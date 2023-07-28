Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" и САУ 2С19 М2 "Мста-С" на Сватовско-Кременном направлении
Тульские десантники уничтожили роту бойцов Вооруженных сил Украины из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом 28 июля сообщили в телеграм-канале Минобороны России
Российские военные проводили воздушную разведку и выявили на Соледаро-Артемовском направлении замаскированные позиции ВСУ с большим скоплением личного состава.
"Эта информация была передана на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО "Град" выдвинулись в район выполнения боевых задач. Огневое поражение противнику было нанесено 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожили выявленные огневые позиции и укрепления, не оставив ни единого шанса противнику", - отметили в министерстве.
Накануне командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" ВСУ Александр Тарнавский заявил в интервью телеканалу Би-би-си, что российские военные продемонстрировали профессиональные качества, предотвратив быстрое продвижение украинских войск. Украинский генерал также рассказал, что из-за обороны ВС РФ военной технике, в том числе западной, сложно продвигаться.
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