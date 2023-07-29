https://ukraina.ru/20230729/1048349279.html

В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых

В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых - 29.07.2023 Украина.ру

В деле о самоподрыве националиста в киевском суде нашли виноватых

Пятеро правоохранителей попали под следствие после серии взрывов в Шевченковском райсуде Киева. Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований Украины

2023-07-29T15:56

2023-07-29T15:56

2023-07-29T15:56

новости

игорь гуменюк

суд

киев

взрыв

донбасс

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Вечером 5 июля из здания суда попытался совершить побег обвиняемый в теракте возле здания Верховной рады в августе 2015 года Игорь Гуменюк. Он взорвал три гранаты и попытался взять в заложники двух конвоиров. От взрыва Гуменюк погиб на месте.Уголовные дела по статьям "служебная халатность" и "нарушение уставных правил караульной службы" заведены против пятерых сотрудников Нацгвардии. Силовиков подозревают в том, что они не провели личный досмотр подсудимого.Как выяснилось, он кустарно изготовил несколько самодельных взрывных устройств. Гуменюк планировал взорвать их в здании суда, чтобы сбежать, используя панику. В камере погибшего обнаружили остатки двух взрывчатых веществ.Украинский националист Гуменюк 31 августа 2015 года, возле Верховной Рады убил гранатой, брошенной в толпу, четырех национальных гвардейцев, ранив 140 человек. До этого в 2014–2015 годах Гуменюк служил в националистическом батальоне "Сич" и воевал против республик Донбасса. Несмотря на обилие доказательство в СИЗО Гуменюк просидел 8 лет.

https://ukraina.ru/20230706/1047838139.html

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2023

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новости, игорь гуменюк, суд, киев, взрыв, донбасс