"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине - 29.07.2023 Украина.ру
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"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине
"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине - 29.07.2023 Украина.ру
"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине
Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле следующего года. Об этом в эфире TV Prva заявил президент Сербии Александр Вучич
2023-07-29T14:32
2023-07-29T14:32
новости
александр вучич
конфликт
украина
владимир путин
перемирие
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Обе стороны, по его словам, не смеют проиграть в этом конфликте.Военный конфликт ведется на истощение одной из сторон, добавил Вучич, что наносит удар по экономикам других стран. Мирное соглашение стало бы "большим бумом" и привело бы к падению процентов по кредитам и экономическому росту в мировом масштабе.Президент России Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне. Российская сторона тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.
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новости, александр вучич, конфликт, украина, владимир путин, перемирие
Новости, Александр Вучич, конфликт, Украина, Владимир Путин, перемирие

"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине

14:32 29.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле следующего года. Об этом в эфире TV Prva заявил президент Сербии Александр Вучич
Обе стороны, по его словам, не смеют проиграть в этом конфликте.
"С одной стороны - Путин, и те, кто ему помогает из других, довольно мощных стран, не стану их называть, а с другой - Запад и Украина не смеют проиграть, потому что тем самым проиграла бы Америка и ЕС, то есть НАТО, коллективный Запад", - уверен сербский лидер.
Военный конфликт ведется на истощение одной из сторон, добавил Вучич, что наносит удар по экономикам других стран. Мирное соглашение стало бы "большим бумом" и привело бы к падению процентов по кредитам и экономическому росту в мировом масштабе.
Мендкович - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
11:10
"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе СШАПолитолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о цепочке событий, последовавших за отменой зерновой сделки, а также дал оценку украинскому наступлению:
Президент России Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне. Российская сторона тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.
 
НовостиАлександр ВучичконфликтУкраинаВладимир Путинперемирие
 
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