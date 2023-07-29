Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса - 29.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мир "Великого кольца"
https://ukraina.ru/20230729/1048339046.html
Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса
Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса - 29.07.2023 Украина.ру
Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса
Роль инженера Хонтээло Толло Фраэля (Таэля), одного из главных персонажей Торманса, описанных в "Часе быка", сама по себе крайне интересна. Тем более, что большинство исследователей творчества Ивана Ефремова являются сторонниками разного рода конспирологических версий, связанных с ролью этого персонажа в развитии сюжета книги
2023-07-29T08:41
2023-07-29T08:41
мир "великого кольца"
эксклюзив
иван ефремов
писатель-фантаст
литература
спецслужбы
фантастика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037660006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2f37888dea32c4559e908ffaef8a9d4.jpg
Вот что пишет, например, известный фантаст и футуролог Сергей Переслегин:"Напомним, что И. Ефремов был специалистом по анатомии тоталитарных режимов пятого периода ЭРМ. Это подразумевает точность в изображении существенных сторон жизни Торманса, тем более что автор не был ограничен "временем на обдумывание": роман объёмом около 20 авторских листов создавался три года.После этого предуведомления — обещанная скрытая семантика в форме простого вопроса: какую именно из конкурирующих спецслужб Совета Четырех представлял инженер по работе с информацией Хонтээло Толло Фраэль?"Ну, во-первых, "специалистом по анатомии" был не Ефремов, а Эрф Ром. Трудов политолога Ефремова мы не знаем, мы знаем произведения писателя Ефремова, для которых характерна, разумеется, определённая мера условности.Но если Переслегин настаивает на "точности в изображении существенных сторон жизни Торманса", то ситуация получается довольно забавная, а именно – никаких "конкурирующих спецслужб Совета Четырёх" просто не существует, как не существует и разведки, о которой пишет Евгений Беляков (он, точнее, пишет о Таэле как о "разведчике", что тоже неверно).Если следовать тексту книги, то на Тормансе существует одна единственная спецслужба, причём устроенная довольно примитивно.Это некое подобие хорошо известного Ефремову НКВД, объединяющего в одной структуре полицию общественной безопасности ("лиловые") и политическую полицию. Система эта разветвлённая и технически хорошо обеспеченная – у неё есть система теленаблюдения за рабочими местами интеллигенции ("джи" – долгоживущие), система гипнотизирования ("змея") и тому подобное.Официально возглавляет её Ян Гао-Юар (Янгар), являющийся, одновременно, личным телохранителем диктатора Чойо Чагаса. Специально подчёркивается, что Янгар – действительно телохранитель, снайпер. Т.е. огромной спецслужбой управляет не профессиональный государственный менеджер, а пробившийся наверх рядовой исполнитель.С политической точки зрения курирует "лиловых" один из членов Совета – Гентло Ши. И нет никаких намёков, что кроме НКВД есть ещё, например, прокуратура, которая бы его контролировала.Никакого особого разнообразия спецслужб там тоже нет, потому что их не к чему применить – планета единая, отсутствуют другие государства, нет места для работы ни разведки, ни контрразведки. Посещение планеты инопланетянами для тормансиан, в смысле готовности их спецслужб к такому развитию событий, выглядело бы как… посещение планеты инопланетянами. Нужные квалификации они давным-давно растеряли, а отчасти даже никогда и не имели – ведь и во времена, когда на планете было несколько государств, культура была одна.Такая картина вырисовывается из прямого чтения текста романа.Если немного пофантазировать, мы представим себе другую картину – у каждого их высокопоставленных чиновников (не только членов совета, но вероятно и у приближённых к ним "глаз владыки") есть своя клиентела и чиновников и технического персонала. Члены команды выполняют задачи самые разные, в том числе, видимо, касающиеся вопросов разведки и контрразведки по отношению к другим командам.Поскольку это не государственные организации и даже не организации вообще (скорее нечто вроде феодальной дружины), то называть их спецслужбами было бы неправильно.Вполне вероятно, что инженер Таэль, будучи доверенным сотрудником Чойо Чагаса, занимается, в том числе, вопросами безопасности. Но он обладает вполне определённым, очевидным статусом, потому чувствует себя так свободно ("со спокойной улыбкой балансирует между владыками (большими и малыми), землянами, местным "долгоживущим" подпольем, Серыми Ангелами"). Он не является нелегалом. Он просто не имеет официального статуса, но все знают правила бюрократической игры – люди не статусные имеют гораздо больше степеней свободы и влияния, чем связанные обязанностями.И если уж он оказался "нелегалом" в отношении землян, то объясняется это еще меньшей готовностью к оперативной работе Фай Родис. Она просто не смогла "считать" его положение. Просто потому, что в земной бюрократической системе многое построено иначе.
https://ukraina.ru/20230701/1047731040.html
https://ukraina.ru/20221029/1040062113.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0f/1037660006_0:0:1522:1141_1920x0_80_0_0_ba2849ecf77251c6030dee4f8fafa0f3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, иван ефремов, писатель-фантаст, литература, спецслужбы, фантастика
Мир "Великого кольца", Эксклюзив, Иван Ефремов, писатель-фантаст, литература, спецслужбы, фантастика

Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса

08:41 29.07.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Роль инженера Хонтээло Толло Фраэля (Таэля), одного из главных персонажей Торманса, описанных в "Часе быка", сама по себе крайне интересна. Тем более, что большинство исследователей творчества Ивана Ефремова являются сторонниками разного рода конспирологических версий, связанных с ролью этого персонажа в развитии сюжета книги
Вот что пишет, например, известный фантаст и футуролог Сергей Переслегин:
"Напомним, что И. Ефремов был специалистом по анатомии тоталитарных режимов пятого периода ЭРМ. Это подразумевает точность в изображении существенных сторон жизни Торманса, тем более что автор не был ограничен "временем на обдумывание": роман объёмом около 20 авторских листов создавался три года.
После этого предуведомления — обещанная скрытая семантика в форме простого вопроса: какую именно из конкурирующих спецслужб Совета Четырех представлял инженер по работе с информацией Хонтээло Толло Фраэль?"
Ну, во-первых, "специалистом по анатомии" был не Ефремов, а Эрф Ром. Трудов политолога Ефремова мы не знаем, мы знаем произведения писателя Ефремова, для которых характерна, разумеется, определённая мера условности.
Но если Переслегин настаивает на "точности в изображении существенных сторон жизни Торманса", то ситуация получается довольно забавная, а именно – никаких "конкурирующих спецслужб Совета Четырёх" просто не существует, как не существует и разведки, о которой пишет Евгений Беляков (он, точнее, пишет о Таэле как о "разведчике", что тоже неверно).
Если следовать тексту книги, то на Тормансе существует одна единственная спецслужба, причём устроенная довольно примитивно.
1 июля, 07:16Мир "Великого кольца"
Мир "Великого кольца": КГБ при коммунизмеИтак, все мы знаем, что в обществе будущего, благодаря мощной системе воспитания и социализации, не может быть никаких явлений, связанных с негативными качествами человека. Человек работает во имя общества, а не во имя себя. Но уже в "Туманности Андромеды" мы понимаем, что это всё не так
Это некое подобие хорошо известного Ефремову НКВД, объединяющего в одной структуре полицию общественной безопасности ("лиловые") и политическую полицию. Система эта разветвлённая и технически хорошо обеспеченная – у неё есть система теленаблюдения за рабочими местами интеллигенции ("джи" – долгоживущие), система гипнотизирования ("змея") и тому подобное.
Официально возглавляет её Ян Гао-Юар (Янгар), являющийся, одновременно, личным телохранителем диктатора Чойо Чагаса. Специально подчёркивается, что Янгар – действительно телохранитель, снайпер. Т.е. огромной спецслужбой управляет не профессиональный государственный менеджер, а пробившийся наверх рядовой исполнитель.
С политической точки зрения курирует "лиловых" один из членов Совета – Гентло Ши. И нет никаких намёков, что кроме НКВД есть ещё, например, прокуратура, которая бы его контролировала.
Никакого особого разнообразия спецслужб там тоже нет, потому что их не к чему применить – планета единая, отсутствуют другие государства, нет места для работы ни разведки, ни контрразведки. Посещение планеты инопланетянами для тормансиан, в смысле готовности их спецслужб к такому развитию событий, выглядело бы как… посещение планеты инопланетянами. Нужные квалификации они давным-давно растеряли, а отчасти даже никогда и не имели – ведь и во времена, когда на планете было несколько государств, культура была одна.
Такая картина вырисовывается из прямого чтения текста романа.
Если немного пофантазировать, мы представим себе другую картину – у каждого их высокопоставленных чиновников (не только членов совета, но вероятно и у приближённых к ним "глаз владыки") есть своя клиентела и чиновников и технического персонала. Члены команды выполняют задачи самые разные, в том числе, видимо, касающиеся вопросов разведки и контрразведки по отношению к другим командам.
Поскольку это не государственные организации и даже не организации вообще (скорее нечто вроде феодальной дружины), то называть их спецслужбами было бы неправильно.
29 октября 2022, 05:08Мир "Великого кольца"
Мир "Великого кольца": имена и расы Торманса и Земли
Вполне вероятно, что инженер Таэль, будучи доверенным сотрудником Чойо Чагаса, занимается, в том числе, вопросами безопасности. Но он обладает вполне определённым, очевидным статусом, потому чувствует себя так свободно ("со спокойной улыбкой балансирует между владыками (большими и малыми), землянами, местным "долгоживущим" подпольем, Серыми Ангелами"). Он не является нелегалом. Он просто не имеет официального статуса, но все знают правила бюрократической игры – люди не статусные имеют гораздо больше степеней свободы и влияния, чем связанные обязанностями.
И если уж он оказался "нелегалом" в отношении землян, то объясняется это еще меньшей готовностью к оперативной работе Фай Родис. Она просто не смогла "считать" его положение. Просто потому, что в земной бюрократической системе многое построено иначе.
 
Мир "Великого кольца"ЭксклюзивИван Ефремовписатель-фантастлитератураспецслужбыфантастика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:25Александр Полищук: Россия в СВО готова к тому, что ВСУ и НАТО могут устроить ей "Белоруссию 1943 года"
09:21Переживший ракетную атаку Таганрог перешел в режим чрезвычайного положения
08:45Политолог Безпалько: Литва пожертвует Сувалкским коридором, чтобы обвинить Россию в агрессии
08:41Мир "Великого кольца": спецслужбы Торманса
08:00Азовские походы: рывок Петра на юг
06:45Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше
06:15Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию
06:00Мы по дуге, а они по радиусу. Военный эксперт о том, как и где Россия перешла в наступление против ВСУ
05:30Он низменный и левый. Военный эксперт о том, как Россия бодается с ВСУ, чтобы выбить их из Северска
05:15Это не Польша. Эксперт о том, с какой страной придется воевать России, когда она разделается с ВСУ
05:00Смотрите страшное видео без комментариев. Военный эксперт о том, куда Россия завела ВСУ
18:56ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
18:56Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля
18:10Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
18:08Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину
18:00"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле"
17:52Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернатор
17:43Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
17:31Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима
17:16На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн
Лента новостейМолния