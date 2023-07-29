Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР - 29.07.2023 Украина.ру
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Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР - 29.07.2023 Украина.ру
Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР
Украинские РСЗО "Град" ведут огонь северокорейскими ракетами, которые были изготовлены десятки лет назад. Очевидцами их применения стали корреспонденты газеты Financial Times
2023-07-29T10:49
2023-07-29T10:49
новости
всу
кндр
сергей шойгу
россия
рсзо 9к51 "град"
журналист
financial times
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На Украину эти ракеты попали после того, как "дружественная страна" захватила судно с грузом северокорейских боеприпасов.Надежность боеприпасов из КНДР вызывает тревогу у украинских военнослужащих. Маркировка этих снарядов, говорит о том, что они сошли с конвейера в 1980-1990-е годы. Часто они не разрываются вообще или дают осечку.Гостю с Туманного Альбиона он посоветовала не подходить близко к установке "Град", которая в этот момент выпускала корейские снаряды.Несмотря на риск, с которым приходится сталкиваться при стрельбе устаревшими боеприпасами, украинские военные признали нужду в "каждой ракете, которую можно достать".Ранее состоялся визит российской военной делегации во главе с Сергеем Шойгу в Пхеньян, приуроченный к юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Стороны обсудили военное сотрудничество между Россией и КНДР.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, кндр, сергей шойгу, россия, рсзо 9к51 "град", журналист, financial times
Новости, ВСУ, КНДР, Сергей Шойгу, Россия, РСЗО 9К51 "Град", журналист, Financial Times

Они делают сумасшедшие вещи. ВСУ признались в использовании захваченных пиратским способом ракет из КНДР

10:49 29.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ РСЗО Град
ВСУ РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Украинские РСЗО "Град" ведут огонь северокорейскими ракетами, которые были изготовлены десятки лет назад. Очевидцами их применения стали корреспонденты газеты Financial Times
На Украину эти ракеты попали после того, как "дружественная страна" захватила судно с грузом северокорейских боеприпасов.
Надежность боеприпасов из КНДР вызывает тревогу у украинских военнослужащих. Маркировка этих снарядов, говорит о том, что они сошли с конвейера в 1980-1990-е годы. Часто они не разрываются вообще или дают осечку.
"Они очень ненадежны и иногда делают сумасшедшие вещи", - предупредил британского журналиста один из украинских артиллеристов.
Гостю с Туманного Альбиона он посоветовала не подходить близко к установке "Град", которая в этот момент выпускала корейские снаряды.
Несмотря на риск, с которым приходится сталкиваться при стрельбе устаревшими боеприпасами, украинские военные признали нужду в "каждой ракете, которую можно достать".
Евгений Ким интервью
Вчера, 16:33
Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам ПхеньянаВ общественном мнении Южной Кореи существует устойчивое желание, чтобы Россия как можно скорее закончила победой специальную военную операцию на Украине, считает ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, Центр корейских исследований Евгений Ким
Ранее состоялся визит российской военной делегации во главе с Сергеем Шойгу в Пхеньян, приуроченный к юбилею победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. Стороны обсудили военное сотрудничество между Россией и КНДР.
 
НовостиВСУКНДРСергей ШойгуРоссияРСЗО 9К51 "Град"журналистFinancial Times
 
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