Чтобы назначать виноватых: в Польше приняли законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России"
Законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах, приняли, отклонив возражения Сената. Об этом 28 июля написало издание POLSKA AGENSJA PRASOWA
За отклонение возражений Сената проголосовали 235 депутатов, против - 214, четверо - воздержались. Теперь документ отправится на подпись к президенту.
"Это значит, что у президента Польши Анджея Дуды возникает юридическая основа для давления на Дональда Туска, который вместе со своей политической силой выглядит фаворитом на парламентских выборах в октябре-ноябре этого года. В Польше закон о комиссии прямо называют "законом Туска", ведь его главная задача очевидна. Комиссия будет иметь право решать, является ли конкретный поляк "агентом влияния Кремля" или нет. Туска в эту категорию уже определили — именно он подписал десять лет назад контракт с "Газпромом" на поставку в Польшу газа", - прокомментировала ситуацию директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина.
В начале июня президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект о создании комиссии по изучению "влияния России" на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах.
Проект сразу столкнулся с резкой критикой, и через несколько дней лидер страны заявил, что подготовил "целый ряд правил, которые в этом законе дополнительно регулируют или изменяют вопросы, которые возбуждают сомнения".
Согласно предложенным поправкам, в комиссии по изучению "российского влияния" не смогли бы заседать парламентарии, были исключены меры к тем, кого уличат в действии "под российским влиянием". В предыдущей редакции закона такие люди подпадали под запрет занимать определенные должности на срок до 10-ти лет.
Также комиссия должна была проанализировать ряд других пунктов закона, например, тех, что связаны с наказанием граждан, уличенных в передаче информации третьим лицам.
Против этого закона резко выступала польская оппозиция, считая, что он дает комиссии одновременно полномочия спецслужб, прокуратуры и суда.
Представители оппозиции также подчеркивали, что закон направлен против них накануне осенних парламентских выборов.
15:17"Главная драка еще впереди": Моравецкий и Туск обменялись ударами, но попало и ЗеленскомуПравительство Дональда Туска ликвидировало множество военных частей Польши, поставив под угрозу безопасность страны в целом. Такое обвинение 27 июля прозвучало от действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Его слова и ответ Туска процитировало Польское агентство печати (PAP)
В последние годы отношения Москвы и Варшавы испортились. Польша обвиняет Россию во вмешательстве в выборы, сносит советские памятники, также в стране активно процветает пропаганда русофобии.
После того, как Варшава выслала из своей страны российских дипломатов, Москва внесла Польшу в список недружественных стран, и также выслала десятки польских дипломатов и консульских работников.
Россия не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы.