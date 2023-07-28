СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске - 28.07.2023 Украина.ру
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СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске
СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске - 28.07.2023 Украина.ру
СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске
Следственный комитет России расследует факты обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. О этом сообщили в пресс-службе СК России
2023-07-28T14:21
2023-07-28T14:21
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Украинские военнослужащие выпустили ракеты РСЗО "HIMARS" по территориям ДНР. В Шахтерске при ударе пострадала нефтяная база. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.Помимо этого, при обстреле Кировского района Донецка двое несовершеннолетних получили ранения.
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новости, россия, новые регионы, днр, шахтерск, нефтебазы, himars, всу, ск рф
Новости, Россия, Новые регионы, ДНР, Шахтерск, нефтебазы, HIMARS, ВСУ, СК РФ

СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске

14:21 28.07.2023
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Следственный комитет России расследует факты обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. О этом сообщили в пресс-службе СК России
Украинские военнослужащие выпустили ракеты РСЗО "HIMARS" по территориям ДНР. В Шахтерске при ударе пострадала нефтяная база.
"В Шахтёрске, предположительно в результате попадания ракет РСЗО "HIMARS", получила повреждения нефтебаза“, - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Помимо этого, при обстреле Кировского района Донецка двое несовершеннолетних получили ранения.
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
2 июля, 17:18
ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детейВ субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России
 
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