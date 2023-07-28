https://ukraina.ru/20230728/1048343933.html

ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР

ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР - 28.07.2023 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР

ВСУ нанесли не менее 20 ударов по мирным кварталам города Донецка за последние три часа. Данные об обстрелах зафиксировали в СЦКК ДНР.

2023-07-28T18:56

2023-07-28T18:56

2023-07-28T18:56

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С самого утра 28 июля ВСУ обстреливают Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В 18:05 по городу выпустили три снаряда из ракетной системы залпового огня. Обстрел вели из населенного пункта Константиновка, пишут в СЦКК. Одна из ракет попала в здание МВД ДНР на площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, утверждают местные жители. В соцсетях опубликовали видеозаписи и фотографии с места происшествия. В многоэтажном здании выбиты окна, а между фасадом и трамвайными путями образовалась воронка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрел Ворошиловского района. По его словам, в зону обстрела попали транспортная развязка, конечная трамваев, две больницы и торговый центр. "Последствия этой варварской атаки уточняются", добавил он.

https://ukraina.ru/20230728/1048342784.html

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новости, донецк, днр, обстрелы