Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити" - 30.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230730/1048352146.html
Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"
Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити" - 30.07.2023 Украина.ру
Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"
Украинские беспилотники совершили атаку на Москву, жертв нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 30 июля
2023-07-30T09:19
2023-07-30T09:19
новости
россия
москва
сергей собянин
беспилотники
украина
киевский режим
москва-сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101390/35/1013903506_0:210:3102:1955_1920x0_80_0_0_35abf71d3c441c52d09af283369e4a72.jpg.webp
Украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити".Мэр столицы отметил, что пострадавших и жертв нет. Киевский режим регулярно пытается атаковать столичный регион. Утром 24 июля около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.
https://ukraina.ru/20230728/1048319185.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101390/35/1013903506_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_83238963c2633ed75b4d066d05833626.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, сергей собянин, беспилотники, украина, киевский режим, москва-сити
Новости, Россия, Москва, Сергей Собянин, беспилотники, Украина, киевский режим, Москва-Сити

Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"

09:19 30.07.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчения МЧС в деловом центре "Москва-Сити"
Учения МЧС в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские беспилотники совершили атаку на Москву, жертв нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 30 июля
Украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити".
"Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити", - написал Собянин.
Мэр столицы отметил, что пострадавших и жертв нет.
Киевский режим регулярно пытается атаковать столичный регион. Утром 24 июля около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.
В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.
Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.
Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
28 июля, 08:33
В Московской области пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотником - Минобороны РФСредствами ПВО пресечена попытка киевского режима совершить теракт с использованием беспилотника, сообщили в Министерстве обороны РФ 28 июля
 
НовостиРоссияМоскваСергей СобянинбеспилотникиУкраинакиевский режимМосква-Сити
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Пресечена атака трёх украинских БПЛА на Москву и Московскую область - Минобороны
09:19Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"
08:56Беженцы как вишенко на торте. Европа и украинский бумеранг
08:25Политолог назвал два условия, при которых Польша может напасть на Калининград и Белоруссию
08:00Украинская войсковая организация: зародыш ОУН*
05:59Украинцы в Польше изучают советский опыт
05:38"Вокруг Булгакова": "Ханский огонь" и "Мастер и Маргарита"
05:37Евгений Ющук: Британия строит неоимперию, спонсируя ВСУ и покупая жизни украинцев за небольшой прайс
20:06Малек Дудаков: США очень не хотели бы терять F-16 в небе Украины
18:00Отец города: Айвазовский и Феодосия
17:51В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма
17:06Берегите пауэрбанки. Подоляк предсказал тяжелую зиму для Украины
16:35Как Россия выбивает артиллерийские зубы ВСУ и где устроят кашу - Баранец
16:19"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши
15:56В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых
15:07"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России
14:32"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине
14:05Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
13:38Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
13:05"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией
Лента новостейМолния