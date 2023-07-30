ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор - 30.07.2023 Украина.ру
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ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор - 30.07.2023 Украина.ру
ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор
ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля
2023-07-30T13:24
2023-07-30T13:24
новости
россия
брянская область
александр богомаз
всу
обстрелы
свиньи
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В результате удара ВСУ по свиноводческому комплексу пострадали две женщины, они доставлены в больницу. Позднее стало известно о ещё одном пострадавшем, мужчине.Пострадавшие женщины доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор Брянской области.Позднее Богомаз сообщил о ещё одном пострадавшем, мужчине. Ему также оказывается вся необходимая медицинская помощь.На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы, добавил Богомаз.
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новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, свиньи
Новости, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, ВСУ, обстрелы, свиньи

ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор

13:24 30.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Работа стенда МИА "Россия сегодня". День второй
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля
В результате удара ВСУ по свиноводческому комплексу пострадали две женщины, они доставлены в больницу. Позднее стало известно о ещё одном пострадавшем, мужчине.
„ВСУ нанесли удар по территории Климовского района. Снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. В результате обстрела пострадали две женщины“, - написал глава региона Богомаз.
Пострадавшие женщины доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор Брянской области.
Позднее Богомаз сообщил о ещё одном пострадавшем, мужчине. Ему также оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы, добавил Богомаз.
Свинокомплекс в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 15:13
ВСУ обстреляли белгородских свиней. Много погибшихПочти 180 свиней погибли и 150 были ранены в результате обстрела фермы в Белгородской области Вооруженными силами Украины. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе компании "Агро-Белогорье"
 
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