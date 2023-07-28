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СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске

СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске - 28.07.2023 Украина.ру

СК РФ будет расследовать удар из HIMARS по нефтебазе в Шахтёрске

Следственный комитет России расследует факты обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики. О этом сообщили в пресс-службе СК России

2023-07-28T14:21

2023-07-28T14:21

2023-07-28T14:21

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Украинские военнослужащие выпустили ракеты РСЗО "HIMARS" по территориям ДНР. В Шахтерске при ударе пострадала нефтяная база. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.Помимо этого, при обстреле Кировского района Донецка двое несовершеннолетних получили ранения.

https://ukraina.ru/20230702/1047753209.html

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новости, россия, новые регионы, днр, шахтерск, нефтебазы, himars, всу, ск рф