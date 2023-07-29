В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых - 29.07.2023 Украина.ру
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В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых
В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых - 29.07.2023 Украина.ру
В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых
Пятеро правоохранителей попали под следствие после серии взрывов в Шевченковском райсуде Киева. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины
2023-07-29T15:56
2023-07-29T15:56
новости
игорь гуменюк
суд
киев
взрыв
донбасс
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Вечером 5 июля из здания суда попытался совершить побег обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк. Он взорвал три гранаты и попытался взять в заложники двух конвоиров. От взрыва Гуменюк погиб на месте.Уголовные дела по статьям "служебная халатность" и "нарушение уставных правил караульной службы" заведены против пятерых сотрудников Нацгвардии. Силовиков подозревают в том, что они не провели личный досмотр подсудимого.Как выяснилось, он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Гуменюк планировал взорвать их в здании суда, чтобы сбежать, используя панику. В камере погибшего обнаружили остатки двух взрывчатых веществ.Украинский националист Гуменюк 31 августа 2015 года, возле Верховной Рады убил гранатой, брошенной в толпу, четырех национальных гвардейцев, ранив 140 человек. До этого в 2014–2015 годах Гуменюк служил в националистическом батальоне "Сич" и воевал против республик Донбасса. Несмотря на обилие доказательство в СИЗО Гуменюк просидел 8 лет.
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новости, игорь гуменюк, суд, киев, взрыв, донбасс
Новости, Игорь Гуменюк, Суд, Киев, взрыв, Донбасс

В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых

15:56 29.07.2023
 
© kyiv.novyny.liv
© kyiv.novyny.liv
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Пятеро правоохранителей попали под следствие после серии взрывов в Шевченковском райсуде Киева. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины
Вечером 5 июля из здания суда попытался совершить побег обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк. Он взорвал три гранаты и попытался взять в заложники двух конвоиров. От взрыва Гуменюк погиб на месте.
Уголовные дела по статьям "служебная халатность" и "нарушение уставных правил караульной службы" заведены против пятерых сотрудников Нацгвардии. Силовиков подозревают в том, что они не провели личный досмотр подсудимого.
Как выяснилось, он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Гуменюк планировал взорвать их в здании суда, чтобы сбежать, используя панику. В камере погибшего обнаружили остатки двух взрывчатых веществ.
Украинский националист Гуменюк 31 августа 2015 года, возле Верховной Рады убил гранатой, брошенной в толпу, четырех национальных гвардейцев, ранив 140 человек.
6 июля, 10:23
Смерть неонациста. Кого по-настоящему боится президент Украины Зеленский Вечером 5 июля в центре Киева, в здании Шевченковского районного суда, прогремели несколько взрывов, после чего к зданию суда с сиренами стали съезжаться скорые. Причина взрывов многое говорит о том, почему СВО на Украине можно было предвидеть, а вопрос был лишь во времени ее начала.
До этого в 2014–2015 годах Гуменюк служил в националистическом батальоне "Сич" и воевал против республик Донбасса. Несмотря на обилие доказательство в СИЗО Гуменюк просидел 8 лет.
 
НовостиИгорь ГуменюкСудКиеввзрывДонбасс
 
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