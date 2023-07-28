Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции - 28.07.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции
Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции - 28.07.2023 Украина.ру
Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции
Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по навязанным правилам, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал на заседании саммита "Россия-Африка"
2023-07-28T15:19
2023-07-28T15:19
новости
россия
саммит "россия-африка"
санкт-петербург
владимир путин
санкции
оон
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В этой связи Россия поддерживает идею подавляющего большинства собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе Организации Объединенных Наций. В первый день саммита о необходимости реформирования Совбеза ООН высказался председатель Африканского союза Азали Ассумани.Он заявил, что Африка борется за многополярный мир и африканцы особенно хорошо понимают, что сегодняшняя международная система должна быть реформирована, в частотности система ООН.Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
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новости, россия, саммит "россия-африка", санкт-петербург, владимир путин, санкции, оон
Новости, Россия, саммит "Россия-Африка", Санкт-Петербург, Владимир Путин, санкции, ООН

Путин рассказал, против кого Запад вводит санкции

15:19 28.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПленарное заедание II Саммита "Россия - Африка"
Пленарное заедание II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по навязанным правилам, заявил президент России Владимир Путин. Такое заявление российский лидер сделал на заседании саммита "Россия-Африка"
"Санкции вводятся против тех, кто не хочет жить как раз по тем правилам, которые кто-то нарисовал", - сказал Путин.
В этой связи Россия поддерживает идею подавляющего большинства собравшихся о необходимости увеличения роли Африки в системе Организации Объединенных Наций.
"Чтобы мы все жили не по правилам, которые кто-то написал для себя, а навязывает нам, а жили бы по нормам международного права", - добавил Путин.
В первый день саммита о необходимости реформирования Совбеза ООН высказался председатель Африканского союза Азали Ассумани.
Он заявил, что Африка борется за многополярный мир и африканцы особенно хорошо понимают, что сегодняшняя международная система должна быть реформирована, в частотности система ООН.
Саммит и форум "Россия-Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге.
II Cаммит и форум Россия - Африка. Международное сотрудничество в сфере финансовой безопасности - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
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Россия в Африке — честно и надолго. Продовольствие, энергия, дипломатияВторой саммит "Россия — Африка" стал во многом знаковым мероприятием. Такое происходит, когда совпадает целый ряд факторов, превращающих мероприятие из разряда рядовых в экстраординарные
 
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