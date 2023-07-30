https://ukraina.ru/20230730/1048352711.html

Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны

Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны - 30.07.2023 Украина.ру

Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены три украинских беспилотника на территории Москвы и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России 30 июля

2023-07-30T09:44

2023-07-30T09:44

2023-07-30T09:44

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Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.Утром 30 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на Москву. Жертв нет, незначительно повреждены фасады на двух офисный башнях „Москва-Сити“, отметил Собянин.

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