https://ukraina.ru/20230729/1048339046.html

Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса

Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса - 29.07.2023 Украина.ру

Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса

Роль инженера Хонтээло Толло Фраэля (Таэля), одного из главных персонажей Торманса, описанных в "Часе быка", сама по себе крайне интересна. Тем более, что большинство исследователей творчества Ивана Ефремова являются сторонниками разного рода конспирологических версий, связанных с ролью этого персонажа в развитии сюжета книги

2023-07-29T08:41

2023-07-29T08:41

2023-07-29T08:41

мир "великого кольца"

эксклюзив

иван ефремов

писатель-фантаст

литература

спецслужбы

фантастика

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Вот что пишет, например, известный фантаст и футуролог Сергей Переслегин:"Напомним, что И. Ефремов был специалистом по анатомии тоталитарных режимов пятого периода ЭРМ. Это подразумевает точность в изображении существенных сторон жизни Торманса, тем более что автор не был ограничен "временем на обдумывание": роман объёмом около 20 авторских листов создавался три года.После этого предуведомления — обещанная скрытая семантика в форме простого вопроса: какую именно из конкурирующих спецслужб Совета Четырех представлял инженер по работе с информацией Хонтээло Толло Фраэль?"Ну, во-первых, "специалистом по анатомии" был не Ефремов, а Эрф Ром. Трудов политолога Ефремова мы не знаем, мы знаем произведения писателя Ефремова, для которых характерна, разумеется, определённая мера условности.Но если Переслегин настаивает на "точности в изображении существенных сторон жизни Торманса", то ситуация получается довольно забавная, а именно – никаких "конкурирующих спецслужб Совета Четырёх" просто не существует, как не существует и разведки, о которой пишет Евгений Беляков (он, точнее, пишет о Таэле как о "разведчике", что тоже неверно).Если следовать тексту книги, то на Тормансе существует одна единственная спецслужба, причём устроенная довольно примитивно.Это некое подобие хорошо известного Ефремову НКВД, объединяющего в одной структуре полицию общественной безопасности ("лиловые") и политическую полицию. Система эта разветвлённая и технически хорошо обеспеченная – у неё есть система теленаблюдения за рабочими местами интеллигенции ("джи" – долгоживущие), система гипнотизирования ("змея") и тому подобное.Официально возглавляет её Ян Гао-Юар (Янгар), являющийся, одновременно, личным телохранителем диктатора Чойо Чагаса. Специально подчёркивается, что Янгар – действительно телохранитель, снайпер. Т.е. огромной спецслужбой управляет не профессиональный государственный менеджер, а пробившийся наверх рядовой исполнитель.С политической точки зрения курирует "лиловых" один из членов Совета – Гентло Ши. И нет никаких намёков, что кроме НКВД есть ещё, например, прокуратура, которая бы его контролировала.Никакого особого разнообразия спецслужб там тоже нет, потому что их не к чему применить – планета единая, отсутствуют другие государства, нет места для работы ни разведки, ни контрразведки. Посещение планеты инопланетянами для тормансиан, в смысле готовности их спецслужб к такому развитию событий, выглядело бы как… посещение планеты инопланетянами. Нужные квалификации они давным-давно растеряли, а отчасти даже никогда и не имели – ведь и во времена, когда на планете было несколько государств, культура была одна.Такая картина вырисовывается из прямого чтения текста романа.Если немного пофантазировать, мы представим себе другую картину – у каждого их высокопоставленных чиновников (не только членов совета, но вероятно и у приближённых к ним "глаз владыки") есть своя клиентела и чиновников и технического персонала. Члены команды выполняют задачи самые разные, в том числе, видимо, касающиеся вопросов разведки и контрразведки по отношению к другим командам.Поскольку это не государственные организации и даже не организации вообще (скорее нечто вроде феодальной дружины), то называть их спецслужбами было бы неправильно.Вполне вероятно, что инженер Таэль, будучи доверенным сотрудником Чойо Чагаса, занимается, в том числе, вопросами безопасности. Но он обладает вполне определённым, очевидным статусом, потому чувствует себя так свободно ("со спокойной улыбкой балансирует между владыками (большими и малыми), землянами, местным "долгоживущим" подпольем, Серыми Ангелами"). Он не является нелегалом. Он просто не имеет официального статуса, но все знают правила бюрократической игры – люди не статусные имеют гораздо больше степеней свободы и влияния, чем связанные обязанностями.И если уж он оказался "нелегалом" в отношении землян, то объясняется это еще меньшей готовностью к оперативной работе Фай Родис. Она просто не смогла "считать" его положение. Просто потому, что в земной бюрократической системе многое построено иначе.

https://ukraina.ru/20230701/1047731040.html

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эксклюзив, иван ефремов, писатель-фантаст, литература, спецслужбы, фантастика