https://ukraina.ru/20230728/1048342176.html

Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима

Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима - 28.07.2023 Украина.ру

Минобороны РФ: случившееся в Таганроге - террористическая атака киевского режима

Произошедшее в Таганроге - террористическая атака, совершенная киевским режимом. Такую оценку случившегося в Ростовской области дали 28 июля в Минобороны РФ. Ведомство процитировало агентство РИА Новости

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:31

2023-07-28T17:31

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таганрог

взрыв

минобороны

теракт

киевский режим

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В тексте также уточняется, что украинская ракета была обнаружена и перехвачена российскими средствами ПВО в воздухе. Обломки упали на территории Таганрога.Также стали известны другие подробности произошедшего. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию художественного музея.В настоящее время известно о 15-ти пострадавших. Девять человек, по словам Голубева, доставлены в больницы, их состояние - средней и легкой степени тяжести.

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2023

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новости, таганрог, взрыв, минобороны, теракт, киевский режим