Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт - 29.07.2023 Украина.ру
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Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт - 29.07.2023 Украина.ру
Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
Пул специалистов из компаний оборонно-промышленного комплекса России изучает трофейную западную технику, которая оказалась в руках российских военных в ходе отражения наступления ВСУ. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации сообщило РИА Новости
2023-07-29T14:05
2023-07-29T14:05
новости
танки
всу
leopard-2 (танк)
нато
сергей шойгу
m2 bradley
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Всего изучению подверглись шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО. Трофеями российских бойцов в том числе стали немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC.Специалисты из оборонной сферы выяснили, что, хотя техника стран НАТО хорошо бронирована, ее защита распределяется по корпусу машин без учета требований современного боя, оставляя неприкрытыми уязвимые места.Кроме того, зарубежная бронетехника обладает посредственной подвижностью, что осложняет маневр на сложных и вязких грунтах. В целом же конструкция западных машин излишне сложна.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, танки, всу, leopard-2 (танк), нато, сергей шойгу, m2 bradley
Новости, танки, ВСУ, Leopard-2 (танк), НАТО, Сергей Шойгу, M2 Bradley

Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт

14:05 29.07.2023
 
© AP / Andriy Andriyenko
- РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© AP / Andriy Andriyenko
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Пул специалистов из компаний оборонно-промышленного комплекса России изучает трофейную западную технику, которая оказалась в руках российских военных в ходе отражения наступления ВСУ. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации сообщило РИА Новости
Всего изучению подверглись шесть типов западной техники, захваченной в ходе СВО. Трофеями российских бойцов в том числе стали немецкие танки Leopard 2, американские БМП Bradley, французские колесные танки AMX-10RC.
Специалисты из оборонной сферы выяснили, что, хотя техника стран НАТО хорошо бронирована, ее защита распределяется по корпусу машин без учета требований современного боя, оставляя неприкрытыми уязвимые места.
Кроме того, зарубежная бронетехника обладает посредственной подвижностью, что осложняет маневр на сложных и вязких грунтах. В целом же конструкция западных машин излишне сложна.
"Ремонтопригодность у западных образцов крайне низкая, особенно в полевых условиях, а техобслуживание очень ресурсозатратное. И связано это в первую очередь с особенностями конструкции их техники, в отдельных случаях, прямо скажем, нерациональными", - заявил источник агентства.
Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях.
Владимир Зеленский
13:05
"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с РоссиейКонечно, на месте бывшего разведчика ВС США Скотта Риттера, который в своей статье для Consortium News охарактеризовал нынешнее положение ВСУ и всего неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского после контрнаступа, я бы выбрал более точный синоним к слову "обгадились".
Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
 
НовоститанкиВСУLeopard-2 (танк)НАТОСергей ШойгуM2 Bradley
 
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14:05Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
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