https://ukraina.ru/20230728/1048341132.html

Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко

Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко - 28.07.2023 Украина.ру

Что Пригожин делал на саммите Россия-Африка и почему лишение гражданства хуже смертной казни - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о реакции Запада на госпереворот в Нигере, о судьбе ЧВК "Вагнер" в... Украина.ру, 28.07.2023

2023-07-28T17:03

2023-07-28T17:03

2023-07-28T17:03

видео

ростислав ищенко

нигерия

нигерия

пригожин

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о реакции Запада на госпереворот в Нигере, о судьбе ЧВК "Вагнер" в Африке, а также прокомментировал предложение сенаторов лишать россиян гражданства по рождению за дискредитацию армии: 00:35 – Саммит "Россия-Африка" и госпереворот в Нигере: оценка происходящих событий; 06:30 – Зачем на Западе обвиняют Россию в причастности к военному мятежу в Нигере? 13:45 – О причинах появления Пригожина на саммите российско-африканских отношений; 26:05 - Идея лишения гражданства по рождению: почему такие меры хуже смертной казни?

https://ukraina.ru/20230726/1048269589.html

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