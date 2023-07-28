СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске
Следственный комитет России расследует факты обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. О этом сообщили в пресс-службе СК России
Украинские военнослужащие выпустили ракеты РСЗО "HIMARS" по территориям ДНР. В Шахтерске при ударе пострадала нефтяная база.
"В Шахтёрске, предположительно в результате попадания ракет РСЗО "HIMARS", получила повреждения нефтебаза“, - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Помимо этого, при обстреле Кировского района Донецка двое несовершеннолетних получили ранения.
2 июля, 17:18ВСУ обстреляли Токмак из HIMARS, среди погибших и пострадавших - пятеро детейВ субботу утром ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области шрапнельными противопехотными боеприпасами из РСЗО HIMARS. В результате погибло два человека, пять детей пострадали. Информацию об этом 2 июля распространил Следственный комитет России