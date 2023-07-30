ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ - 30.07.2023 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ
ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ - 30.07.2023 Украина.ру
ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ
Вооруженные силы РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
2023-07-30T11:27
2023-07-30T11:27
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Также в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Воздвиженки ДНР.За сутки средствами ПВО уничтожено 44 беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
https://ukraina.ru/20230730/1048353544.html
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, беспилотники
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, беспилотники

ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ

11:27 30.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
„В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ“, - говорится в сводке ведомства.
Также в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Воздвиженки ДНР.
За сутки средствами ПВО уничтожено 44 беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
- РИА Новости, 1920, 30.07.2023
10:35
Украина попыталась атаковать Крым при помощи 25 беспилотников — Минобороны РФВласти киевского режима попытались атаковать Крым двадцатью пятью беспилотниками, все они потерпели крушение, пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ 30 июля
 
НовостиРоссияВС РФМинобороны РФВСУбеспилотники
 
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