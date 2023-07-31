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Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год

Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год - 31.07.2023 Украина.ру

Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год

Современные самолеты нужны Киеву для восстановления контроля над собственным воздушным пространством, считает он

2023-07-31T10:02

2023-07-31T10:02

2023-07-31T10:02

новости

f-16

польша

украина

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Подходящий момент для поставок истребителей F-16 на Украину наступил еще год назад. Такое мнение высказал 31 июля в интервью изданию Newsweek экс-министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Сикорский напомнил, что Киев уже давно просит западных союзников о поставках американских самолетов, которые "значительно улучшили бы его военно-воздушные силы", располагающие в основном техникой советской эпохи."Украине необходимо восстановить контроль над своим собственным воздушным пространством, и истребители были бы здесь очень полезными", - сказал Сикорский.Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон до сих пор не дал согласие на отправку F-16 на Украину. Также до сих пор не начаты тренировки украинских пилотов на Западе. Ранее Польша отправила киевскому режиму истребители МиГ-29, которые в настоящее время используются ВСУ.

https://ukraina.ru/20230729/1048348456.html

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новости, f-16, польша, украина