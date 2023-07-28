Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния - 28.07.2023 Украина.ру
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Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния
Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния - 28.07.2023 Украина.ру
Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния
Начальник Черновицкого областного военкомата полковник Игорь Сорокопуд еще в 2019 году задекларировал немалое состояние, передает украинский "Военный Курьер"
2023-07-28T14:30
2023-07-28T14:31
военкомат
военком
состояние
новости
декларация
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Так, в разделе "недвижимое имущество" военком указал три квартиры: одну площадью 62 квадратных метра (записанную на его жену) и две квартиры по 90 квадратных метров (одна из которых является служебным жильем).Кроме того, в семье военкома три автомобиля: сам он - владелец джипа Toyota Land Cruiser Prado 2019 года, у его жены – Audi Q5 2015 года и Volkswagen Golf 2011 года у одного из детей.Также полковник Сорокопуд является владельцем дома в Ивано-Франковской области, а его жена – земельного участка в Полянице.Задекларировал черновицкий военком и значительную сумму денег: 364 тысячи гривен (почти 10 тысяч долларов) на банковских счетах, 23 тысячи долларов и 12 тысяч евро наличными, а также 3 тысячи долларов в банке.Что же касается намека военкома на значительные заработки его жены, то эта информация не объясняет происхождение его состояния. Поскольку, как указано в декларации, в 2019 году его жена заработала всего 57 тысяч гривен (чуть больше 1,5 тысячи долларов). То есть она получала установленную на тот момент минимальную зарплату в 4700 гривен (125 долларов) в месяц.С начала украинского кризиса большинство государственных служащих не подают декларации о своем имущественном состоянии, а сам реестр деклараций закрыт. Поэтому журналистам не удалось найти более поздние декларации об имуществе военкома Черновицкой области. Они предположили, что с 2019 года до сегодняшнего дня его состояние могло еще возрасти.В конце июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.Президент Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".Борисова поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Позже стало известно, что он выехал за границу. Его арестовали.На днях Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкоматов страны.
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военкомат, военком, состояние, новости, декларация
военкомат, военком, состояние, Новости, декларация

Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния

14:30 28.07.2023 (обновлено: 14:31 28.07.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Начальник Черновицкого областного военкомата полковник Игорь Сорокопуд еще в 2019 году задекларировал немалое состояние, передает украинский "Военный Курьер"
Так, в разделе "недвижимое имущество" военком указал три квартиры: одну площадью 62 квадратных метра (записанную на его жену) и две квартиры по 90 квадратных метров (одна из которых является служебным жильем).
Кроме того, в семье военкома три автомобиля: сам он - владелец джипа Toyota Land Cruiser Prado 2019 года, у его жены – Audi Q5 2015 года и Volkswagen Golf 2011 года у одного из детей.
Также полковник Сорокопуд является владельцем дома в Ивано-Франковской области, а его жена – земельного участка в Полянице.
Задекларировал черновицкий военком и значительную сумму денег: 364 тысячи гривен (почти 10 тысяч долларов) на банковских счетах, 23 тысячи долларов и 12 тысяч евро наличными, а также 3 тысячи долларов в банке.
"Да, все названное вами, отвечает моей декларации. Но, вы внимательно изучите мою биографию, когда я женился, на ком я женился. Тогда у вас исчезнет большинство вопросов о моем имуществе", – сказал изданию военком добавив, что в дальнейшем не готов общаться по телефону.
Что же касается намека военкома на значительные заработки его жены, то эта информация не объясняет происхождение его состояния. Поскольку, как указано в декларации, в 2019 году его жена заработала всего 57 тысяч гривен (чуть больше 1,5 тысячи долларов). То есть она получала установленную на тот момент минимальную зарплату в 4700 гривен (125 долларов) в месяц.
С начала украинского кризиса большинство государственных служащих не подают декларации о своем имущественном состоянии, а сам реестр деклараций закрыт. Поэтому журналистам не удалось найти более поздние декларации об имуществе военкома Черновицкой области. Они предположили, что с 2019 года до сегодняшнего дня его состояние могло еще возрасти.
В конце июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.
Президент Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".
Борисова поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Позже стало известно, что он выехал за границу. Его арестовали.
На днях Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкоматов страны.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
29 июня, 07:54
Руководство украинских военкоматов проверят на коррупциюПервый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа, сообщило 28 июня издание "Страна.ua"
 
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