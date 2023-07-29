https://ukraina.ru/20230729/1048347795.html

Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США

Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США - 29.07.2023 Украина.ру

Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США

Журналист Джексон Хинкл назвал президента Украины Владимира Зеленского сатанистом, после того, как тот подписал указ о переносе Рождества. Его слова процитировало агентство РИА Новости

2023-07-29T12:57

2023-07-29T12:57

2023-07-29T13:02

новости

владимир зеленский

сатанисты

упц

рождество

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Указ по переносе одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь Зеленский скрепил своей подписью 28 июля.Новые даты получили и другие священные для православных христиан России и Украины праздники: Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника.По его словам, празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.

https://ukraina.ru/20230727/1048312919.html

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новости, владимир зеленский, сатанисты, упц, рождество