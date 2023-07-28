https://ukraina.ru/20230728/1048332272.html

Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния

Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния - 28.07.2023 Украина.ру

Квартиры, машины, наличка: черновицкий военком оказался владельцем немалого состояния

Начальник Черновицкого областного военкомата полковник Игорь Сорокопуд еще в 2019 году задекларировал немалое состояние, передает украинский "Военный Курьер"

2023-07-28T14:30

2023-07-28T14:30

2023-07-28T14:31

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декларация

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Так, в разделе "недвижимое имущество" военком указал три квартиры: одну площадью 62 квадратных метра (записанную на его жену) и две квартиры по 90 квадратных метров (одна из которых является служебным жильем).Кроме того, в семье военкома три автомобиля: сам он - владелец джипа Toyota Land Cruiser Prado 2019 года, у его жены – Audi Q5 2015 года и Volkswagen Golf 2011 года у одного из детей.Также полковник Сорокопуд является владельцем дома в Ивано-Франковской области, а его жена – земельного участка в Полянице.Задекларировал черновицкий военком и значительную сумму денег: 364 тысячи гривен (почти 10 тысяч долларов) на банковских счетах, 23 тысячи долларов и 12 тысяч евро наличными, а также 3 тысячи долларов в банке.Что же касается намека военкома на значительные заработки его жены, то эта информация не объясняет происхождение его состояния. Поскольку, как указано в декларации, в 2019 году его жена заработала всего 57 тысяч гривен (чуть больше 1,5 тысячи долларов). То есть она получала установленную на тот момент минимальную зарплату в 4700 гривен (125 долларов) в месяц.С начала украинского кризиса большинство государственных служащих не подают декларации о своем имущественном состоянии, а сам реестр деклараций закрыт. Поэтому журналистам не удалось найти более поздние декларации об имуществе военкома Черновицкой области. Они предположили, что с 2019 года до сегодняшнего дня его состояние могло еще возрасти.В конце июня первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк анонсировал проведение проверок руководства военкоматов страны на коррупцию. По его словам, с этой целью уже была создана рабочая группа.Президент Владимир Зеленский поручил уволить начальника одесского военкомата Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. После этого он распорядился создать комиссию для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили государство".Борисова поймали на покупке элитной недвижимости и автомобилей в Испании во время военных действий. Позже стало известно, что он выехал за границу. Его арестовали.На днях Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки военкоматов страны.

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военкомат, военком, состояние, новости, декларация