Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны - 28.07.2023 Украина.ру
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Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны
Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны - 28.07.2023 Украина.ру
Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны
Тульские десантники уничтожили роту бойцов Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 28 июля сообщили в телеграм-канале Минобороны России
2023-07-28T15:22
2023-07-28T15:22
град
десантники
новости
украина
россия
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Российские военные проводили воздушную разведку и выявили на Соледаро-Артемовском направлении замаскированные позиции ВСУ с большим скоплением личного состава.Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью телеканалу Би-би-си, что российские военные продемонстрировали профессиональные качества, предотвратив быстрое продвижение украинских войск. Украинский генерал также рассказал, что из-за обороны ВС РФ военной технике, в том числе западной, сложно продвигаться.
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град, десантники, новости, украина, россия
град, десантники, Новости, Украина, Россия

Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны

15:22 28.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град и САУ 2С19 М2 Мста-С на Сватовско-Кременном направлении - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Тульские десантники уничтожили роту бойцов Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 28 июля сообщили в телеграм-канале Минобороны России
Российские военные проводили воздушную разведку и выявили на Соледаро-Артемовском направлении замаскированные позиции ВСУ с большим скоплением личного состава.

"Эта информация была передана на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО "Град" выдвинулись в район выполнения боевых задач. Огневое поражение противнику было нанесено 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили выявленные огневые позиции и укрепления, не оставив ни единого шанса противнику", - отметили в министерстве.

Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью телеканалу Би-би-си, что российские военные продемонстрировали профессиональные качества, предотвратив быстрое продвижение украинских войск. Украинский генерал также рассказал, что из-за обороны ВС РФ военной технике, в том числе западной, сложно продвигаться.
10 июля, 10:44
Неизбирательный "Град" и молитва на дверях. Что происходит в ДонецкеОбстановка в Донецке переменчивей, чем погода у моря. Мы стараемся излишне не радоваться, чтоб не накликать беду, и не думаем, что хуже не будет, потому что всегда может быть хуже. Порой жизнь дарит скромные подарки, но чаще бьет наотмашь
 
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