https://ukraina.ru/20230728/1048341554.html

Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину

Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину - 28.07.2023 Украина.ру

Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на Украину

Эксперты рассмотрели итоги заседания Совета Украина-НАТО

2023-07-28T18:08

2023-07-28T18:08

2023-07-28T18:08

эксклюзив

украина-нато

зерновая сделка

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Заседание Совета Украина-НАТО, состоявшееся 25 июля по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, очевидно не оправдало ожидания Киева. Как было заявлено в официальном сообщении по итогам встречи, опубликованном на сайте альянса, в ходе переговоров рассматривалась "серьезная ситуация в сфере безопасностью в Черноморском регионе, возникшая после одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы, осуществляемой при посредничестве ООН и Турции". Тем не менее, ни о каких-либо решениях по конвоированию судов с украинским зерном военными кораблями НАТО в данном тексте не упоминается.Несмотря на то, что прекращение зерновой сделки в некоторой степени всколыхнуло товарные биржи (в Чикаго, например, пшеница 27 июля подорожала на 2,5%), в НАТО пока ограничились всеобъемлющим осуждением России. Итак, виновата она за "преднамеренную попытку остановить экспорт сельскохозяйственной продукции Украины, от которого зависят сотни миллионов людей во всем мире", за ракетные удары по Одессе, Николаеву, по дунайскому портовому городу Рени, за "создание угрозы в пределах исключительной экономической зоны Болгарии".Генсек НАТО Йенс Столтенберг не упустил возможность обвинить Москву в том, что она "использует голод в качестве оружия и угрожает продовольственной нестабильностью самым уязвимым людям в мире". Однако по словам президента России Владимира Путина более 70% из 33 млн тонн зерна, которое за год торговой сделки ушло на экспорт, поступило в страны с высоким доходом.Страны НАТО поддержали усилия Турции по возобновлению зерновой сделки, также как усилия других союзников – Болгарии, Румынии, ЕС и ООН, "направленные на обеспечение возможности дальнейшего экспорта украинского зерна по суше и морю". Киеву обещали "значительную военную, экономическую и гуманитарную помощь" и усиление наблюдательной и разведывательной деятельности в Черноморском регионе, в том числе помощью военно-морской патрульной авиации и БПЛА.В интервью изданию Украина.ру российские эксперты рассказывают, какие альтернативные пути для экспорта зерна Киеву может предложить Запад, насколько вероятно, что в этом будут задействованы военные суда альянса, перейдет ли НАТО с осуждений России к конкретным действиям.Ни дать, ни взятьПо мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, смысл заседание Совета Украина-НАТО состоялся в том, чтобы поддержать Украину в тех условиях, при которых военно-политический альянс не может принять ее в свой состав."Что касается зерновой сделки, она позволяла зарабатывать Украине до 500 млн долларов в месяц. Эти деньги шли на поддержание государственного аппарата, армии, на закупку вооружений. Более того, те суда, которые поставляли зерно из Украины, вполне могли поставлять в страну военные грузы, боеприпасы, технику, компоненты для создания военной продукции", - рассказал Безпалько.Россия через какое-то время увидела, что зерновая сделка не будет исполняться в той части, которая предусматривала определенные возможности для российской торговли и приняла абсолютно естественное решение выйти из этой сделки, считает политолог."Как будут действовать в рамках новой реальности украинские торговцы зерном? Скорее всего они будут торговать им через железнодорожные пути сообщения, а также путем перевозки автомобильным транспортом. Это существенно затруднит и уменьшит украинский экспорт зерна, сократит доходы украинского государства и увеличит расходы тех государств, которые поддерживают Украину", - полагает Безпалько.Зерно будут вывозить по железной дороге, скорее всего не через Румынию или Болгарию, а через Польшу, предположил эксперт. При этом нужно учитывать тот факт, что аграрии этих трех стран крайне отрицательно относятся к экспорту украинского зерна, которое, по сути, сбивает цену на их собственный продукт, подчеркнул Безпалько. "Поэтому они тоже могут осложнить этот экспорт", - допустил он."Этих 500 млн долларов, которые Украина получала от торговли зерном, теперь лягут тяжелым бременем на те государства, которые ее поддерживают. Они будут вынуждены ей эти деньги компенсировать, для того чтобы поддерживать функционирование украинского государства", - добавил политолог.Если воевать как СШАБогдан Безпалько считает содержащиеся в заявлении об итогах Совета Украина-НАТО обвинения в адрес России абсолютно стандартным. Тем не менее, Россия проводит специальную военную операцию и решает поставленные перед собой задачи, продолжил эксперт."Порты Украины – это важный в военно-экономическом отношении фактор. Россия должна его нивелировать. Недавно мне довелось смотреть интервью одного канадского наемника, который воевал в составе ВСУ. Он откровенно заявил, что он счастлив, что Россия не ведет войну теми методами, какими бы вели войну США. Они бы уничтожили все мосты, железные дороги, и не стеснялись бы наносить удары по мирным жителям", - рассказал Безпалько, напомнив, что во время агрессии альянса против СР Югославии один из самолётов НАТО уничтожил вместе с мостом поезд с мирными жителями и это считалось вполне допустимым попутным ущербом.Политолог полагает, что Россия сейчас может возобновить удары по объектам инфраструктуры на Украине, в том числе по железным дорогам."Главное сейчас вывести из строя системы энергообеспечения и логистики". – отметил Богдан Безпалько.Коридор зерна дорожеВедущий эксперт Российского института стратегический исследований Олег Неменский обратил внимание на то, что Киев 26 июля первый раз применил механизм созыва Совета Украина-НАТО после того, как он был создан. По его словам, Украине был нужен повод для того, чтобы пробовать этот новый механизм и понять, для чего он ей может быть полезен."Кроме того, попытка проконсультировать с НАТО по выполнению зерновой сделки является отчаянным шагом найти военный способ решения этого вопроса. Раз не удается договориться, давайте попробуем организовать коридор силы", - сказал Неменский.Однако, судя по итоговому заявлению, НАТО не взяла на себя ответственность за силовое обеспечение зернового коридора. Это может означать, что для альянса это слишком дорогое мероприятие с большими рисками, на которые он не собирается идти, допустил эксперт."В принципе роль Украины в мировом рынке зерна очень сильно преувеличена. Раньше ее доля составляла всего 5% от мирового рынка, а сейчас, после срыва посевной кампании прошлого года и замораживания активного участия в украинском сельскохозяйственном производстве недавно пришедших транснациональных корпораций, роль Украины в мировом рынке зерна уменьшилась. Да, здесь есть существенные интересы целого ряда значимых игроков, в первую очередь тех же самых аграрных транснациональных компаний, но никакого решительного влияния на мировой рынок зерна срыв зерновой сделки не окажет", - рассказал Олег Неменский.Комментируя реакцию мировых бирж на прекращение этой торговой сделки, эксперт допустил, что проблема в стране, занимающей несколько процентов мирового рынка зерна, может временно повлиять на цены, но рынок к этому так или иначе приспосабливается."Гораздо больше влияния на него оказывает блокировка российских возможностей по поставкам зерна, чем украинских. Россия несопоставимо большую роль играет на мировом зерновом рынке. По-своему очень показательно, что требования России по выполнению условий зерновой сделки на заседании Совета Украина-НАТО, судя по всему, не обсуждались", - подчеркнул эксперт.Тогда Киев просит F-16При этом Неменский допустил, что на этой встрече обсуждались те вопросы, о которых прессе не сообщалось. Одну из возможных тем переговоров обозначил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив накануне встречи, что Украина ожидает поставок F-16 для обеспечения транспортировки зерна, напомнил эксперт."Это довольно странная идея. Тем не менее, Кулеба заявил, что если вы из поставите, то мы сможем обеспечить транспорт зерна. Во-первых, с военной точки зрения эта идея весьма спорная. Во-вторых, у военных НАТО она очевидно не нашла поддержки, но это не значит, что ее не обсуждали", - рассказал Неменский.По его словам, многие ответственные лица на Западе уже неоднократно говорили, что поставкам F-16 придают слишком большое значение, так как они не могут принципиально изменить ситуацию на фронте и к тому же, самолеты могут прибыть на Украину очень нескоро, может быть в следующем году."Однако Киев поднимает эту тему. Скорее всего, он действительно нуждается в самом разном вооружении, почему бы тогда не использовать разрыв зерновой сделки в качестве дополнительного предлога для получения нового оружия". – допустил эксперт.Также он обратил внимание на то, что каналы зерновой сделки по всей видимости использовались и для военных нужд. Поэтому не исключено, что для НАТО было важно обсудить, как после выхода России из сделки компенсировать эти каналы. "Несомненно, вопрос не только в зерне", - подчеркнул Олег Неменский.

https://ukraina.ru/20230728/1048316135.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина-нато, зерновая сделка