"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши - 29.07.2023 Украина.ру
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"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши
"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши - 29.07.2023 Украина.ру
"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши
Бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Такого сценария опасается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова цитирует РИА Новости
2023-07-29T16:19
2023-07-29T16:19
новости
чвк "вагнер"
польша
белоруссия
матеуш моравецкий
мигранты
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Якобы уже более 100 "оркестрантов" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий считает, что следующим шагом станет гибридная атака на территорию Польши.Ранее в беседе с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев" и сообщил, что они хотели бы с экскурсией наведаться в Жешув, откуда на Украину поступает оружие.По словам политолога Богдана Безпалько, теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, "вагнеровцы" не смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят.
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новости, чвк "вагнер", польша, белоруссия, матеуш моравецкий, мигранты
Новости, ЧВК "Вагнер", Польша, Белоруссия, Матеуш Моравецкий, мигранты

"Музыканты"-нелегалы. Премьер Моравецкий рассказал, как "Вагнер" перейдет границу Польши

16:19 29.07.2023
 
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Бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов. Такого сценария опасается премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, его слова цитирует РИА Новости
Якобы уже более 100 "оркестрантов" выдвинулись к Сувалкскому перешейку недалеко от белорусского Гродно. Моравецкий считает, что следующим шагом станет гибридная атака на территорию Польши.
"Они, наверняка, будут переодеты в форму белорусских пограничников и будут помогать нелегальным мигрантам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, а также, вероятно, они будут пытаться проникнуть в Польшу, выдавая себя за нелегальных мигрантов, что создает дополнительные риски", - поделился своими страхами Моравецкий.
Ранее в беседе с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о плохом настроении "вагнеровцев" и сообщил, что они хотели бы с экскурсией наведаться в Жешув, откуда на Украину поступает оружие.
По словам политолога Богдана Безпалько, теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, "вагнеровцы" не смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 05:44
Богдан Безпалько: "Вагнер" "локально" спасает Белоруссию от Польши, пока Россия выбивает ВСУ из Одессы
Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят.
 
НовостиЧВК "Вагнер"ПольшаБелоруссияМатеуш Моравецкиймигранты
 
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