В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма - 29.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230729/1048349915.html
В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма
В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма - 29.07.2023 Украина.ру
В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма
ВСУ при попытке захватить Крым обломают себе зубы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев
2023-07-29T17:51
2023-07-29T18:14
новости
кирилл буданов
гур моу
крым
крымский мост
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_16:0:848:468_1920x0_80_0_0_87b5c75bcfe3b125b050cb1d336e2522.jpg
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что скоро украинские войска вновь займут Крым. Точных сроков он, однако, не назвал.Буданов уже не впервые обещает захват российского Крыма. В апреле он утверждал, что под контроль ВСУ полуостров перейдет до конца весны.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезное ранение.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
https://ukraina.ru/20230729/1048348017.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_142:0:766:468_1920x0_80_0_0_5acaa79f8ecbbc8c97e40822e2a05805.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кирилл буданов, гур моу, крым, крымский мост, госдума
Новости, Кирилл Буданов, ГУР МОУ, Крым, Крымский мост, Госдума

В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма

17:51 29.07.2023 (обновлено: 18:14 29.07.2023)
 
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
Читать в
ВСУ при попытке захватить Крым обломают себе зубы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что скоро украинские войска вновь займут Крым. Точных сроков он, однако, не назвал.
Буданов уже не впервые обещает захват российского Крыма. В апреле он утверждал, что под контроль ВСУ полуостров перейдет до конца весны.
"Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, - это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым - будет как улыбка кота без рта и без зубов", - сказал депутат.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезное ранение.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
13:38
Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мостуВ пятницу, 28 июля, российская армия, по предварительным данным, нанесла удары ракетами ОТРК "Искандер" по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре
 
НовостиКирилл БудановГУР МОУКрымКрымский мостГосдума
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Отец города: Айвазовский и Феодосия
17:51В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма
17:06Берегите пауэрбанки. Подоляк предсказал тяжелую зиму для Украины
16:35Как Россия выбивает артиллерийские зубы ВСУ и где устроят кашу - Баранец
16:19"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши
15:56В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых
15:07"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России
14:32"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине
14:05Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
13:38Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
13:05"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией
12:57Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
12:28Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
12:02Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России
12:01Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
11:33"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
11:22Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове
11:10"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
10:49Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
10:33"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно
Лента новостейМолния