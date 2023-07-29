Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту - 29.07.2023 Украина.ру
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Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту - 29.07.2023 Украина.ру
Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
В пятницу, 28 июля, российская армия, по предварительным данным, нанесла удары ракетами ОТРК "Искандер" по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре
2023-07-29T13:38
2023-07-29T13:38
эксклюзив
украина
россия
всу
крымский мост
сбу
одесса
николаев
ильичевск
порты
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Об этом сообщает портал «Военная хроника».В свою очередь эксперты, оценивая кадры с места удара, подчеркнули, что многоэтажный корпус СБУ уничтожен, говорится в материале RT.При этом президент Украины Владимир Зеленский также заявил о повреждении здания управления СБУ в Днепропетровской области.«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)", — написал он в Telegram-канале.Одесса — и не толькоНачиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе, Ильичевску и Николаеву. Целью атак была военная и промышленная инфраструктура, которую задействовали для подготовки терактов против России с использованием морских дронов, а также склады вооружения ВСУ.Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ.В военном ведомстве эти удары назвали возмездием за террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.Нанесение ударов продолжается, их география расширяется. В частности, атакован порт Рени, что ставит под вопрос экспорт украинского зерна через дунайские порты — а через них Украина вывозит около двух миллионов тонн в месяц.Что касается Одессы, инфраструктура одного из грузовых терминалов порта получила повреждения в результате взрывов в Одесской области, сообщал глава областной военной администрации Олег Кипер.В свою очередь глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что зафиксировано попадание в одно из административных зданий порта.А уже 21 июля тот же Кипер заявил о поражении «важного» объекта в Белгород-Днестровском районе."Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - сказал он.При этом в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия.По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.В Минобороны России подчеркивали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.Удар по НиколаевуКак сообщил координатор николаевского подполья&nbsp;Сергей Лебедев, недавним российским ударом было уничтожено место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, также взрывы были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту.«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — сказал подпольщик.Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения обрушилась полностью в форме воронки, стекол нет практически ни в одном проеме.«Ингул» расположен на Адмиралтейской улице в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время производились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки», — рассказал Лебедев.Он отметил, что в течение многих часов после удара по расположению иностранных наемников были перекрыты все подъезды к данной территории на несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.«Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" — некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту «Ника-Тера» с детонацией», — добавил Лебедев.«Нибулон» — судоремонтный завод, который используется в том числе для производства судов военного назначения.В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MKI для морской охраны госпогранслужбы Украины.
https://ukraina.ru/20230727/1048282681.html
https://ukraina.ru/20230726/1048278797.html
https://ukraina.ru/20230724/1048192726.html
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Сергей Зуев
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эксклюзив, украина, россия, всу, крымский мост, сбу, одесса, николаев, ильичевск, порты, владимир зеленский, наемники, минобороны рф
Эксклюзив, Украина, Россия, ВСУ, Крымский мост, СБУ, Одесса, Николаев, Ильичевск, порты, Владимир Зеленский, наемники, Минобороны РФ

Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту

13:38 29.07.2023
 
© Украина.ру
© Украина.ру
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 28 июля, российская армия, по предварительным данным, нанесла удары ракетами ОТРК "Искандер" по зданию областного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре
Об этом сообщает портал «Военная хроника».
В свою очередь эксперты, оценивая кадры с места удара, подчеркнули, что многоэтажный корпус СБУ уничтожен, говорится в материале RT.
При этом президент Украины Владимир Зеленский также заявил о повреждении здания управления СБУ в Днепропетровской области.
«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)", — написал он в Telegram-канале.
Одесса — и не только
Начиная с 17 июля ВС РФ наносили удары по Одессе, Ильичевску и Николаеву. Целью атак была военная и промышленная инфраструктура, которую задействовали для подготовки терактов против России с использованием морских дронов, а также склады вооружения ВСУ.
Кроме того, в Минобороны России сообщили об уничтожении около 70 тысяч тонн топлива, подготовленного для техники ВСУ.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
27 июля, 06:15
"Мы стали бить точнее". Военный эксперт рассказал, как изменилась тактика ударов ВС РФ в ОдессеВ связи с тем, что противник насытил Одессу ракетами, российское командование тоже изменило тактику ударов по объектам ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
В военном ведомстве эти удары назвали возмездием за террористический акт на Крымском мосту, в результате которого погибли два человека, еще один ребенок получил ранения.
Нанесение ударов продолжается, их география расширяется. В частности, атакован порт Рени, что ставит под вопрос экспорт украинского зерна через дунайские порты — а через них Украина вывозит около двух миллионов тонн в месяц.
Что касается Одессы, инфраструктура одного из грузовых терминалов порта получила повреждения в результате взрывов в Одесской области, сообщал глава областной военной администрации Олег Кипер.
В свою очередь глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что зафиксировано попадание в одно из административных зданий порта.
А уже 21 июля тот же Кипер заявил о поражении «важного» объекта в Белгород-Днестровском районе.
"Сегодня под ударом Белгород-Днестровский район. Цель - важный объект инфраструктуры. Именно по нему россияне выпустили семь ракет. К сожалению, есть повреждения", - сказал он.
При этом в Минобороны России опровергли информацию киевского режима о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате применения высокоточного оружия.
По данным ведомства, наиболее вероятной причиной разрушения храма стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах.
В Минобороны России подчеркивали, что планирование ударов высокоточным оружием по объектам военной и террористической инфраструктуры киевского режима осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации, заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия.
Юрий Кнутов интервью
26 июля, 17:50
Юрий Кнутов: Чтобы взять Одессу, нужно отбить атаки ВСУ под Угледаром и выиграть борьбу за остров ЗмеиныйЗа последние две недели мы освободили гораздо большую территорию от нацистского режима, чем Украина захватила с 4 июня, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Удар по Николаеву
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, недавним российским ударом было уничтожено место расположения украинских военных и иностранных наемников в гостинице у судостроительного завода в Николаеве, также взрывы были зафиксированы на другой верфи, связанной с производством военных катеров, и в морском порту.
«В Николаеве было поражено несколько целей. Одна из них — это гостиница "Ингул", в которой базировались нацисты вместе со своими иностранными инструкторами», — сказал подпольщик.
Он также передал короткое видео с места разбора завалов. На кадрах видно, что здание сильно разрушено, средняя часть двух верхних этажей пятиэтажного строения обрушилась полностью в форме воронки, стекол нет практически ни в одном проеме.
«Ингул» расположен на Адмиралтейской улице в нескольких десятках метров от крупнейшего военного Николаевского судостроительного завода, на котором в советское время производились ракетные крейсеры, эсминцы, большие противолодочные и сторожевые корабли, подводные лодки», — рассказал Лебедев.
Он отметил, что в течение многих часов после удара по расположению иностранных наемников были перекрыты все подъезды к данной территории на несколько кварталов, пропускали только скорые, пожарных и спасателей.
«Также известно, что были поражены цели на предприятии "Нибулон" — некие емкости. И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту «Ника-Тера» с детонацией», — добавил Лебедев.
Геннадий Герман
24 июля, 04:59Репрессии на Украине
Пожизненное за переписку. Украинского прокурора из Николаева посадили за общение с блогером ПодолякойВ конце июня 2023 года Приморский райсуд Одессы приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего главу Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа за переписку с блогером Подолякой. В деле обнаружилась провокация СБУ
«Нибулон» — судоремонтный завод, который используется в том числе для производства судов военного назначения.
В ноябре 2021 года предприятие подписало контракт с французской компанией OCEA на постройку пяти скоростных патрульных пограничных катеров типа OCEA FPB 98 MKI для морской охраны госпогранслужбы Украины.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияВСУКрымский мостСБУОдессаНиколаевИльичевскпортыВладимир ЗеленскийнаемникиМинобороны РФ
 
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