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"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России

"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России - 29.07.2023 Украина.ру

"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России

Призыв к диалогу с Россией стал причиной волны критики в адрес кандидата в президенты США Роберта Кеннеди. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-07-29T15:07

2023-07-29T15:07

2023-07-29T15:07

новости

роберт кеннеди-младший

джон кеннеди

джо байден

сша

россия

мария захарова

выборы

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Ранее племянник 35-го президента США Джона Кенннедивыступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне.В ответ на это, по словам Захаровой, заработала колоссальная машина ненависти и травли, которая включается всякий раз, когда на Западе кто-либо высказывает мысль, идущую вразрез в мнением американского истеблишмента.Россия же никогда не блокировала отношения с Вашингтоном.Роберт Кеннеди соревнуется с действующим главой государства Джо Байденом за номинацию от Демократической партии на выборах президента в 2024 году.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, роберт кеннеди-младший, джон кеннеди, джо байден, сша, россия, мария захарова, выборы