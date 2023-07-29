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"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России
"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России - 29.07.2023 Украина.ру
"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России
Призыв к диалогу с Россией стал причиной волны критики в адрес кандидата в президенты США Роберта Кеннеди. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-07-29T15:07
2023-07-29T15:07
2023-07-29T15:07
новости
роберт кеннеди-младший
джон кеннеди
джо байден
сша
россия
мария захарова
выборы
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Ранее племянник 35-го президента США Джона Кенннедивыступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне.В ответ на это, по словам Захаровой, заработала колоссальная машина ненависти и травли, которая включается всякий раз, когда на Западе кто-либо высказывает мысль, идущую вразрез в мнением американского истеблишмента.Россия же никогда не блокировала отношения с Вашингтоном.Роберт Кеннеди соревнуется с действующим главой государства Джо Байденом за номинацию от Демократической партии на выборах президента в 2024 году.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, роберт кеннеди-младший, джон кеннеди, джо байден, сша, россия, мария захарова, выборы
Новости, Роберт Кеннеди-младший, Джон Кеннеди, Джо Байден, США, Россия, Мария Захарова, выборы
"Там другая логика". Кеннеди-младший стал объектом травли из-за слов о России
Призыв к диалогу с Россией стал причиной волны критики в адрес кандидата в президенты США Роберта Кеннеди. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее племянник 35-го президента США Джона Кенннедивыступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне.
В ответ на это, по словам Захаровой, заработала колоссальная машина ненависти и травли, которая включается всякий раз, когда на Западе кто-либо высказывает мысль, идущую вразрез в мнением американского истеблишмента.
Россия же никогда не блокировала отношения с Вашингтоном.
"Мы готовы развивать были отношения с США, много лет пытались убедить их в том, что равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны. Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения", - заявила Захарова.
Роберт Кеннеди соревнуется с действующим главой государства Джо Байденом за номинацию от Демократической партии на выборах президента в 2024 году.