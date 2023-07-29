Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США - 29.07.2023 Украина.ру
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Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США - 29.07.2023 Украина.ру
Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
Журналист Джексон Хинкл назвал президента Украины Владимира Зеленского сатанистом, после того, как тот подписал указ о переносе Рождества. Его слова процитировало агентство РИА Новости
2023-07-29T12:57
2023-07-29T13:02
новости
владимир зеленский
сатанисты
упц
рождество
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Указ по переносе одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь Зеленский скрепил своей подписью 28 июля.Новые даты получили и другие священные для православных христиан России и Украины праздники: Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника.По его словам, празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, сатанисты, упц, рождество
Новости, Владимир Зеленский, сатанисты, УПЦ, Рождество

Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США

12:57 29.07.2023 (обновлено: 13:02 29.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Журналист Джексон Хинкл назвал президента Украины Владимира Зеленского сатанистом, после того, как тот подписал указ о переносе Рождества. Его слова процитировало агентство РИА Новости
Указ по переносе одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь Зеленский скрепил своей подписью 28 июля.
"Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января". – отреагировал на это журналист.
Новые даты получили и другие священные для православных христиан России и Украины праздники: Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.
Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника.
По его словам, празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.
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НовостиВладимир ЗеленскийсатанистыУПЦРождество
 
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