https://ukraina.ru/20230731/1048360993.html

Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ

Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру

Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ

Российские войска уничтожают противника в районе Антоновского моста в Херсоне. Об этом заявил представитель Министерства обороны РФ в Херсонской области, передает 31 июля РИА Новости

2023-07-31T07:40

2023-07-31T07:40

2023-07-31T07:42

херсонская область

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мост

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"В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии - отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады - во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста", - сказал сотрудник военного ведомства.Издание опубликовало кадры, снятые с помощью тепловизора дрона, на которых виден момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, новые регионы, новости, военные, мост