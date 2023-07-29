В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма
17:51 29.07.2023 (обновлено: 18:14 29.07.2023)
© pravda.com.ua
© pravda.com.ua
ВСУ при попытке захватить Крым обломают себе зубы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев
Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что скоро украинские войска вновь займут Крым. Точных сроков он, однако, не назвал.
Буданов уже не впервые обещает захват российского Крыма. В апреле он утверждал, что под контроль ВСУ полуостров перейдет до конца весны.
"Похоже, Буданов со своими сказочными заявлениями, - это Чеширский кот. А попытается зайти в Крым - будет как улыбка кота без рта и без зубов", - сказал депутат.
17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезное ранение.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.