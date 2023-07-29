Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ РСЗО Град
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Украинские РСЗО "Град" ведут огонь северокорейскими ракетами, которые были изготовлены десятки лет назад. Очевидцами их применения стали корреспонденты газеты Financial Times
На Украину эти ракеты попали после того, как "дружественная страна" захватила судно с грузом северокорейских боеприпасов.
Надежность боеприпасов из КНДР вызывает тревогу у украинских военнослужащих. Маркировка этих снарядов, говорит о том, что они сошли с конвейера в 1980-1990-е годы. Часто они не разрываются вообще или дают осечку.
"Они очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи", - предупредил британского журналиста один из украинских артиллеристов.
Гостю с Туманного Альбиона он посоветовала не подходить близко к установке "Град", которая в этот момент выпускала корейские снаряды.
Несмотря на риск, с которым приходится сталкиваться при стрельбе устаревшими боеприпасами, украинские военные признали нужду в "каждой ракете, которую можно достать".
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