Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год
Современные самолеты нужны Киеву для восстановления контроля над собственным воздушным пространством, считает он
Подходящий момент для поставок истребителей F-16 на Украину наступил еще год назад. Такое мнение высказал 31 июля в интервью изданию Newsweek экс-министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский напомнил, что Киев уже давно просит западных союзников о поставках американских самолетов, которые "значительно улучшили бы его военно-воздушные силы", располагающие в основном техникой советской эпохи.
"Украине необходимо восстановить контроль над своим собственным воздушным пространством, и истребители были бы здесь очень полезными", - сказал Сикорский.
Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон до сих пор не дал согласие на отправку F-16 на Украину. Также до сих пор не начаты тренировки украинских пилотов на Западе. Ранее Польша отправила киевскому режиму истребители МиГ-29, которые в настоящее время используются ВСУ.