Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима
© © Фото : пресс-служба правительства Ростовской области
© © Фото : пресс-служба правительства Ростовской области
Произошедшее в Таганроге - террористическая атака, совершенная киевским режимом. Такую оценку случившегося в Ростовской области дали 28 июля в Минобороны РФ. Ведомство процитировало агентство РИА Новости
"Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог", - говорится в сообщении Минобороны России.
В тексте также уточняется, что украинская ракета была обнаружена и перехвачена российскими средствами ПВО в воздухе. Обломки упали на территории Таганрога.
Также стали известны другие подробности произошедшего. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея.
В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.
17:02В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракетаГубернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога произошел взрыв и сообщил, что причиной стала, предположительно, ракета. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале 28 июля