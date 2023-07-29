"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине
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Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле следующего года. Об этом в эфире TV Prva заявил президент Сербии Александр Вучич
Обе стороны, по его словам, не смеют проиграть в этом конфликте.
"С одной стороны - Путин, и те, кто ему помогает из других, довольно мощных стран, не стану их называть, а с другой - Запад и Украина не смеют проиграть, потому что тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад", - уверен сербский лидер.
Военный конфликт ведется на истощение одной из сторон, добавил Вучич, что наносит удар по экономикам других стран. Мирное соглашение стало бы "большим бумом" и привело бы к падению процентов по кредитам и экономическому росту в мировом масштабе.
Президент России Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне. Российская сторона тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.