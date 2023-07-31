Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ - 31.07.2023 Украина.ру
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Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ
Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ - 31.07.2023 Украина.ру
Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ
Москва не станет отыгрываться на простых украинцах за введение киевскими властями визового режима. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости
2023-07-31T07:23
2023-07-31T07:25
визовый режим
новости
украина
мид рф
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"Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", - заметил он.По словам дипломата, "не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России".Полищук подчеркнул, что два народа крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. "Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям", - заключил он.Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для россиян въезд в страну без виз.
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визовый режим, новости, украина, мид рф, народ
визовый режим, Новости, Украина, МИД РФ, народ

Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ

07:23 31.07.2023 (обновлено: 07:25 31.07.2023)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Москва не станет отыгрываться на простых украинцах за введение киевскими властями визового режима. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости
"Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", - заметил он.
По словам дипломата, "не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России".
"Задача киевского режима – максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними. Ведь если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то будет сложно кормить украинский народ фейками про Россию и россиян", - добавил он.
Полищук подчеркнул, что два народа крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности.
"Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям", - заключил он.
Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для россиян въезд в страну без виз.
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля 2022, 07:34
Украина ввела визовый режим с РоссиейУкраина вводит визовый режим для граждан России с 1 июля
 
визовый режимНовостиУкраинаМИД РФнарод
 
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