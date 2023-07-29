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Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал - 29.07.2023 Украина.ру
Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
Принципы военного дела Североатлантического альянса не работают при прорыве российской обороны. Это был вынужден признать глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг, сообщает T-online
2023-07-29T12:01
2023-07-29T12:01
2023-07-29T12:02
новости
нато
всу
мины
наступление
саперы
германия
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По его словам, штурм обороняемого российскими военными района дается ценой большой крови для частей ВСУ.Многие украинские саперы получили ранения в первые недели наступления, которое началось 4 июня. При этом площадь минных на Украине равна половине площади Германии, сказал немецкий генерал, сославшись на данные Госдепа США.Обходить минные поля, как советуют украинским танкистам западные инструкторы на полигонах, в условиях российской обороны невозможно.Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что около 30% техники, поставленной ВСУ странами, поддерживающими киевский режим, уничтожено.
https://ukraina.ru/20230727/1048313046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, всу, мины, наступление, саперы, германия
Новости, НАТО, ВСУ, мины, наступление, саперы, Германия
Военная доктрина НАТО подорвалась на российских минах вместе с ВСУ – немецкий генерал
12:01 29.07.2023 (обновлено: 12:02 29.07.2023)
Принципы военного дела Североатлантического альянса не работают при прорыве российской обороны. Это был вынужден признать глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг, сообщает T-online
По его словам, штурм обороняемого российскими военными района дается ценой большой крови для частей ВСУ.
"Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную. Они часто подвергаются обстрелу противника", — заявил Фрейдинг.
Многие украинские саперы получили ранения в первые недели наступления, которое началось 4 июня. При этом площадь минных на Украине равна половине площади Германии, сказал немецкий генерал, сославшись на данные Госдепа США.
Обходить минные поля, как советуют украинским танкистам западные инструкторы на полигонах, в условиях российской обороны невозможно.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что около 30% техники, поставленной ВСУ странами, поддерживающими киевский режим, уничтожено.