https://ukraina.ru/20230729/1048349399.html

"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши

"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши - 29.07.2023 Украина.ру

"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши

Бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Такого сценария опасается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова цитирует РИА Новости

2023-07-29T16:19

2023-07-29T16:19

2023-07-29T16:19

новости

чвк "вагнер"

польша

белоруссия

матеуш моравецкий

мигранты

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Якобы уже более 100 "оркестрантов" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий считает, что следующим шагом станет гибридная атака на территорию Польши.Ранее в беседе с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев" и сообщил, что они хотели бы с экскурсией наведаться в Жешув, откуда на Украину поступает оружие.По словам политолога Богдана Безпалько, теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, "вагнеровцы" не смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят.

https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html

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новости, чвк "вагнер", польша, белоруссия, матеуш моравецкий, мигранты