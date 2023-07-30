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Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"

Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити" - 30.07.2023 Украина.ру

Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"

Украинские беспилотники совершили атаку на Москву, жертв нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 30 июля

2023-07-30T09:19

2023-07-30T09:19

2023-07-30T09:19

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сергей собянин

беспилотники

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москва-сити

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Украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити".Мэр столицы отметил, что пострадавших и жертв нет. Киевский режим регулярно пытается атаковать столичный регион. Утром 24 июля около 4 утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет.В Министерстве обороны РФ заявили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение, никто не пострадал.Один беспилотник ударил по зданию на Комсомольском проспекте. Втрой беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева.Ответственность за произошедшие атаки уже взяла на себя Украина. Глава Минцифры Украины Михаил Фёдоров подтвердил причастность к ним режима Зеленского и заявил, что количество атак будет расти.

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новости, россия, москва, сергей собянин, беспилотники, украина, киевский режим, москва-сити