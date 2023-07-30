Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить "зерновую сделку" - 30.07.2023 Украина.ру
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Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить "зерновую сделку"
Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить "зерновую сделку" - 30.07.2023 Украина.ру
Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить "зерновую сделку"
Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить „зерновую сделку“. Об этом он заявил во время традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане, сообщили журналисты РИА Новости
2023-07-30T14:37
2023-07-30T14:37
новости
россия
украина
ватикан
зарубежье
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
зерновая сделка
зерно
владимир путин
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Папа Римский Франциск назвал уничтожение зерна „оскорблением Бога, потому что зерно - это его дар, чтобы прокормить человечество“. По словам понтифика, "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, доходит до небес“.Действие „зерновой сделки“ прекратилось 18 июля, Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН об этом.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Росии не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африкански - так и не была выполнена.Поэтому российский лидер заявил о готовности в ближайшие месяцы поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием „зерновой сделки“, вывозил наркотики и нефть в Европу.
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новости, россия, украина, ватикан, зарубежье, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), зерновая сделка, зерно, владимир путин
Новости, Россия, Украина, Ватикан, Зарубежье, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), зерновая сделка, зерно, Владимир Путин

Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить "зерновую сделку"

14:37 30.07.2023
 
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Папа Римский Франциск призвал Россию возобновить „зерновую сделку“. Об этом он заявил во время традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане, сообщили журналисты РИА Новости
"Взываю к моим братьям, к властям Российской Федерации с тем, чтобы была возобновлена Черноморская инициатива, и чтобы транспортировка зерна могла происходить в безопасности", - заявил понтифик.
Папа Римский Франциск назвал уничтожение зерна „оскорблением Бога, потому что зерно - это его дар, чтобы прокормить человечество“. По словам понтифика, "крик миллионов братьев и сестер, страдающих от голода, доходит до небес“.
Действие „зерновой сделки“ прекратилось 18 июля, Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН об этом.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Росии не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африкански - так и не была выполнена.
Поэтому российский лидер заявил о готовности в ближайшие месяцы поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием „зерновой сделки“, вывозил наркотики и нефть в Европу.
Сеймур Херш
27 июля, 16:02
Украина использовала зерновую сделку для перевозки наркотиков и нефти: Сеймур Херш раскрыл подробностиПользуясь действием зерновой сделки киевский режим вывозил из страны наркотики и нефть в Европу. Такое заявление в своей новой публикации сделал 27 июля американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от неназванного источника
 
НовостиРоссияУкраинаВатиканЗарубежьеПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)зерновая сделказерноВладимир Путин
 
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