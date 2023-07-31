Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада - 31.07.2023 Украина.ру
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Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада
Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада - 31.07.2023 Украина.ру
Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада
Как первой сообщила газета The Wall Street Journal, 5-6 августа 2023 года в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры с участием представителей около 30 государств, которые обсудят, в том числе, и проблему мира в Украине.
2023-07-31T11:57
2023-07-31T11:57
эксклюзив
запад
россия
саудовская аравия
владимир путин
оон
переговоры
владимир зеленский
зарубежье
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И случится это в весьма комфортных и соблазнительных условиях – в курортной Джидде на берегу Красного моря, которая служит летней резиденцией саудовской королевской семьи. А саудовские короли, как вы догадываетесь, знают толк и в работе, и в отдыхе.Хотелка саудитов и неприятности РоссииНа встречу приглашена Украина, и ее участие подтвердил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, который вообще анонсировала ее как встречу по обсуждению "формулы мира" своего шефа и фюрера украинского народа Владимира Зеленского. "В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах "формулы мира", реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", — сказал он.Инициатором встречи выступила Саудовская Аравия, но общий состав участников мероприятия сразу обозначил несколько неприятных для России вопросов.Во-первых, Саудиты в последнее время отличались умением конструктивно и продуктивно работать с Россией, как говорится, по всему спектру мировых проблем, соблюдая доброжелательный нейтралитет и НЕПРИВЫЧНО отвергая ПРИВЫЧНЫЙ западный диктат. Но на эту встречу Россия вообще не приглашена. Хотя она, по общему мнению, единственная страна в мире, которая может решить (и уже решает) украинскую проблему самостоятельно.Потому и есть подозрения: чтобы вопрос Украины Россия не решила так, как нужно ей, и собирается встреча в Джидде, которую во многом будет определять мнение основных стран Запада.Во-вторых, Запад будет представлен в Джидде в полной мере. От США обещают одного из главных тамошних "ястребов" -- помощника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, который в последнее время, походу, что-то съел антироссийское и его пучит дикой агрессией при упоминании чего-либо русского.Уже согласились принять участие Великобритания, Польша и ЮАР. Отдельно на переговорах будет представлен Евросоюз. Также приглашены Индонезия, Египет, Индия, Мексика, Бразилия, Чили и Замбия. То есть, как видим, три из пяти членов БРИКС будут обсуждать Россию без России. Участие Китая не предусмотрено, но пока не ясно: это его просто с подачи США и их сателлитов не позвали или же он сам не хочет принимать участие в чем-то сомнительно антироссийском, по своим соображениям оставаясь надежным партнером Москвы. А скоро, между прочим, саммит БРИКС в ЮАР, и раскол в организации крайне нежелателен. Не только России.Датские страданияВ-третьих, это уже вторая подобная встреча, где Россию "обхрюкивали" без ее участия, но с подачи Запада. 24-25 июня сего года в Копенгагене уже прошли неформальные слушания западных дипломатов, которые обсуждали перипетии украинско-российского конфликта и решали, как досадить Москве и помочь Киеву.Накануне же встречи неназванный представитель ЕС рассказал журналистам: "Встреча в Копенгагене созвана Украиной. Она будет открыта Индии, Бразилии и даже Китаю. Идея — начать работу по урегулированию за пределами формата "семерки". Индия и Бразилия, кажется, подтвердили. Мы надеемся, что и Китай присоединится".А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о темах встречи и участии в ней помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, говорил о том же – о расширении круга государств-"друзей Украины": "Джейк, как и все мы в команде по национальной безопасности, тесно работает с украинцами почти каждый день, обсуждает с ними различные вопросы, будь то помощь в сфере безопасности или идея справедливого мира и лежащие в ее основе принципы. Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться, не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнерами".Уже упомянутый глава ОПУ Ермак перечислил тех, кто принял участие в датской встрече: советники по нацбезопасности и политсоветников из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.О Китае Ермак тоже не упомянул, но потом говорили, что в столице Дании китаец был, хотя многим рулила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. А агентство Bloomberg назвало главной задачей консультаций попытку повлиять на страны глобального Юга, которые до сих пор "по большей части нейтрально" относились к конфликту на Украине и не поддержали санкции против России.Глобальный Юг за мир и за… свои интересыТогда же и всплыла главная задача Запада, к выполнению которой он маниакально хочет навернуть весь Глобальный Юг. "Одна из основных целей — обсуждение формулы мира Владимира Зеленского и стремление провести глобальный саммит по этим предложениям", -- пишет агентство Bloomberg.Другими словами, та же задача – навязать России условия мира без ее участия, выдав их за "требования всего мира" -- стоит и перед этой встречей в Джидде. И Киеву, за которым плотно стоит коллективный Запад, уже обещают мир с Востока. Ближнего, Дальнего и прочего. Но с подачи как бы всего Глобального Юга. Такое вот трогательное антироссийское единение стран-лидеров Запада, Востока и Юга хотят продемонстрировать Москве.Очень важно помнить еще о трех обстоятельствах. Первое: Глобальный Юг действительно хочет повысить свою роль в решении мировых проблем и сыграть на повышение своих ставок в мировой политике на решении проблемы войны в Украине с Россией.Есть инициативы по урегулированию этого конфликта у страны Африки, и африканский подход к урегулированию, по словам президента России Владимира Путина, "перекликается и с положениями представленного в феврале КНР мирного плана". И африканцы уже предлагали свой план Москве. С одной целью – поиграться в "мир в Украине", но решить свои африканские проблемы. Например, в зерновой сделке, из которой вышла Россия, получить зерно и минудобрения.Один из инициаторов той встречи, президент ЮАР Сирил Рамафоса и на недавнем саммите Россия – Африка подтвердил прежние задачи: "Продолжающийся конфликт негативно отражается на нас, африканских странах… Этот конфликт сейчас напрямую затрагивает нас… Создаются проблемы в области продовольственной безопасности: выросли цены на удобрения, во многих наших странах также выросла стоимость жизни, и мы полагаем, что интересам человечества, а также народов России и Украины отвечает восстановление мира. Мы полагаем, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем".Арабы рулят по-своемуВторое: Лига арабских государств (ЛАГ) в 2022 году создала контактную группу, в которую вошли министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также ее генеральный секретарь. Министры посетили Москву и Киев и ранее говорили о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.По сообщениями СМИ, в июне 2022 года генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что арабские страны ощутили сильное давление со стороны Запада, потребовавшего занять определенную – прозападную -- позицию по украинскому конфликту, но они не поддались на прессинг.В мае текущего года саммит ЛАГ по ее приглашению посещал Зеленский и выступал там с разъяснением украинкой позиции. Его и приглашали туда за этим.А что будет после встречи в Джидде? Агентство Reuters со ссылкой на своих собеседников газеты в дипломатических кругах, участвующих в подготовке переговоров, заявило: "Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины".Зеленский как бы хочет мираИ есть третье обстоятельство: встреча в Саудовской Аравии планируется как подготовке к некому "саммиту мира", который уже собрался провести до конца текущего года президент Зеленский. Именно о нем писало агентство Bloomberg. Естественно, Зеленский хочет провести мероприятие для обсуждения своей так называемой "формулы мира" из 10 пунктов, которую он изложил в ООН, на "Большой двадцатке" и везде, где только смог еще осенью прошлого года."Формула" Зеленского, как известно, похожа на хаотический набор из 10 условий для мира:— радиационная и ядерная сохранность;— продовольственная безопасность;— энергетическая сохранность;— освобождение всех пленных и депортированных;— выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;— выведение русских войск и прекращение боевых действий;— возвращение справедливости;— противодействие экоциду;— недопущение эскалации;— фиксация окончания боевых действий.Красиво? Бесспорно: за все хорошее против всего плохого. Но есть да "но": формула предусматривает вывод российских войск из Украины до границ 1991 года и не предусматривает при этом обеспечения безопасности России. Тех же демилитаризации, денацификации возвращения Украине внеблокового нейтрального статуса, которые являются задачами спецвоенной операции (СВО), начатой Россией 24 февраля 2022 года. А выполнение этих задач президент России Владимир Путин назвал обязательным условием прекращения СВО.Итог и резюмеНеоднократно назвал. Но Путина слушают, однако отказываются слышать. И понимать.Путин же стоит на своем: в прошлом году был практически согласован договор с Украиной, но "киевские власти отказались от всех прежних договоренностей". И все время хитрят и изворачиваются."Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне... Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога", -- сказал Путин. Разумеется, о равноправном диалоге, при котором будут учтены интересы России. Все должны в равной мере остаться при своих, как то и велит новый многополярный мир.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230731/1048363780.html
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Владимир Скачко
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эксклюзив, запад, россия, саудовская аравия, владимир путин, оон, переговоры, владимир зеленский, зарубежье
Эксклюзив, Запад, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Путин, ООН, переговоры, Владимир Зеленский, Зарубежье

Мир с Востока. Что могут предложить Москве в Джидде с подачи Юга, но под присмотром Запада

11:57 31.07.2023
 
© AP / Saudi Press Agency
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP / Saudi Press Agency
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Как первой сообщила газета The Wall Street Journal, 5-6 августа 2023 года в Саудовской Аравии пройдут мирные переговоры с участием представителей около 30 государств, которые обсудят, в том числе, и проблему мира в Украине.
И случится это в весьма комфортных и соблазнительных условиях – в курортной Джидде на берегу Красного моря, которая служит летней резиденцией саудовской королевской семьи. А саудовские короли, как вы догадываетесь, знают толк и в работе, и в отдыхе.
Хотелка саудитов и неприятности России
На встречу приглашена Украина, и ее участие подтвердил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, который вообще анонсировала ее как встречу по обсуждению "формулы мира" своего шефа и фюрера украинского народа Владимира Зеленского.
"В ходе встречи, над подготовкой которой мы работаем, мы планируем говорить о десяти основополагающих пунктах "формулы мира", реализация которых позволит обеспечить не только мир для Украины, но и создаст механизмы для противодействия будущим конфликтам в мире", — сказал он.
Инициатором встречи выступила Саудовская Аравия, но общий состав участников мероприятия сразу обозначил несколько неприятных для России вопросов.
Во-первых, Саудиты в последнее время отличались умением конструктивно и продуктивно работать с Россией, как говорится, по всему спектру мировых проблем, соблюдая доброжелательный нейтралитет и НЕПРИВЫЧНО отвергая ПРИВЫЧНЫЙ западный диктат. Но на эту встречу Россия вообще не приглашена. Хотя она, по общему мнению, единственная страна в мире, которая может решить (и уже решает) украинскую проблему самостоятельно.
Потому и есть подозрения: чтобы вопрос Украины Россия не решила так, как нужно ей, и собирается встреча в Джидде, которую во многом будет определять мнение основных стран Запада.
Во-вторых, Запад будет представлен в Джидде в полной мере. От США обещают одного из главных тамошних "ястребов" -- помощника президента по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, который в последнее время, походу, что-то съел антироссийское и его пучит дикой агрессией при упоминании чего-либо русского.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Уже согласились принять участие Великобритания, Польша и ЮАР. Отдельно на переговорах будет представлен Евросоюз. Также приглашены Индонезия, Египет, Индия, Мексика, Бразилия, Чили и Замбия. То есть, как видим, три из пяти членов БРИКС будут обсуждать Россию без России. Участие Китая не предусмотрено, но пока не ясно: это его просто с подачи США и их сателлитов не позвали или же он сам не хочет принимать участие в чем-то сомнительно антироссийском, по своим соображениям оставаясь надежным партнером Москвы. А скоро, между прочим, саммит БРИКС в ЮАР, и раскол в организации крайне нежелателен. Не только России.
Датские страдания
В-третьих, это уже вторая подобная встреча, где Россию "обхрюкивали" без ее участия, но с подачи Запада. 24-25 июня сего года в Копенгагене уже прошли неформальные слушания западных дипломатов, которые обсуждали перипетии украинско-российского конфликта и решали, как досадить Москве и помочь Киеву.
Накануне же встречи неназванный представитель ЕС рассказал журналистам: "Встреча в Копенгагене созвана Украиной. Она будет открыта Индии, Бразилии и даже Китаю. Идея — начать работу по урегулированию за пределами формата "семерки". Индия и Бразилия, кажется, подтвердили. Мы надеемся, что и Китай присоединится".
А координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос о темах встречи и участии в ней помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, говорил о том же – о расширении круга государств-"друзей Украины": "Джейк, как и все мы в команде по национальной безопасности, тесно работает с украинцами почти каждый день, обсуждает с ними различные вопросы, будь то помощь в сфере безопасности или идея справедливого мира и лежащие в ее основе принципы. Эти дискуссии продолжаются и будут продолжаться, не только с украинцами, но и с нашими союзниками и партнерами".
Уже упомянутый глава ОПУ Ермак перечислил тех, кто принял участие в датской встрече: советники по нацбезопасности и политсоветников из Бразилии, Великобритании, Дании, ЕС, Италии, Индии, Канады, Германии, Южной Африки, Саудовской Аравии, США, Турции, Украины, Франции и Японии.
О Китае Ермак тоже не упомянул, но потом говорили, что в столице Дании китаец был, хотя многим рулила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. А агентство Bloomberg назвало главной задачей консультаций попытку повлиять на страны глобального Юга, которые до сих пор "по большей части нейтрально" относились к конфликту на Украине и не поддержали санкции против России.
Глобальный Юг за мир и за… свои интересы
Тогда же и всплыла главная задача Запада, к выполнению которой он маниакально хочет навернуть весь Глобальный Юг. "Одна из основных целей — обсуждение формулы мира Владимира Зеленского и стремление провести глобальный саммит по этим предложениям", -- пишет агентство Bloomberg.
Другими словами, та же задача – навязать России условия мира без ее участия, выдав их за "требования всего мира" -- стоит и перед этой встречей в Джидде. И Киеву, за которым плотно стоит коллективный Запад, уже обещают мир с Востока. Ближнего, Дальнего и прочего. Но с подачи как бы всего Глобального Юга. Такое вот трогательное антироссийское единение стран-лидеров Запада, Востока и Юга хотят продемонстрировать Москве.
Очень важно помнить еще о трех обстоятельствах. Первое: Глобальный Юг действительно хочет повысить свою роль в решении мировых проблем и сыграть на повышение своих ставок в мировой политике на решении проблемы войны в Украине с Россией.
бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
09:45
Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июляГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил встречу в Саудовской Аравии и переговоры с США по гарантиям безопасности. Командующий украинской Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о том, стоит ли ожидать прорыва ВСУ на южном направлении
Есть инициативы по урегулированию этого конфликта у страны Африки, и африканский подход к урегулированию, по словам президента России Владимира Путина, "перекликается и с положениями представленного в феврале КНР мирного плана". И африканцы уже предлагали свой план Москве. С одной целью – поиграться в "мир в Украине", но решить свои африканские проблемы. Например, в зерновой сделке, из которой вышла Россия, получить зерно и минудобрения.
Один из инициаторов той встречи, президент ЮАР Сирил Рамафоса и на недавнем саммите Россия – Африка подтвердил прежние задачи: "Продолжающийся конфликт негативно отражается на нас, африканских странах… Этот конфликт сейчас напрямую затрагивает нас… Создаются проблемы в области продовольственной безопасности: выросли цены на удобрения, во многих наших странах также выросла стоимость жизни, и мы полагаем, что интересам человечества, а также народов России и Украины отвечает восстановление мира. Мы полагаем, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем".
Арабы рулят по-своему
Второе: Лига арабских государств (ЛАГ) в 2022 году создала контактную группу, в которую вошли министры иностранных дел Египта, Алжира, Ирака, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Судана, а также ее генеральный секретарь. Министры посетили Москву и Киев и ранее говорили о нейтралитете стран региона по отношению к кризису на Украине. В частности, в итоговом заявлении прошедшего в ноябре 2022 года в Алжире саммита ЛАГ лидеры арабского мира заявили о приверженности принципу нейтралитета и общеарабской позиции по конфликту на Украине.
По сообщениями СМИ, в июне 2022 года генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что арабские страны ощутили сильное давление со стороны Запада, потребовавшего занять определенную – прозападную -- позицию по украинскому конфликту, но они не поддались на прессинг.
В мае текущего года саммит ЛАГ по ее приглашению посещал Зеленский и выступал там с разъяснением украинкой позиции. Его и приглашали туда за этим.
А что будет после встречи в Джидде? Агентство Reuters со ссылкой на своих собеседников газеты в дипломатических кругах, участвующих в подготовке переговоров, заявило: "Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины".
Зеленский как бы хочет мира
И есть третье обстоятельство: встреча в Саудовской Аравии планируется как подготовке к некому "саммиту мира", который уже собрался провести до конца текущего года президент Зеленский. Именно о нем писало агентство Bloomberg. Естественно, Зеленский хочет провести мероприятие для обсуждения своей так называемой "формулы мира" из 10 пунктов, которую он изложил в ООН, на "Большой двадцатке" и везде, где только смог еще осенью прошлого года.
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
28 июня, 13:00
Мирные переговоры, атаки ВСУ, бессмысленное переименование Запорожья. Главное на Украине на 13:00 28 июня
"Формула" Зеленского, как известно, похожа на хаотический набор из 10 условий для мира:
— радиационная и ядерная сохранность;
— продовольственная безопасность;
— энергетическая сохранность;
— освобождение всех пленных и депортированных;
— выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
— выведение русских войск и прекращение боевых действий;
— возвращение справедливости;
— противодействие экоциду;
— недопущение эскалации;
— фиксация окончания боевых действий.
Красиво? Бесспорно: за все хорошее против всего плохого. Но есть да "но": формула предусматривает вывод российских войск из Украины до границ 1991 года и не предусматривает при этом обеспечения безопасности России. Тех же демилитаризации, денацификации возвращения Украине внеблокового нейтрального статуса, которые являются задачами спецвоенной операции (СВО), начатой Россией 24 февраля 2022 года. А выполнение этих задач президент России Владимир Путин назвал обязательным условием прекращения СВО.
Итог и резюме
Неоднократно назвал. Но Путина слушают, однако отказываются слышать. И понимать.
Путин же стоит на своем: в прошлом году был практически согласован договор с Украиной, но "киевские власти отказались от всех прежних договоренностей". И все время хитрят и изворачиваются.
"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне... Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда публично говорили о том, что мы готовы к продолжению диалога", -- сказал Путин. Разумеется, о равноправном диалоге, при котором будут учтены интересы России. Все должны в равной мере остаться при своих, как то и велит новый многополярный мир.
 
ЭксклюзивЗападРоссияСаудовская АравияВладимир ПутинООНпереговорыВладимир ЗеленскийЗарубежье
 
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