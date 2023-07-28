https://ukraina.ru/20230728/1048341018.html

В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета

В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета - 28.07.2023 Украина.ру

В центре Таганрога произошел взрыв. Причиной, предположительно, стала ракета

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что в центре Таганрога произошел взрыв и сообщил, что причиной стала, предположительно, ракета. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале 28 июля

2023-07-28T17:02

2023-07-28T17:02

2023-07-28T17:10

новости

таганрог

взрыв

ракета

губернатор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1c/1048340750_0:313:675:693_1920x0_80_0_0_2da0f677fc268904c4b6f43d52088b00.png.webp

Он уточнил, что за медицинской помощью обратились 15 человек, трое из них госпитализированы. Также на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета.Сотрудница аптеки "Литфарм", которая находится недалеко от места взрыва, рассказала RT, что сейчас всё оцеплено полицией."В кафе "Чехов сад" пострадали молодой человек и девушка, видимо, они сотрудники, на кухне работают, им там скорая на месте помощь оказала. Мы продолжаем работу в штатном режиме", - рассказала женщина.

https://ukraina.ru/20230728/1048332938.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, таганрог, взрыв, ракета, губернатор