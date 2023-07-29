https://ukraina.ru/20230729/1048345698.html

Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР

Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР - 29.07.2023 Украина.ру

Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР

Украинские РСЗО "Град" ведут огонь северокорейскими ракетами, которые были изготовлены десятки лет назад. Очевидцами их применения стали корреспонденты газеты Financial Times

2023-07-29T10:49

2023-07-29T10:49

2023-07-29T10:49

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россия

рсзо 9к51 "град"

журналист

financial times

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На Украину эти ракеты попали после того, как "дружественная страна" захватила судно с грузом северокорейских боеприпасов.Надежность боеприпасов из КНДР вызывает тревогу у украинских военнослужащих. Маркировка этих снарядов, говорит о том, что они сошли с конвейера в 1980-1990-е годы. Часто они не разрываются вообще или дают осечку.Гостю с Туманного Альбиона он посоветовала не подходить близко к установке "Град", которая в этот момент выпускала корейские снаряды.Несмотря на риск, с которым приходится сталкиваться при стрельбе устаревшими боеприпасами, украинские военные признали нужду в "каждой ракете, которую можно достать".Ранее состоялся визит российской военной делегации во главе с Сергеем Шойгу в Пхеньян, приуроченный к юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Стороны обсудили военное сотрудничество между Россией и КНДР.

https://ukraina.ru/20230728/1048336227.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, кндр, сергей шойгу, россия, рсзо 9к51 "град", журналист, financial times