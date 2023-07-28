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ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР - 28.07.2023 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
ВСУ нанесли не менее 20 ударов по мирным кварталам города Донецка за последние три часа. Данные об обстрелах зафиксировали в СЦКК ДНР.
2023-07-28T18:56
2023-07-28T18:56
2023-07-28T18:56
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донецк
днр
обстрелы
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С самого утра 28 июля ВСУ обстреливают Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В 18:05 по городу выпустили три снаряда из ракетной системы залпового огня. Обстрел вели из населенного пункта Константиновка, пишут в СЦКК. Одна из ракет попала в здание МВД ДНР на площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, утверждают местные жители. В соцсетях опубликовали видеозаписи и фотографии с места происшествия. В многоэтажном здании выбиты окна, а между фасадом и трамвайными путями образовалась воронка.Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрел Ворошиловского района. По его словам, в зону обстрела попали транспортная развязка, конечная трамваев, две больницы и торговый центр. "Последствия этой варварской атаки уточняются", добавил он.
https://ukraina.ru/20230728/1048342784.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, днр, обстрелы
ВСУ обстреляли Донецк, повреждено здание МВД ДНР
ВСУ нанесли не менее 20 ударов по мирным кварталам города Донецка за последние три часа. Данные об обстрелах зафиксировали в СЦКК ДНР.
С самого утра 28 июля ВСУ обстреливают Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. В 18:05 по городу выпустили три снаряда из ракетной системы залпового огня. Обстрел вели из населенного пункта Константиновка, пишут в СЦКК.
Одна из ракет попала в здание МВД ДНР на площади Дзержинского в Ворошиловском районе Донецка, утверждают местные жители. В соцсетях опубликовали видеозаписи и фотографии с места происшествия. В многоэтажном здании выбиты окна, а между фасадом и трамвайными путями образовалась воронка.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин подтвердил обстрел Ворошиловского района. По его словам, в зону обстрела попали транспортная развязка, конечная трамваев, две больницы и торговый центр. "Последствия этой варварской атаки уточняются", добавил он.