https://ukraina.ru/20230731/1048360836.html

Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ

Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ - 31.07.2023 Украина.ру

Россия не станет отыгрываться на украинцах за введение визового режима - МИД РФ

Москва не станет отыгрываться на простых украинцах за введение киевскими властями визового режима. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России Алексей Полищук, передает 31 июля РИА Новости

2023-07-31T07:23

2023-07-31T07:23

2023-07-31T07:25

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"Для нас очевидно, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено, прежде всего, на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран. Россия, в отличие от режима Зеленского, не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов", - заметил он.По словам дипломата, "не секрет, что у большинства россиян есть родственники на Украине, а у украинцев в России".Полищук подчеркнул, что два народа крепко связывает общая история, духовные и культурные ценности. "Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям", - заключил он.Украинские власти с 1 июля 2022 года запретили для россиян въезд в страну без виз.

https://ukraina.ru/20220701/1034272262.html

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2023

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визовый режим, новости, украина, мид рф, народ