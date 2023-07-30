https://ukraina.ru/20230730/1048355234.html
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор - 30.07.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор
ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля
2023-07-30T13:24
2023-07-30T13:24
2023-07-30T13:24
новости
россия
брянская область
александр богомаз
всу
обстрелы
свиньи
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В результате удара ВСУ по свиноводческому комплексу пострадали две женщины, они доставлены в больницу. Позднее стало известно о ещё одном пострадавшем, мужчине.Пострадавшие женщины доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор Брянской области.Позднее Богомаз сообщил о ещё одном пострадавшем, мужчине. Ему также оказывается вся необходимая медицинская помощь.На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы, добавил Богомаз.
https://ukraina.ru/20230412/1045261594.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, свиньи
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, свиньи
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор
ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля