https://ukraina.ru/20230729/1048348774.html

"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине

"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине - 29.07.2023 Украина.ру

"Это будет большой бум". Сербский президент Вучич назвал сроки перемирия на Украине

Москва и Киев заключат перемирие в марте-апреле следующего года. Об этом в эфире TV Prva заявил президент Сербии Александр Вучич

2023-07-29T14:32

2023-07-29T14:32

2023-07-29T14:32

новости

александр вучич

конфликт

украина

владимир путин

перемирие

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Обе стороны, по его словам, не смеют проиграть в этом конфликте.Военный конфликт ведется на истощение одной из сторон, добавил Вучич, что наносит удар по экономикам других стран. Мирное соглашение стало бы "большим бумом" и привело бы к падению процентов по кредитам и экономическому росту в мировом масштабе.Президент России Владимир Путин заявил лидерам африканских стран, что переговоры с Россией на Украине запрещены на законодательном уровне. Российская сторона тем не менее выражает готовность к диалогу, отметил глава государства.

https://ukraina.ru/20230729/1048345985.html

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2023

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новости, александр вучич, конфликт, украина, владимир путин, перемирие