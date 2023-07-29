https://ukraina.ru/20230729/1048348017.html

Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту

Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту - 29.07.2023 Украина.ру

Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту

В пятницу, 28 июля, российская армия, по предварительным данным, нанесла удары ракетами ОТРК "Искандер" по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре

2023-07-29T13:38

2023-07-29T13:38

2023-07-29T13:38

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порты

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Об этом сообщает портал «Военная хроника».В свою очередь эксперты, оценивая кадры с места удара, подчеркнули, что многоэтажный корпус СБУ уничтожен, говорится в материале RT.При этом президент Украины Владимир Зеленский также заявил о повреждении здания управления СБУ в Днепропетровской области.«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)", — написал он в Telegram-канале.Одесса — и не толькоНачиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе, Ильичевску и Николаеву. Целью атак была военная и промышленная инфраструктура, которую задействовали для подготовки терактов против России с использованием морских дронов, а также склады вооружения ВСУ.Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ.В военном ведомстве эти удары назвали возмездием за террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.Нанесение ударов продолжается, их география расширяется. В частности, атакован порт Рени, что ставит под вопрос экспорт украинского зерна через дунайские порты — а через них Украина вывозит около двух миллионов тонн в месяц.Что касается Одессы, инфраструктура одного из грузовых терминалов порта получила повреждения в результате взрывов в Одесской области, сообщал глава областной военной администрации Олег Кипер.В свою очередь глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что зафиксировано попадание в одно из административных зданий порта.А уже 21 июля тот же Кипер заявил о поражении «важного» объекта в Белгород-Днестровском районе."Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - сказал он.При этом в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия.По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.В Минобороны России подчеркивали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.Удар по НиколаевуКак сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недавним российским ударом было уничтожено место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, также взрывы были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту.«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — сказал подпольщик.Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения обрушилась полностью в форме воронки, стекол нет практически ни в одном проеме.«Ингул» расположен на Адмиралтейской улице в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время производились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки», — рассказал Лебедев.Он отметил, что в течение многих часов после удара по расположению иностранных наемников были перекрыты все подъезды к данной территории на несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.«Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" — некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту «Ника-Тера» с детонацией», — добавил Лебедев.«Нибулон» — судоремонтный завод, который используется в том числе для производства судов военного назначения.В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MKI для морской охраны госпогранслужбы Украины.

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https://ukraina.ru/20230724/1048192726.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, всу, крымский мост, сбу, одесса, николаев, ильичевск, порты, владимир зеленский, наемники, минобороны рф