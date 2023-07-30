Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ) на набережной Тараса Шевченко в Москве.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожены три украинских беспилотника на территории Москвы и Московской области, сообщили в Министерстве обороны России 30 июля
Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.
"Два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - сообщили в Минобороны РФ.
Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.
Утром 30 июля мэр столицы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников на Москву. Жертв нет, незначительно повреждены фасады на двух офисный башнях „Москва-Сити“, отметил Собянин.