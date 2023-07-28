https://ukraina.ru/20230728/1048336552.html

Чтобы назначать виноватых: в Польше приняли законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России"

Чтобы назначать виноватых: в Польше приняли законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России" - 28.07.2023 Украина.ру

Чтобы назначать виноватых: в Польше приняли законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России"

Законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, приняли, отклонив возражения Сената. Об этом 28 июля написало издание POLSKA AGENSJA PRASOWA

2023-07-28T15:47

2023-07-28T15:47

2023-07-28T15:47

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польша

законопроект

влияние

россия

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За отклонение возражений Сената проголосовали 235 депутатов, против - 214, четверо - воздержались. Теперь документ отправится на подпись к президенту.В начале июня президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах.Проект сразу столкнулся с резкой критикой, и через несколько дней лидер страны заявил, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения".Согласно предложенным поправкам, в комиссии по изучению "российского влияния" не смогли бы заседать парламентарии, были исключены меры к тем, кого уличат в действии "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет занимать определенные должности на срок до 10-ти лет.Также комиссия должна была проанализировать ряд других пунктов закона, например, тех, что связаны с наказанием граждан, уличенных в передаче информации третьим лицам.Против этого закона резко выступала польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда.Представители оппозиции также подчеркивали, что закон направлен против них накануне осенних парламентских выборов.В последние годы отношения Москвы и Варшавы испортились. Польша обвиняет Россию во вмешательстве в выборы, сносит советские памятники, также в стране активно процветает пропаганда русофобии.После того, как Варшава выслала из своей страны российских дипломатов, Москва внесла Польшу в список недружественных стран, и также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников.Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы.

https://ukraina.ru/20230728/1048333042.html

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новости, польша, законопроект, влияние, россия