадие Бабченко*. Издание в том числе сослалось на слова проукраинского активиста "Мирного сопротивления" Михаила Баранов, который также был задержан в Литве накануне.
Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото, на котором сидит в полицейской машине. К посту он добавил поэтическую подпись:
"Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом".
© Аркадий Бабченко/соцсети
© Аркадий Бабченко/соцсети
Имевший российское гражданство журналист Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу.
На протяжении нескольких лет в своих эфирах, а также в публикациях в соцсетях Бабченко* критиковал Россию, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и даже обещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.
Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако "убийство" оказалось поставновкой.
Осенью 2019 года Бабченко* покинул Украину "из-за политических убеждений". В январе текущего года МВД РФ объявило его в розыск.
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*-Включен в список иноагентов в РФ.