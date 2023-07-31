https://ukraina.ru/20230731/1048367361.html
Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство - 31.07.2023 Украина.ру
Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
Украинка откликнулась в Facebook* на предложение о работе кухаркой в Польше, а попала в трудовое рабство, передает украинское агентство "Суспильне“
2023-07-31T12:21
2023-07-31T12:21
2023-07-31T12:21
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зарубежье
рабство
ровно
ровенская область
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Жительница города Ровно рассказала о том, как 3 года назад приняла приглашение на работу кухаркой в Польше, а попала в рабство. Женщина представилась Татьяной. Предложение поработать кухаркой она увидела в Facebook*.На свой вопрос, когда отдадут паспорт, Татьяна получила грубый ответ. Помимо угроз было и физическое насилие, заявила Татьяна.Татьяна рассказала и об условиях проживания, которые им предоставили. По её словам, на 20 квадратных метрах жилплощади разместили больше 20 человек. В комнате стояли двухъярусные кровати, очень близко друг к другу - так, что невозможно было пройти. Какие-либо удобства в помещении отсутствовали.После двух месяцев женщине удалось забрать свои документы и выехать из Польши. Уже в Ровно женщина обратилась в центр поддержки "Чайка", который занимается юридической, психологической и материальной помощью пострадавшим от торговли людьми.По данным юриста этого центра Татьяны Мельник, с начала года к ним обратилось 26 жителей Ровенской области, которых признали пострадавшими. В целом с 2005 года таких обращений было до 400.Юрист отметила, что большинство обращений после начала СВО, поступают по случаям в Польше, Германии, Чехии – "страны Европы, которые открыты для украинцев".Она добавила, что сейчас из-за миграции украинцев в другие страны риск попасть в трудовое рабство увеличился.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20230730/1048351650.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, зарубежье, рабство, ровно, ровенская область
Украинка поехала в Польшу работать кухаркой, а попала в трудовое рабство
Украинка откликнулась в Facebook* на предложение о работе кухаркой в Польше, а попала в трудовое рабство, передает украинское агентство "Суспильне“
Жительница города Ровно рассказала о том, как 3 года назад приняла приглашение на работу кухаркой в Польше, а попала в рабство. Женщина представилась Татьяной. Предложение поработать кухаркой она увидела в Facebook*.
"Мы работали по 18 часов без выходных[...] По приезду на место у нас сразу же забрали паспорта. Это уже насторожило", - заявила пострадавшая.
На свой вопрос, когда отдадут паспорт, Татьяна получила грубый ответ. Помимо угроз было и физическое насилие, заявила Татьяна.
Татьяна рассказала и об условиях проживания, которые им предоставили. По её словам, на 20 квадратных метрах жилплощади разместили больше 20 человек. В комнате стояли двухъярусные кровати, очень близко друг к другу - так, что невозможно было пройти. Какие-либо удобства в помещении отсутствовали.
После двух месяцев женщине удалось забрать свои документы и выехать из Польши. Уже в Ровно женщина обратилась в центр поддержки "Чайка", который занимается юридической, психологической и материальной помощью пострадавшим от торговли людьми.
По данным юриста этого центра Татьяны Мельник, с начала года к ним обратилось 26 жителей Ровенской области, которых признали пострадавшими. В целом с 2005 года таких обращений было до 400.
"Практически все они использовались как рабы на разных видах работ. Это мужчины и женщины разного возраста", - заявила Мельник.
Юрист отметила, что большинство обращений после начала СВО, поступают по случаям в Польше, Германии, Чехии – "страны Европы, которые открыты для украинцев".
Она добавила, что сейчас из-за миграции украинцев в другие страны риск попасть в трудовое рабство увеличился.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.