https://ukraina.ru/20230729/1048347376.html
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями - 29.07.2023 Украина.ру
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
Провал украинского наступления означает, что теперь Киеву на выбор предложены два варианта развития событий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News
2023-07-29T12:28
2023-07-29T12:28
2023-07-29T12:28
новости
скотт риттер
всу
владимир зеленский
яд
наступление
нато
сергей шойгу
россия
саммит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_0:67:1045:656_1920x0_80_0_0_cc8b6688db55754335028c49810ee753.jpg.webp
По его словам, Киеву теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО.Или продолжить борьбу вероятным исходом которой будут новые территориальные потери и катастрофическая убыль населения.Он добавил, что вильнюсский саммит НАТО стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой.Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048088066_118:0:1045:695_1920x0_80_0_0_50019612836270df671b9bde097ed13d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, скотт риттер, всу, владимир зеленский, яд, наступление, нато, сергей шойгу, россия, саммит
Новости, Скотт Риттер, ВСУ, Владимир Зеленский, яд, наступление, НАТО, Сергей Шойгу, Россия, саммит
Яд для Зеленского. У Украины остался выбор между двумя плохими сценариями
Провал украинского наступления означает, что теперь Киеву на выбор предложены два варианта развития событий. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в своей статье для Consortium News
По его словам, Киеву теперь остается выбирать яд по своему усмотрению — согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО.
Или продолжить борьбу вероятным исходом которой будут новые территориальные потери и катастрофическая убыль населения.
"Когда жертва не принесла желаемого результата (т.е. стратегического поражения России), дверь в НАТО, которую оставили приоткрытой, чтобы поддразнить Украину для выполнения ее самоубийственной задачи, захлопнулась", — уверен Риттер
Он добавил, что вильнюсский саммит НАТО стал "реквиемом по кошмару, созданному самой Европой.
Украинское наступление началось 4 июня. Бригады ВСУ пошли в атаку на Запорожском, Артемовском, Южно-Донецком направлениях. Уже к 11 июля, по информации главы Минобороны Сергея Шойгу, потери противника превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.