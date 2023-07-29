https://ukraina.ru/20230729/1048349657.html

Как Россия выбивает артиллерийские зубы ВСУ и где устроят кашу - Баранец

Как Россия выбивает артиллерийские зубы ВСУ и где устроят кашу - Баранец - 29.07.2023 Украина.ру

Как Россия выбивает артиллерийские зубы ВСУ и где устроят кашу - Баранец

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, где в эти дни идут самые ожесточённые бои, об изменении тактики ВСУ, а также о том, чем займётся российская армия, перехватив стратегическую инициативу:

2023-07-29T16:35

2023-07-29T16:35

2023-07-29T16:35

видео

всу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1d/1048349537_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83e5ae70b8280c544f5d8ff56ccd5227.jpg.webp

00:25 – О решающей фазе украинского наступления; 08:15 – О ближайших задачах ВС РФ; 10:50 – Как Россия решит вопрос с дальнобойной артиллерией ВСУ на южно-донецком направлении? 12:45 - Насколько критична обстановка под Артёмовском? 15:15 – О задачах минимум на купянском направлении; 17:25 - Какой смысл ВС РФ отбивать Купянск и Изюм, если мы пока не собираемся продвигаться к Славянску и Краматорску со стороны Артёмовска? 21:35 – Насколько эффективно мы уничтожаем западные поставки вооружения на Украину?

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, всу, россия, видео