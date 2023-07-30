Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны - 30.07.2023 Украина.ру
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Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны
Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны - 30.07.2023 Украина.ру
Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены три украинских беспилотника на территории Москвы и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России 30 июля
2023-07-30T09:44
2023-07-30T09:44
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минобороны рф
одинцово
беспилотники
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Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.Утром 30 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на Москву. Жертв нет, незначительно повреждены фасады на двух офисный башнях „Москва-Сити“, отметил Собянин.
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новости, россия, москва, москва-сити, минобороны рф, одинцово, беспилотники, украина
Новости, Россия, Москва, Москва-Сити, Минобороны РФ, Одинцово, беспилотники, Украина

Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны

09:44 30.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве.
Московский международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены три украинских беспилотника на территории Москвы и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России 30 июля
Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.
"Два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - сообщили в Минобороны РФ.
Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Утром 30 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на Москву. Жертв нет, незначительно повреждены фасады на двух офисный башнях „Москва-Сити“, отметил Собянин.
Учения МЧС в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
09:19
Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"Украинские беспилотники совершили атаку на Москву, жертв нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 30 июля
 
НовостиРоссияМоскваМосква-СитиМинобороны РФОдинцовобеспилотникиУкраина
 
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09:44Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны
09:19Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"
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