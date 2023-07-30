"Если нельзя снести, то можно переименовать". В Киеве хотят переименовать монумент "Родина-мать" - 30.07.2023 Украина.ру
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"Если нельзя снести, то можно переименовать". В Киеве хотят переименовать монумент "Родина-мать"
"Если нельзя снести, то можно переименовать". В Киеве хотят переименовать монумент "Родина-мать" - 30.07.2023 Украина.ру
"Если нельзя снести, то можно переименовать". В Киеве хотят переименовать монумент "Родина-мать"
Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", заявил директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Его слова приводит "Украинское радио"
2023-07-30T14:03
2023-07-30T14:03
новости
украина
киев
родина-мать
мария захарова
евгений примаков
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Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что на заседании ученого совета музея был принят ряд решений. Среди которых переименование монумента "Родина-мать". Савчук надеется, что решение о переименовании монумента будет одобрено Минкультом Украины накануне 24 августа - Дня независимости Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала заявления Савчука. В середине месяца власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллионов гривен ($765 тыс.).Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал демонтаж герба СССР варварством и проявлением ненависти к собственной истории. „Очевидная глупость. Пусть лучше улицы подметают“, добавил Примаков.При этом в Минкульте Украины заявили, что трезубец изготовят из европейского металла, так как отечественный материал металлургического комбината „Запорожсталь“ не отвечает техническим требованиям.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
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новости, украина, киев, родина-мать, мария захарова, евгений примаков
Новости, Украина, Киев, Родина-мать, Мария Захарова, Евгений Примаков

"Если нельзя снести, то можно переименовать". В Киеве хотят переименовать монумент "Родина-мать"

14:03 30.07.2023
 
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Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украина-мать", заявил директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук. Его слова приводит "Украинское радио"
Гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что на заседании ученого совета музея был принят ряд решений. Среди которых переименование монумента "Родина-мать".
"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", - заявил Савчук.
Савчук надеется, что решение о переименовании монумента будет одобрено Минкультом Украины накануне 24 августа - Дня независимости Украины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале прокомментировала заявления Савчука.
"П- принципиальность. Если нельзя снести, то можно переименовать", - написала Захарова.
В середине месяца власти Украины разрешили заменить герб СССР на современный герб страны в виде трезубца на статуе "Родина-мать" в Киеве, несмотря на опасения, что это может нарушить устойчивость монумента. Общая стоимость работ составит 28 миллионов гривен ($765 тыс.).
Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал демонтаж герба СССР варварством и проявлением ненависти к собственной истории. „Очевидная глупость. Пусть лучше улицы подметают“, добавил Примаков.
При этом в Минкульте Украины заявили, что трезубец изготовят из европейского металла, так как отечественный материал металлургического комбината „Запорожсталь“ не отвечает техническим требованиям.
В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
24 июля, 17:55
"Не по-человечески": главу Белжской общины обвинили в укрывательстве трех коммунистических памятниковГлаву Белжской территориальной общины (ОТГ) Львовской области Оксану Березу обвинили в укрывательстве от демонтажа трех коммунистических памятников. Об этом 24 июля написало издание ZAXID.NET
 
НовостиУкраинаКиевРодина-матьМария ЗахароваЕвгений Примаков
 
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