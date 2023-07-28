В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета
17:02 28.07.2023 (обновлено: 17:10 28.07.2023)
© пресс-служба правительства Ростовской области
© пресс-служба правительства Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога произошел взрыв и сообщил, что причиной стала, предположительно, ракета. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале 28 июля
"В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет. Есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. Информация об ущербе уточняется. Буду информировать", - написал Голубев.
Он уточнил, что за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них госпитализированы. Также на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета.
Сотрудница аптеки "Литфарм", которая находится недалеко от места взрыва, рассказала RT, что сейчас всё оцеплено полицией.
"В кафе "Чехов сад" пострадали молодой человек и девушка, видимо, они сотрудники, на кухне работают, им там скорая на месте помощь оказала. Мы продолжаем работу в штатном режиме", - рассказала женщина.