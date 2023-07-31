Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру
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Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ
Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру
Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ
Российские войска уничтожают противника в районе Антоновского моста в Херсоне. Об этом заявил представитель Министерства обороны РФ в Херсонской области, передает 31 июля РИА Новости
2023-07-31T07:40
2023-07-31T07:42
херсонская область
новые регионы
новости
военные
мост
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"В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии - отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады - во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста", - сказал сотрудник военного ведомства.Издание опубликовало кадры, снятые с помощью тепловизора дрона, на которых виден момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
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херсонская область, новые регионы, новости, военные, мост
Херсонская область, Новые регионы, Новости, военные, мост

Российские войска уничтожают националистов у Антоновского моста - Минобороны РФ

07:40 31.07.2023 (обновлено: 07:42 31.07.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Yevhenii IhnatievАнтоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© commons.wikimedia.org / Yevhenii Ihnatiev
Читать в
Российские войска уничтожают противника в районе Антоновского моста в Херсоне. Об этом заявил представитель Министерства обороны РФ в Херсонской области, передает 31 июля РИА Новости
"В ночное время специальные подразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии - отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады - во взаимодействии с речным резервом группировки войск "Днепр" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению противника в районе Антоновского моста", - сказал сотрудник военного ведомства.
Издание опубликовало кадры, снятые с помощью тепловизора дрона, на которых виден момент нанесения удара по украинским позициям у Антоновского моста.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. По словам Сальдо, больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области.
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