Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями - 29.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230729/1048347376.html
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями - 29.07.2023 Украина.ру
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
Провал украинского наступления означает, что теперь Киеву на выбор предложены два варианта развития событий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News
2023-07-29T12:28
2023-07-29T12:28
новости
скотт риттер
всу
владимир зеленский
яд
наступление
нато
сергей шойгу
россия
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_0:67:1045:656_1920x0_80_0_0_cc8b6688db55754335028c49810ee753.jpg.webp
По его словам, Киеву теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО.Или продолжить борьбу вероятным исходом которой будут новые территориальные потери и катастрофическая убыль населения.Он добавил, что вильнюсский саммит НАТО стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_50019612836270df671b9bde097ed13d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, скотт риттер, всу, владимир зеленский, яд, наступление, нато, сергей шойгу, россия, саммит
Новости, Скотт Риттер, ВСУ, Владимир Зеленский, яд, наступление, НАТО, Сергей Шойгу, Россия, саммит

Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями

12:28 29.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Провал украинского наступления означает, что теперь Киеву на выбор предложены два варианта развития событий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News
По его словам, Киеву теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО.
Или продолжить борьбу вероятным исходом которой будут новые территориальные потери и катастрофическая убыль населения.
"Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — уверен Риттер
Он добавил, что вильнюсский саммит НАТО стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой.
Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
 
НовостиСкотт РиттерВСУВладимир ЗеленскийяднаступлениеНАТОСергей ШойгуРоссиясаммит
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:05Головная боль для ремонтника. Российские специалисты осмотрели трофейные танки НАТО и вынесли вердикт
13:38Теперь — здание СБУ. По каким объектам на Украине ударила Россия после теракта на Крымском мосту
13:05"Консервы" на убой. США и Запад превращают Украину в долгоиграющий инструмент борьбы с Россией
12:57Похититель Рождества. Зеленский заслужил клеймо сатаниста в США
12:28Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
12:02Гарант мира в Тихоокеанском регионе. К чему ведёт сотрудничество между военными Китая и России
12:01Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
11:33"Хасиды в опасности". Посол Украины бросил Израилю новый упрек
11:22Западная Украина за минувшую неделю: Скандальные военкомы, антипольские колл-центры во Львове
11:10"Обороной войны не выигрываются": Мендкович о наступлении России и ответе США
10:49Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
10:33"Зашумело Гуляй-Поле по всей Украине". Какой образ в искусстве сложился у батьки Махно
10:23Путин заявил о принципиальном значении нейтралитета Украины
10:22Богдан Безпалько: Сейчас главная задача — разобрать Украину как государство
10:15Эксперт объяснил, почему России важно занять Одессу и отрезать Украину от моря
09:58"ВСУ начинают таять, больницы переполнены". Полковник армии США признал катастрофу украинской армии
09:41Православные верующие Украины проигнорируют указ Зеленского о переносе Рождества
09:25Александр Полищук: Россия в СВО готова к тому, что ВСУ и НАТО могут устроить ей "Белоруссию 1943 года"
09:21Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
08:45Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии
Лента новостейМолния