Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко - 28.07.2023 Украина.ру
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Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко
Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко - 28.07.2023 Украина.ру
Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о реакции Запада на госпереворот в Нигере, о судьбе ЧВК "Вагнер" в... Украина.ру, 28.07.2023
2023-07-28T17:03
2023-07-28T17:03
видео
ростислав ищенко
нигерия
нигерия
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о реакции Запада на госпереворот в Нигере, о судьбе ЧВК "Вагнер" в Африке, а также прокомментировал предложение сенаторов лишать россиян гражданства по рождению за дискредитацию армии: 00:35 – Саммит "Россия-Африка" и госпереворот в Нигере: оценка происходящих событий; 06:30 – Зачем на Западе обвиняют Россию в причастности к военному мятежу в Нигере? 13:45 – О причинах появления Пригожина на саммите российско-африканских отношений; 26:05 - Идея лишения гражданства по рождению: почему такие меры хуже смертной казни?
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видео, ростислав ищенко, нигерия, нигерия, пригожин
Видео, Ростислав Ищенко, Нигерия, Нигерия, Пригожин

Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко

17:03 28.07.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о реакции Запада на госпереворот в Нигере, о судьбе ЧВК "Вагнер" в Африке, а также прокомментировал предложение сенаторов лишать россиян гражданства по рождению за дискредитацию армии:
00:35 – Саммит "Россия-Африка" и госпереворот в Нигере: оценка происходящих событий;
06:30 – Зачем на Западе обвиняют Россию в причастности к военному мятежу в Нигере?
13:45 – О причинах появления Пригожина на саммите российско-африканских отношений;
26:05 - Идея лишения гражданства по рождению: почему такие меры хуже смертной казни?
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