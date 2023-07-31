Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год - 31.07.2023 Украина.ру
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Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год
Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год - 31.07.2023 Украина.ру
Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год
Современные самолеты нужны Киеву для восстановления контроля над собственным воздушным пространством, считает он
2023-07-31T10:02
2023-07-31T10:02
новости
f-16
польша
украина
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Подходящий момент для поставок истребителей F-16 на Украину наступил еще год назад. Такое мнение высказал 31 июля в интервью изданию Newsweek экс-министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Сикорский напомнил, что Киев уже давно просит западных союзников о поставках американских самолетов, которые "значительно улучшили бы его военно-воздушные силы", располагающие в основном техникой советской эпохи."Украине необходимо восстановить контроль над своим собственным воздушным пространством, и истребители были бы здесь очень полезными", - сказал Сикорский.Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон до сих пор не дал согласие на отправку F-16 на Украину. Также до сих пор не начаты тренировки украинских пилотов на Западе. Ранее Польша отправила киевскому режиму истребители МиГ-29, которые в настоящее время используются ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, f-16, польша, украина
Новости, F-16, Польша, Украина

Радослав Сикорский: поставки F-16 на Украину затянулись как минимум на год

10:02 31.07.2023
 
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway F-16
F-16 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© commons.wikimedia.org / Master Sgt. Andy Dunaway
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Современные самолеты нужны Киеву для восстановления контроля над собственным воздушным пространством, считает он
Подходящий момент для поставок истребителей F-16 на Украину наступил еще год назад. Такое мнение высказал 31 июля в интервью изданию Newsweek экс-министр обороны и иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Сикорский напомнил, что Киев уже давно просит западных союзников о поставках американских самолетов, которые "значительно улучшили бы его военно-воздушные силы", располагающие в основном техникой советской эпохи.
"Украине необходимо восстановить контроль над своим собственным воздушным пространством, и истребители были бы здесь очень полезными", - сказал Сикорский.
Как сообщало издание Украина.ру, Вашингтон до сих пор не дал согласие на отправку F-16 на Украину. Также до сих пор не начаты тренировки украинских пилотов на Западе. Ранее Польша отправила киевскому режиму истребители МиГ-29, которые в настоящее время используются ВСУ.
Малек Дудаков интервью
29 июля, 20:06
Малек Дудаков: США очень не хотели бы терять F-16 в небе УкраиныВсе помнят афганское фиаско, в ходе которого рейтинги Байдена пошли вниз. Можно допустить, что украинское фиаско будет не меньшим ударом по его репутации, считает политолог-американист Малек Дудаков.
 
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