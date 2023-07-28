https://ukraina.ru/20230728/1048333827.html
Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции
Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции - 28.07.2023 Украина.ру
Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции
Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по навязанным правилам, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал на заседании саммита "Россия-Африка"
2023-07-28T15:19
2023-07-28T15:19
2023-07-28T15:19
новости
россия
саммит "россия-африка"
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владимир путин
санкции
оон
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В этой связи Россия поддерживает идею подавляющего большинства собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе Организации Объединенных Наций. В первый день саммита о необходимости реформирования Совбеза ООН высказался председатель Африканского союза Азали Ассумани.Он заявил, что Африка борется за многополярный мир и африканцы особенно хорошо понимают, что сегодняшняя международная система должна быть реформирована, в частотности система ООН.Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
https://ukraina.ru/20230728/1048317359.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, саммит "россия-африка", санкт-петербург, владимир путин, санкции, оон
Новости, Россия, саммит "Россия-Африка", Санкт-Петербург, Владимир Путин, санкции, ООН
Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции
Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по навязанным правилам, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал на заседании саммита "Россия-Африка"