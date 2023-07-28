ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР - 28.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230728/1048343933.html
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР - 28.07.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
ВСУ нанесли не менее 20 ударов по мирным кварталам города Донецка за последние три часа. Данные об обстрелах зафиксировали в СЦКК ДНР.
2023-07-28T18:56
2023-07-28T18:56
новости
донецк
днр
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047756944_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_a5e87a71bc17dd9a49401d15183f8e89.jpg
С самого утра 28 июля ВСУ обстреливают Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В 18:05 по городу выпустили три снаряда из ракетной системы залпового огня. Обстрел вели из населенного пункта Константиновка, пишут в СЦКК. Одна из ракет попала в здание МВД ДНР на площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, утверждают местные жители. В соцсетях опубликовали видеозаписи и фотографии с места происшествия. В многоэтажном здании выбиты окна, а между фасадом и трамвайными путями образовалась воронка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрел Ворошиловского района. По его словам, в зону обстрела попали транспортная развязка, конечная трамваев, две больницы и торговый центр. "Последствия этой варварской атаки уточняются", добавил он.
https://ukraina.ru/20230728/1048342784.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/03/1047756944_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_88debaf7c6dd73f91b0295d299574591.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, днр, обстрелы
Новости, Донецк, ДНР, обстрелы

ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР

18:56 28.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ нанесли не менее 20 ударов по мирным кварталам города Донецка за последние три часа. Данные об обстрелах зафиксировали в СЦКК ДНР.
С самого утра 28 июля ВСУ обстреливают Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В 18:05 по городу выпустили три снаряда из ракетной системы залпового огня. Обстрел вели из населенного пункта Константиновка, пишут в СЦКК.
Одна из ракет попала в здание МВД ДНР на площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, утверждают местные жители. В соцсетях опубликовали видеозаписи и фотографии с места происшествия. В многоэтажном здании выбиты окна, а между фасадом и трамвайными путями образовалась воронка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрел Ворошиловского района. По его словам, в зону обстрела попали транспортная развязка, конечная трамваев, две больницы и торговый центр. "Последствия этой варварской атаки уточняются", добавил он.
17:52
Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернаторСистемы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом 28 июля в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев
 
НовостиДонецкДНРобстрелы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
18:56Ракета в Таганроге, жалобы украинских пограничников, инцидент в одесском Доме Профсоюзов. Итоги 28 июля
18:10Владимир Зеленский пожалел полмиллиарда гривен на завершение строительства музея голодомора
18:08Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину
18:00"Даниил - князь Галицкий": советский фильм об "украинском короле"
17:52Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернатор
17:43Подозреваемого во взрыве на Куйбышевском НПЗ задержали
17:31Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима
17:16На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - Хинштейн
17:10Американские F-16 для Украины. Где они будут базироваться и откуда вылетать
17:03Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко
17:02В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета
16:54Марьяна Наумова: "Мы должны освободить всю Украину"
16:42Военкор Медведев: Всегда есть такие позиции, с которых наши войска должны отходить
16:36Как Зеленский стал агентом MI6 для разрушения Украины. Вся правда в фильме бывшего разведчика США
16:33Евгений Ким: Визит Шойгу в КНДР состоялся на фоне наступления ВСУ и стал сигналом всем недругам Пхеньяна
16:24Все противоречия должны решаться путём переговоров, но на Западе этого не хотят - Путин
15:59Харлан точно хотела скандала. Эксперты о спорте и политике
15:47Чтобы назначать виноватых: в Польше приняли законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России"
15:29Тайна КНДР. Как северные корейцы делают современные ракеты и дроны
Лента новостейМолния