https://ukraina.ru/20230729/1048348319.html

Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт

Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт - 29.07.2023 Украина.ру

Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт

Пул специалистов из компаний оборонно-промышленного комплекса России изучает трофейную западную технику, которая оказалась в руках российских военных в ходе отражения наступления ВСУ. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации сообщило РИА Новости

2023-07-29T14:05

2023-07-29T14:05

2023-07-29T14:05

новости

танки

всу

leopard-2 (танк)

нато

сергей шойгу

m2 bradley

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Всего изучению подверглись шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО. Трофеями российских бойцов в том числе стали немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC.Специалисты из оборонной сферы выяснили, что, хотя техника стран НАТО хорошо бронирована, ее защита распределяется по корпусу машин без учета требований современного боя, оставляя неприкрытыми уязвимые места.Кроме того, зарубежная бронетехника обладает посредственной подвижностью, что осложняет маневр на сложных и вязких грунтах. В целом же конструкция западных машин излишне сложна.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

https://ukraina.ru/20230729/1048347167.html

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новости, танки, всу, leopard-2 (танк), нато, сергей шойгу, m2 bradley