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Отец города: Айвазовский и Феодосия

Отец города: Айвазовский и Феодосия - 29.07.2023 Украина.ру

Отец города: Айвазовский и Феодосия

Попадая в Феодосию не устаёшь удивляться странному размещению железной дороги – пути идут практически по городскому пляжу, отделяя его от собственно города. Ещё больше удивляешься, узнав, что появлению железной дороги курортный провинциальный городок обязан своему уроженцу Ованнесу Айвазяну, более известному под именем Ивана Айвазовского

2023-07-29T18:00

2023-07-29T18:00

2023-07-29T18:00

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Ованнес родился 29 июля 1817 года в Феодосии в семье старосты Феодосийского рынка Геворка (Константина) и Рипсиме Айвазян. Почему же Айвазовский (даже Гайвазовский – как подписывался его отец)? Потому что семья приехала в Крым из… Галичины. Фамилия, соответственно, полонизированная. Дед художника имел там земельное владение, а уже отец переехал через Бессарабию (вероятно) в Крым.Ованнес ещё в детстве обнаружил склонность к рисованию, получил полную поддержку со стороны семьи (несмотря на то, что отец разорился и возможности его были ограничены), был отправлен в Императорскую Академию художеств, которую закончил на два года раньше срока, поучив на выходе чин коллежского регистратора – низший, XIV класс по Табели о рангах, дающий, однако, личное дворянство. К концу жизни он дослужился до II класса – чина действительного тайного советника, приравненного к полному генералу или адмиралу.Награды дождём сыпались на необычайно талантливого живописца. В его активе, а написал он около 6 тысяч картин, и пейзажи, и батальные картины, портреты (не на заказ – для своих), и даже жанровые сценки. Особенно блестяще Айвазовскому удавалось изображение морской воды. Моряки это оценили – в 1844 году он стал официальным живописцем Главного морского штаба, с правом ношения флотского мундира.В 1845 году уже прославленный живописец, не смотря на недовольство императора Николая I, возвращается в Феодосию и начинает строить там дом. Следующей весной, чтобы поздравить Айвазовского с возвращением в город и с десятилетием творчества, в Феодосийскую бухту заходят шесть военных кораблей Черноморского флота во главе с флагманским линкором "Двенадцать апостолов" под командованием капитана первого ранга Владимира Нахимова. Айвазовского приветствуют командующий флотом адмирал Михаил Лазарев и бывший градоначальник Александр Казначеев, поддержавший художника в юности (он как-то увидел нарисованного мальчишкой на стене караульного солдата).Слава художника гремит. Он обеспечен и влиятелен. И, как было принято в те времена, направляет свои возможности на развитие родного города.В 1887 году подарил городу "50 тыс. ведер в сутки чистой воды из принадлежащего мне Субашского источника". Субашский источник находился в имении Шах-Мамай (сейчас – Айвазовское), неподалеку от Старого Крыма, в 25 верстах от Феодосии. Айвазовский купил имение в 1871 году. В городе появился фонтан Айвазовского построенный по эскизу художника и являющийся копией фонтана в Константинополе.В благодарность за это благодеяние город в 1890 году установил памятник-фонтан "Доброму гению". Он был разобран в 1930-е годы и восстановлен на прежнем месте в 2004 году.Усилиями Айвазовского в 1885 году был учреждён коммерческий порт, строительство которого было завершено в 1895 году. Нетрудно себе представить, какой толчок развитию города дало это начинание.В начале 1892 года Айвазовский написал прекрасную картину "Первый поезд в Феодосии". Одно "но" – на момент написания картины никакого первого поезда в городе ещё не было. Движение по Джанкой-Феодосийской линии Лозово-Севастопольской железной дороги было открыто только 15 августа 1892 года.Впрочем, Айвазовский обычно с натуры делал только небольшие эскизы, а полные картины рисовал в студии по памяти, домысливая увиденное (мы же не думаем, что он действительно видел столько кораблекрушений и морских сражений?) При этом картина вполне "фотографическая" – в то время поезда доходили лишь до нынешней станции "Айвазовская". До порта дорогу дотянули только в 1984 году.Само по себе появление железнодорожной ветки было результатом деятельности Айвазовского, задействовавшего все свои немалые знакомства в морском министерстве и при дворе.В 1846-47 годах Айвазовский построил на окраине Феодосии здание художественной мастерской в итальянском стиле, а в 1880 году пристроил к ней Большой выставочный зал, который и сейчас используется как картинная галерея. В 1930 году перед ним была установлена изготовленная ещё до революции скульптура работы Ильи Гинцбурга.В 1865 году, после того как ЕИВ канцелярия отклонила его проект создания художественного училища, Айвазовский за свои средства открыл в Феодосии школу искусств ("Общую мастерскую") и картинную галерею (в ней сейчас хранится более 400 картин художника). Впрочем, другого гения южнорусской живописи – Архипа Куинджи, он учить не взялся.Художник интересовался археологией и с 1858 года руководил раскопками более 90 курганов. На свои средства и по собственному проекту построил в 1871 году новое здание для Феодосийского музея древностей. Увы, оно погибло во время войны. Однако часть найденных при его участии скифских украшений попали в коллекцию Эрмитажа.Айвазовский финансово поучаствовал в обустройстве в городе концертного зала и библиотеки.Отношение людей искусства к Айвазовскому было неопределённое.Отличавшийся исключительным вкусом Павел Третьяков марины Айвазовского не покупал, полагая их слишком романтичными для строгого характера своей галереи. Самого художника он тоже не привечал, считая его слишком чиновным (скорее дело в том, что Айвазовский знал цену своим картинам и сбить её прижимистому коллекционеру не удавалось).В 1888 году Айвазовского посетил Антон Чехов, давший в дневнике беспощадную характеристику:"Айвазовский, бодрый старик лет 75, представляет из себя помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем; полон собственного достоинства, руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалёк, но натура сложная и достойная внимания. В себе одном он совмещает и генерала, и архиерея, и художника, и армянина, и наивного деда, и Отелло. Женат на молодой и очень красивой женщине, которую держит в ежах. Знаком с султанами, шахами и эмирами. Писал вместе с Глинкой "Руслана и Людмилу"*. Был приятелем Пушкина**, но Пушкина не читал. В своей жизни он не прочел ни одной книги. Когда ему предлагают читать, он говорит: "Зачем мне читать, если у меня есть свои мнения?"День города в Феодосии, основанной в VI веке до нашей эры (это один их самых древних городов России, пусть и не такой старый, как Дербент), отмечает в последнюю субботу июля. Не случайно – в 2023 году эта дата совпадает с днём рождения известнейшего из уроженцев города.* Айвазовский наигрывал на скрипке слышанные им в Крыму мелодии, некоторые из которых понравились Глинке.** Айвазовский был приятелем Льва Александровича Пушкина – сына поэта, адъютанта Николая Николаевича Раевского – сына героя Отечественной войны.

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история, история новороссии, крым, феодосия, иван айвазовский, художник