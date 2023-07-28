Тульские десантники уничтожили роту ВСУ из РСЗО "Град" - Минобороны

Неизбирательный "Град" и молитва на дверях. Что происходит в Донецке Обстановка в Донецке переменчивей, чем погода у моря. Мы стараемся излишне не радоваться, чтоб не накликать беду, и не думаем, что хуже не будет, потому что всегда может быть хуже. Порой жизнь дарит скромные подарки, но чаще бьет наотмашь