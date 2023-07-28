https://ukraina.ru/20230728/1048342784.html

Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернатор

Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернатор - 28.07.2023 Украина.ру

Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Ростовской области - губернатор

Системы ПВО поразили вторую украинскую ракету в Азовском районе Ростовской области. Об этом 28 июля в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев

2023-07-28T17:52

2023-07-28T17:52

2023-07-28T17:55

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ростовская область

ракета

пво

губернатор

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Также сообщается, что в центре Таганрога по нескольким улицам перекрыто движение транспорта.В пятницу, 28 июля, в центре Таганрога произошел взрыв. Эпицентр пришелся на территорию художественного музея.В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.По словам повара из ресторана "Чеховский сад", находящегося рядом, здание музея фактически уничтожено."Прилетело в соседнее здание, ракета, не знаю, в музей. Дома нету больше вообще, чисто стоят стенки, а у нас кухню разворотило", - рассказал повар, отметив, что четверых работников заведения, но сам он отделался царапинами.В Минобороны РФ назвали случившееся террористической атакой, совершенной киевским режимом против мирных жителей.

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новости, ростовская область, ракета, пво, губернатор