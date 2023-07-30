https://ukraina.ru/20230730/1048353985.html

ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ

ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ - 30.07.2023 Украина.ру

ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ

2023-07-30T11:27

2023-07-30T11:27

2023-07-30T11:27

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Также в районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила вертолёт Ми-8 ВСУ в районе Воздвиженки ДНР.За сутки средствами ПВО уничтожено 44 беспилотника в Харьковской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

https://ukraina.ru/20230730/1048353544.html

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2023

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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, беспилотники