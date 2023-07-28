Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о реакции Запада на госпереворот в Нигере, о судьбе ЧВК "Вагнер" в Африке, а также прокомментировал предложение сенаторов лишать россиян гражданства по рождению за дискредитацию армии:
00:35 – Саммит "Россия-Африка" и госпереворот в Нигере: оценка происходящих событий;
06:30 – Зачем на Западе обвиняют Россию в причастности к военному мятежу в Нигере?
13:45 – О причинах появления Пригожина на саммите российско-африканских отношений;
26:05 - Идея лишения гражданства по рождению: почему такие меры хуже смертной казни?