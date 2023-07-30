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ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор

ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор - 30.07.2023 Украина.ру

ВСУ ударили по свиноводческому комплексу в Брянской области, три человека пострадали - губернатор

ВСУ нанесли удар по Климовскому району Брянской области, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали 3 человека, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале 30 июля

2023-07-30T13:24

2023-07-30T13:24

2023-07-30T13:24

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В результате удара ВСУ по свиноводческому комплексу пострадали две женщины, они доставлены в больницу. Позднее стало известно о ещё одном пострадавшем, мужчине.Пострадавшие женщины доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая помощь, добавил губернатор Брянской области.Позднее Богомаз сообщил о ещё одном пострадавшем, мужчине. Ему также оказывается вся необходимая медицинская помощь.На территории сельхозпредприятия есть разрушения и возгорания производственных помещений. На месте работают экстренные и оперативные службы, добавил Богомаз.

https://ukraina.ru/20230412/1045261594.html

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новости, россия, брянская область, александр богомаз, всу, обстрелы, свиньи