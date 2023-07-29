https://ukraina.ru/20230729/1048347795.html
Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США - 29.07.2023 Украина.ру
Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
Журналист Джексон Хинкл назвал президента Украины Владимира Зеленского сатанистом, после того, как тот подписал указ о переносе Рождества. Его слова процитировало агентство РИА Новости
2023-07-29T12:57
2023-07-29T12:57
2023-07-29T13:02
новости
владимир зеленский
сатанисты
упц
рождество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454152_0:49:3078:1780_1920x0_80_0_0_cedd308c4a329c3d43e1f0a3bd9bca65.jpg
Указ по переносе одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь Зеленский скрепил своей подписью 28 июля.Новые даты получили и другие священные для православных христиан России и Украины праздники: Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника.По его словам, празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.
https://ukraina.ru/20230727/1048312919.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454152_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_01fc0b11e1e7959ce6f195c37bd24c08.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, сатанисты, упц, рождество
Новости, Владимир Зеленский, сатанисты, УПЦ, Рождество
Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
12:57 29.07.2023 (обновлено: 13:02 29.07.2023)
Журналист Джексон Хинкл назвал президента Украины Владимира Зеленского сатанистом, после того, как тот подписал указ о переносе Рождества. Его слова процитировало агентство РИА Новости
Указ по переносе одного из главных христианских праздников в связи с переходом на новоюлианский календарь Зеленский скрепил своей подписью 28 июля.
"Сатанист Зеленский подписал закон о переносе Рождества на Украине с 7 января". – отреагировал на это журналист.
Новые даты получили и другие священные для православных христиан России и Украины праздники: Покров Богородицы будут отмечать 1 октября вместо 14-го, а Крещение — 6 января, а не 19-го.
Ранее председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что каноническая УПЦ будет отмечать Рождество 7 января, несмотря на указ президента Украины о переносе христианского праздника.
По его словам, празднование Рождества 7 января соответствует календарной традицией церкви в Иерусалиме, где находятся главные святыни христианства, а не русской традиции.