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Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями

Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями - 29.07.2023 Украина.ру

Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями

Провал украинского наступления означает, что теперь Киеву на выбор предложены два варианта развития событий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News

2023-07-29T12:28

2023-07-29T12:28

2023-07-29T12:28

новости

скотт риттер

всу

владимир зеленский

яд

наступление

нато

сергей шойгу

россия

саммит

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По его словам, Киеву теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО.Или продолжить борьбу вероятным исходом которой будут новые территориальные потери и катастрофическая убыль населения.Он добавил, что вильнюсский саммит НАТО стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, скотт риттер, всу, владимир зеленский, яд, наступление, нато, сергей шойгу, россия, саммит