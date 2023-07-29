Как Россия выбивает артиллерийские зубы ВСУ и где устроят кашу - Баранец
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, где в эти дни идут самые ожесточённые бои, об изменении тактики ВСУ, а также о том, чем займётся российская армия, перехватив стратегическую инициативу:
00:25 – О решающей фазе украинского наступления;
08:15 – О ближайших задачах ВС РФ;
10:50 – Как Россия решит вопрос с дальнобойной артиллерией ВСУ на южно-донецком направлении?
12:45 - Насколько критична обстановка под Артёмовском?
15:15 – О задачах минимум на купянском направлении;
17:25 - Какой смысл ВС РФ отбивать Купянск и Изюм, если мы пока не собираемся продвигаться к Славянску и Краматорску со стороны Артёмовска?
21:35 – Насколько эффективно мы уничтожаем западные поставки вооружения на Украину?