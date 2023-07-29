https://ukraina.ru/20230729/1048349915.html

В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма

В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма - 29.07.2023 Украина.ру

В Госдуме главу ГУР Буданова пообещали превратить в Чеширского кота из-за Крыма

ВСУ при попытке захватить Крым обломают себе зубы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев

2023-07-29T17:51

2023-07-29T17:51

2023-07-29T18:14

новости

кирилл буданов

гур моу

крым

крымский мост

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1b/1042177254_16:0:848:468_1920x0_80_0_0_87b5c75bcfe3b125b050cb1d336e2522.jpg

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что скоро украинские войска вновь займут Крым. Точных сроков он, однако, не назвал.Буданов уже не впервые обещает захват российского Крыма. В апреле он утверждал, что под контроль ВСУ полуостров перейдет до конца весны.17 июля Киев атаковал Крымский мост. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь получила серьезное ранение.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.

https://ukraina.ru/20230729/1048348017.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кирилл буданов, гур моу, крым, крымский мост, госдума