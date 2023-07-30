ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
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Вооруженные силы РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
„В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены: центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ“, - говорится в сводке ведомства.
Также в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.
Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Воздвиженки ДНР.
За сутки средствами ПВО уничтожено 44 беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.