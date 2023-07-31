https://ukraina.ru/20230731/1048367723.html

В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами

В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами - 31.07.2023 Украина.ру

В Эстонии задержали Аркадия Бабченко*, забросавшего посольство РФ яйцами

Полиция Таллинна в ночь на 30 июля задержала мужчину, который прямо на глазах у полицейских забросал посольство РФ в Эстонии яйцами. Об этом в тот же день написал прибалтийский Delfi, а 31 июля "Укрнформ" сообщил, что злоумышленником оказался их бывший коллега Аркадий Бабченко*, внесенный Росфинмониторингом в перечень экстремистов

2023-07-31T10:57

2023-07-31T10:57

2023-07-31T11:28

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аркадий бабченко

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яйца

посольство рф

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"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело. Информация будет уточнена в ходе разбирательства", - сообщили в местной полиции.Позже "Укринформ" уточнил, что речь идет о журналисте Аркадие Бабченко*. Издание в том числе сослалось на слова проукраинского активиста "Мирного сопротивления" Михаила Баранов, который также был задержан в Литве накануне.Сам Бабченко опубликовал в соцсетях фото, на котором сидит в полицейской машине. К посту он добавил поэтическую подпись:"Эстонские чайки летят над нашей зоооной... А в тюрьме сейчас ужин. Спокойной ночи. Вечер в дом".Имевший российское гражданство журналист Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. На протяжении нескольких лет в своих эфирах, а также в публикациях в соцсетях Бабченко* критиковал Россию, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе и даже обещал вернуться в Москву на американском танке "Абрамс" под флагом НАТО.Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако "убийство" оказалось поставновкой.Осенью 2019 года Бабченко* покинул Украину "из-за политических убеждений". В январе текущего года МВД РФ объявило его в розыск.*-Включен в список иноагентов в РФ.

https://ukraina.ru/20230731/1048364773.html

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новости, эстония, аркадий бабченко, задержание, яйца, посольство рф